La labioplastia es un tratamiento quirúrgico seguro, eficiente y accesible

Una vez consumado el parto, lo que suele suceder es que muchas mujeres pierden asimetría en su vulva y alrededores o esta aumenta considerablemente de tamaño, perdiendo la estética original que tenía. También existen otros casos de personas con labios mayores y/o menores excesivamente grandes de nacimiento, una condición que tiende a afectar su autoestima en situaciones de intimidad.

Por tal motivo, una excelente forma de corregir estos detalles íntimos femeninos es realizar una labioplastia (también denominada ninfoplastia). Este procedimiento quirúrgico es realizado de forma sencilla y económica por Beauty&Beauty, una empresa especializada en cirugía plástica en España.

En la actualidad, esta firma ofrece este servicio en sus clínicas de Málaga, Granada, Almería, Algeciras, Jaén y Tenerife.

En qué consiste la labioplastia y cómo se aplica El objetivo de la labioplastia es retornar la naturalidad y estética de los labios de la vulva. Para lograrlo, el equipo médico de Beauty&Beauty ejecuta un procedimiento quirúrgico íntimo que dura aproximadamente media hora y que, salvo prescripción médica, no requiere de hospitalización tras su finalización.

En este proceso se marca el área mucosa a extirpar para lograr la apariencia de la zona genital que busca la paciente. Estas zonas son suturadas con extremo cuidado, tanto a nivel interno como externo, sin dejar cicatrices visibles ni infecciones o irritaciones.

Por el contrario, el cirujano especializado de Beauty&Beauty se compromete en proporcionar una experiencia quirúrgica de calidad. Cabe destacar, que este procedimiento tiene una duración de una media hora y se practica bajo una sedación leve y anestesia local en el perineo. Además, el proceso tiene previsto que la paciente asista a 3 revisiones (una por semana) con el profesional que la intervino, con el propósito de conseguir un resultado integral y efectivo.

Respuestas a las dudas más comunes sobre la labioplastia Una duda muy habitual es si una paciente es apta o no para realizar una labioplastia-ninfoplastia. Beauty&Beauty responde que cualquier mujer puede recibir este tratamiento quirúrgico si es que se siente disconforme con la apariencia de sus labios vaginales o estos le generan molestias por sus tamaños.

Otra pregunta recurrente es acerca de los cuidados previos y post-tratamiento, ya que algunas personas piensan que se trata de algo sumamente invasivo. Sin embargo, la clínica explica que los cuidados previos son bastante sencillos y personalizados (únicos para cada paciente).

En cuanto al post-tratamiento, mencionan que es necesario vestir ropa cómoda y amplia, usar compresas higiénicas y lavar la zona genital con Betadine. El médico también asigna ciertos antibióticos y antiinflamatorios, y recomienda evitar las relaciones íntimas por 3 o 4 semanas.

Por otra parte, muchas personas plantean dudas en torno al tiempo estimado para apreciar resultados. En ese sentido, la clínica aclara que los efectos son visibles e inmediatos tras la cirugía.

Finalmente, Beauty&Beauty indica que el servicio de labioplastia-ninfoplastia puede ser financiado por hasta 60 meses en cómodas cuotas o 2 años sin intereses. Además, la consulta de valoración para hacer o no el tratamiento resulta gratis y sin compromiso a pago.