Juan D. Fuste publica ‘Kalice’, una obra de fantasía que introduce a sus lectores en un mundo de misterio sin precedentes.

CÍRCULO ROJO.- Al preguntarle a Juan D. Fuste por sus inicios en la escritura, reconoce que le es difícil calcularlo, pero si a la pregunta sobre qué destacar de su libro, ‘Kalice’, ha encontrado una respuesta rápida: “El mundo de fantasía, con infinitas posibilidades, en el cual intento meter al lector. Donde todo puede pasar, y no se puede dar nada por sentado. Donde encontraran diferentes criaturas, cada una con sus propias motivaciones para actuar de la manera que lo hacen, en donde los giros argumentales serán una constante, abriendo más misterios a cada pregunta a la que logran encontrar respuesta”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un mundo de misterio. Personajes extraordinarios con los que les será fácil empatizar, al igual que reír o llorar con ellos. Una aventura de carácter épico, donde el compañerismo, el amor, y el coraje estarán en la orden del día”.

SINOPSIS

Kalice, una joven que vive una vida feliz junto a sus padres en el valle de Karnnac, recibe una visita inesperada que pondrá en entredicho todo su mundo conocido, y la obligará a emprender un viaje hacia un mundo desconocido donde luz y oscuridad no siempre significan el bien o el mal; donde deberá sobrevivir a multitud de peligros mientras intenta desenmarañar un pasado oculto. Peligrosos enemigos le acecharán a cada paso, pero también conocerá a valiosos aliados dispuestos a acompañarla en este viaje lleno de incertidumbre.

AUTOR

Juan D. Fuste (1980), vive en una pequeña localidad de Barcelona. Cuando no está trabajando o plasmando sus fantasías en papel, aprovecha para dedicar tiempo a escuchar música y compartir con su familia otra de sus grandes pasiones, que es el cine.