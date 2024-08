Centro especializado en eliminación de varices en Madrid

Las varices son afecciones comunes en la piel humana que surgen cuando existe un aumento de presión en las venas. Esta presión ocurre tanto por la edad como por el embarazo, el sobrepeso o por estar demasiado tiempo sentado o de pie. Estas afecciones son tumores benignos, es decir, no cancerígenos, por lo que no representan un peligro para su portador. Por supuesto, si afectan a la estética, especialmente en zonas visibles como las piernas. Por ello, el Centro Estética El Pilar ofrece un servicio profesional para eliminar varices de las piernas con escleroterapia en Madrid.

¿Qué es la escleroterapia y por qué es tan recomendada? La genética, los cambios hormonales, el embarazo, la obesidad y el sedentarismo son generadores potenciales de varices. La escleroterapia es un procedimiento médico que consiste en inyectar un líquido especial para secar y romper los vasos sanguíneos. Este proceso es mínimamente invasivo, por lo que no representa un peligro para el paciente ni requiere de un período de recuperación intenso para ver los resultados.

Entre los beneficios claros de la escleroterapia destacan la eliminación de las varices sin recurrir a cirugías dolorosas e incómodas y la curación de las úlceras varicosas. Sumado a ello, este tratamiento puede curar las malformaciones vasculares mientras que se traten de afecciones evolutivas benignas y controlables. En el Centro Estética El Pilar realizan la escleroterapia de forma sencilla, profesional y efectiva en las piernas de sus pacientes mediante la aplicación y uso de técnicas y herramientas modernas.

¿Cuáles son las ventajas de eliminar las varices? Una de las ventajas principales de quitar las varices es que se recupera el flujo normal de circulación de la sangre, lo cual aligera el regreso de la misma al corazón. De igual forma, se disminuye la hinchazón en las piernas, así como cualquier otro problema relacionado como quemazón, dolor e irritación. Esto permite al paciente reducir el cansancio en toda la zona incluidos los tobillos y pies al momento de caminar o realizar cualquier tipo de actividad.

Las varices también pueden producir enfermedades peligrosas como infecciones, flebitis, hemorragias, trombosis y úlceras varicosas, las cuales son mucho más difíciles de tratar (especialmente en adultos mayores). El Centro Estética El Pilar, especialista en la eliminación de varices también explica que el desaparecimiento de estas en las piernas mediante técnicas como la escleroterapia mejora considerablemente la apariencia de las mismas. Esta mejoría permite a los pacientes lucir cualquier tipo de prenda sin limitaciones, incrementado así la confianza, autoestima y salud general.

Centro Estética El Pilar fue construido para proponer planes de tratamientos estéticos innovadores y profesionales que potencien la belleza y atractivo de cualquier persona. Además del tratamiento de escleroterapia para eliminar varices Madrid ofrecen soluciones de despigmentación, anticelulitis, relleno con ácido hialurónico y varias soluciones faciales.