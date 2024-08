El Profesor y Consultor Luis Barroso Denis recibe desde Washington DC la nominación al premio al Mérito a la excelencia en la enseñanza en los Napolitan Victory Awards 2024

The Washington Academy of Political Arts & Sciences® se enorgullece en anunciar que el profesor y consultor experto en comunicación política Luis Barroso Denis ha sido nominado en la categoría al mérito a la excelencia en la enseñanza de los Napolitan Victory Awards 2024 Luis Barroso Denis (Caracas, 1980) es licenciado en Ciencias Navales, con un diplomado en Planificación, Organización y Gerencia, y con cuatro masters: en Estudios Internacionales, en Marketing Político, en Digital Product Management y en Ciudad y Urbanismo. Profesionalmente, ha desarrollado su carrera principalmente en docencia y consultoría en comunicación política en Latinoamérica y en España. Ha sido el responsable de más de 25 campañas electorales municipales en México, con manejo efectivo de situaciones de crisis y formación de portavoces y equipos de comunicación. En España, ha sido jefe de gabinete y coordinador de grupo político municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, desarrollando distintos planes de comunicación y de estrategia política, así como la gestión de equipos y la toma de decisiones en el día a día. También en España ha dirigido y participado campañas electorales, autonómicas y municipales.

En la docencia ha desarrollado su trayectoria como profesor en el Máster en Marketing Político y Postgrados de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) gestionados por el Instituto de Ciencias Política y Sociales (ICPS) y como profesor en el Máster en Marketing Político y Postgrados del Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami. Ha impartido clases de comunicación de crisis y de comunicación política, y también ha formado parte de distintos tribunales de tesis, así como ha sido tutor de trabajos de finales de máster. Dentro de esta faceta, ha dado distintas conferencias internacionales sobre comunicación política, estrategia e inteligencia artificial.

"Considero que enseñar es la mejor forma de aprender, convirtiéndose en mi propósito de vida. Esta filosofía la llevo a cabo en cada uno de mis proyectos profesionales. Creo firmemente en la creación de caminos estratégicos que llevan al éxito. Mi experiencia no solo se basa en conocimientos teóricos, sino en la aplicación práctica de estrategias que han demostrado resultados tangibles. Esta nominación a los Napolitan Victory Awards la recibo con muchísima ilusión y como una motivación para seguir el camino de la enseñanza y del aprendizaje", ha valorado el nominado.

Los Napolitan Victory Awards, reconocidos como los premios más prestigiosos y codiciados en la comunicación política, celebran la excelencia en diversas categorías, incluyendo campañas políticas, proyectos innovadores y líderes destacados en el ámbito político. La participación en estos premios representa una distinción importante y una validación del impacto y la relevancia del trabajo realizado.

A lo largo de su historia, los Napolitan Victory Awards han atraído la atención de gigantes campañas, como las de Barack Obama, Joe Biden, Nayib Bukele, Alberto Fernández, Luis Abinader, Andrés Manuel López Obrador y Pedro Sánchez. Además, se han reconocido a luminarias políticas como Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica, Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, y José Mujica, expresidente de Uruguay, por sus importantes contribuciones. Consultores políticos destacados como los fallecidos Ralph Murphine y Michel Bongrand, así como José Luis Sanchis, consultor español, y Dick Morris, consultor estadounidense, también han sido aplaudidos por sus esfuerzos innovadores.

La gala de premiación de los Napolitan Victory Awards 2024 tendrá lugar del 22 al 24 de agosto en Hotel de Capitol Hill en Washington, DC, donde se celebrarán a todos los ganadores en todas las categorías.

Detalles adicionales sobre el evento y la lista completa de nominados pueden encontrarse en: Napolitans.org.

Acerca de los Napolitan Victory Awards

Reconocidos por docenas de medios internacionales como los Óscar de la Política, los Napolitans son conocidos como los premios más prestigiosos en el mundo de la consultoría política. Los Napolitan Victory Awards celebran la excelencia, la creatividad y los logros sobresalientes en la comunicación política. Organizados por The Washington Academy Of Political Arts & Sciences® (WAPAS), los premios reúnen a líderes, consultores y profesionales del panorama político global para reconocer y honrar lo mejor de la industria.

Encontrar a los Napolitans en línea:

Sitio web: Napolitans.org

Facebook: Facebook.com/TheNAPOLITANS Instagram: @TheNAPOLITANS

Twitter: @TheNAPOLITANS