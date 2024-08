Juan Antonio Dobon Asensi publica, ‘El secreto de los tres medallones’

CÍRCULO ROJO.- Juan Antonio Dobon Asensi reconoce que crear ‘El secreto de los medallones’ ha sido fruto de un arduo trabajo que le ha llevado catorce años. “Quería contar una historia compleja, propia, con todo lo que en ella conlleva, desde la historia central, hasta las ramificaciones en que se dividen a más avanzamos. Legado, es la primera en salir y aquí́ centre un sendero que tomaran sus personajes hacia su evolución, pero mi intención es, que ese sendero se convierta en un gran camino que encontrará muchas direcciones en las que cada cual forjará su historia”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una aventura profunda, un propósito que orienta a sus personajes a una evolución compleja, reflexiones en muchos sentidos, además de que estoy seguro que se querrá conocer más de lo que van a encontrar, pues aún hay muchos enigmas que develar, y mucha historia, es un camino que comienza”.

Dobon confiensa que siempre ha sentido pasión por las artes en general. “De pequeño cuando estaba en proceso de aprender a leer con mi padre, recuerdo que no me gustaba absolutamente nada, luego con los años, la lectura se convertió en una experiencia única para mí, así mismo la pintura y la música que me inspiraba y sentía el ardiente deseo de expresar, las emociones que sentia dentro y no podía plasmar en un lienzo”.

SINOPSIS

Los muros blancos han sido abiertos de nuevo tras permanecer sellados por cientos de años.

La creciente oscuridad y malicia proveniente de las tierras oscuras, donde el mal absoluto está recluido, lleva a los guardianes a invocar a tres elegidos, que llegarán de más allá de las misteriosas fronteras. Los que, de pronto, se verán involucrados en una inminente y compleja misión en la que, no solo tendrán que encontrar tres poderosas reliquias perdidas en el pasado; también se verán afectados en tener que doblegar sus poderes para poder hacer frente a la inminente calamidad que se avecina.

La aventura comienza, los hilos del destino se entrelazan uniendo el sendero de todos, una misión contrarreloj en una tierra desconcertante y peligrosa.

Déjate sumergir en Agwomtharm, hermosa y despiadada. Desvela sus secretos, magia, aventura, amistad y amor. Criaturas increíbles se darán la mano en este camino que da comienzo. En el que nuestros héroes pronto descubrirán que nada es lo que parece, que las grandes aventuras y gestas en tierras místicas, enfrentase a enemigos surgidos de la oscuridad y luchar contra el mal, no es como se podían imaginar.

Este viaje que da comienzo los pondrá al límite, y el don que se les ha sido otorgado desde su llegada, será también una maldición con la que serán marcados. Luchar o morir, rendirse o buscar esa pequeña razón que nos separa de ser héroes.

Porque, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por el poder?

AUTOR

Juan Antonio Dobon Asensi.

Nació el 26 de enero de 1990 en valencia (España). Creció en Bronchales (Teruel).

Desde su infancia, ha sido apasionado de las bellas artes, la música y la escritura, dándole alas a este gusto y dejando volar su imaginación, siendo esto clave durante años para formar y confeccionar la saga: El secreto de los tres medallones.

Tras mucho tiempo, ideas y borradores, llegó la inspiración para hilar la historia que, por mucho tiempo, se estaba formando en su cabeza. Actualmente, sigue en este camino, trabajando para conseguir esta meta: escribir una saga de fantasía propia, con sus propias ideas, lugares, personajes, historia y mitología.