Las claves del éxito en la promoción inmobiliaria

Las 4 Claves del Éxito en la Promoción Inmobiliaria según Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa

En la última década, Jesthisa ha emergido como un referente en la construcción de viviendas en Castilla-La Mancha. Con un enfoque innovador y una visión clara, la promotora inmobiliaria ha logrado un crecimiento exponencial en tiempo récord. Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa, nos comparte en esta entrevista las cuatro claves que han sido determinantes en el éxito de la empresa.

Dinámica y anticipación: Escuchar al mercado y romper con lo convencional Para Raúl Esteban, la clave inicial fue entender que el mercado inmobiliario demanda rapidez y flexibilidad. "Desde el principio, en Jesthisa nos propusimos romper con las políticas conservadoras que suelen dominar en el sector. Nuestro enfoque ha sido estar atentos a las necesidades cambiantes del mercado y responder con agilidad", explica. Esta mentalidad dinámica ha permitido a la promotora anticiparse a las tendencias y ofrecer soluciones innovadoras antes que sus competidores.

"La rapidez de respuesta no solo es una ventaja competitiva, sino que es vital en un sector donde las oportunidades son fugaces. Si no innovas y te adaptas rápidamente, te quedas atrás", añade Esteban Herranz. Este enfoque ha sido fundamental para consolidar la posición de Jesthisa en un mercado altamente competitivo.

Diseño diferencial: La importancia de la estética en la construcción Desde su fundación, Jesthisa ha apostado por un diseño arquitectónico que no solo sea funcional, sino también atractivo y distintivo. "Teníamos claro que no podíamos ofrecer lo mismo que los demás. Desde el inicio, el diseño de nuestras viviendas debía ser un elemento diferenciador", afirma Raúl Esteban.

Esta visión ha llevado a que muchas de las promociones de Jesthisa marquen tendencia en el sector, influenciando incluso a sus competidores. "El diseño no es solo un aspecto estético, es una declaración de intenciones. Nuestros clientes buscan viviendas que reflejen su personalidad y estilo de vida, y nosotros hemos sabido ofrecer eso", comenta el CEO. Gracias a esta apuesta, Jesthisa ha logrado captar un segmento del mercado que valora la exclusividad accesible y la calidad en el diseño.

Integración de todo el proceso: Control y eficiencia desde el inicio hasta la entrega Uno de los pilares del éxito de Jesthisa ha sido la integración vertical de todos los procesos involucrados en la construcción. "Dirigir y tener control de cada paso, desde el diseño hasta la gestión y el desarrollo constructivo, nos ha dado una ventaja competitiva clara", señala Raúl Esteban.

Este control total permite a Jesthisa no solo cumplir con los plazos de entrega, sino también asegurar una calidad constante en sus proyectos. "La rapidez de entrega y el control de calidad son aspectos que nuestros clientes valoran enormemente. Al tener todo el proceso bajo nuestro control, podemos garantizar que cada proyecto cumpla con los estándares más altos", añade.

Hacer y comunicar diferente: Una publicidad coherente y singular En un mercado saturado, comunicar de manera efectiva es tan importante como el producto en sí. Para Raúl Esteban, la clave está en la coherencia entre el valor diferencial de las promociones y la comunicación publicitaria. "Nuestra comunicación ha sido siempre singular y diferenciadora, en línea con lo que ofrecemos. Hemos evitado los tópicos y hemos apostado por una publicidad que conecta realmente con nuestros clientes potenciales", explica.

Esta estrategia de comunicación renovada y fresca ha permitido a Jesthisa destacarse en un sector donde la publicidad suele ser monótona y predecible. "El público ha agradecido una comunicación diferente, lo que nos ha dado un plus de notoriedad y nos ha ayudado a conectar mejor con nuestros clientes", concluye Esteban Herranz.

En resumen, el éxito de Jesthisa se debe a una combinación de dinamismo, diseño diferencial, integración de procesos y una comunicación coherente y original. Estos pilares han permitido a la promotora no solo crecer, sino también liderar en un mercado competitivo y en constante evolución. Raúl Esteban Herranz y su equipo han demostrado que, en la promoción inmobiliaria, la innovación y la capacidad de adaptación son claves para el éxito.