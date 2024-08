Renting: un servicio cada vez más demandado

El renting se ha posicionado como una de las alternativas más interesantes y asequibles, tanto para empresas como para autónomos y particulares para acceder a todos los beneficios y libertad que conlleva disponer de un vehículo propio en cualquier momento. Considerando los altos costes que implica la compra de vehículos, así como el posterior mantenimiento, no es de extrañar que el renting continúe creciendo de forma sostenida y así lo demuestran los datos de este 2024.

Opciones como Total Renting son particularmente convenientes porque realizan los contratos con gran rapidez y esto permite comenzar a disfrutar de este servicio en muy pocas horas. ¡Consigue tu coche ideal!, y comienza a disfrutar de todas las ventajas y libertad de movimiento que solo ofrece tener un vehículo, sin ningún tipo de restricción en cuanto a horarios o distancias.

El renting mantiene un crecimiento sostenido

El renting, tal y como comentamos anteriormente, se ha convertido en uno de los servicios más solicitados por parte de empresas, autónomos y también particulares. Y es que, si bien el renting fue diseñado, en un principio, para las empresas y autónomos, posteriormente también ha demostrado ofrecer una gran cantidad de ventajas para los particulares, especialmente desde que adquirir un vehículo, ya sea nuevo o usado, se ha convertido en una situación mucho más complicada de lo habitual debido a los altos costes.

En este sentido, en lo que va del año 2024, el renting ha experimentado un crecimiento sostenido que se ubicó en el primer trimestre en 4,28%. De hecho, el parque automotor del renting, en dicho momento, era de 907.008 vehículos.

Debido a ese crecimiento sostenido, el renting ha facturado un 8,15% más en comparación al mismo período de tiempo del 2023, lo que se traduce en 1.926,49 millones.

Razones por las que ha aumentado la demanda del renting

Hay muchas razones detrás del crecimiento del renting, pero definitivamente ha influido el hecho de convertirse en un servicio integral pensado para cubrir todas las necesidades básicas que implica tener un vehículo propio, solo que, en este caso, esas necesidades están perfectamente cubiertas e incluidas en el precio fijo mensual que se establece del renting. A continuación, compartimos contigo algunas de las razones más poderosas por las que ha aumentado la demanda del renting en estos últimos años:

Acceso a vehículo sin entradas

Una de las razones por las que se ha incrementado la demanda de este servicio es porque permite acceder a todos los beneficios que implica disponer de un coche propio, pero sin tener que poner ninguna entrada. No es necesario hacer un pago inicial, ya que desde el principio solo se realiza el pago fijo mensual. Esto hace que el servicio sea mucho más accesible para cualquier usuario.

Sin trámites complicados

Este servicio es muy fácil de contratar porque no requiere hacer trámites complicados. La empresa encargada de ofrecer el servicio se encarga, literalmente, de todo el procedimiento. Es decir, desde proveer información hasta la contratación y posterior entrega del vehículo.

Servicios incluidos

El precio que se paga mensualmente incluye una serie de servicios que, sin duda alguna, aportan un gran valor añadido y también les permite a los clientes controlar de una forma mucho más eficiente sus finanzas. ¿Cuáles son los servicios incluidos? Seguro a todo riesgo, asistencia en la carretera, reparaciones y mantenimientos preventivos, impuestos deducibles, cambio de neumáticos, entre otros.

Control de las finanzas y flota actualizada

Al incluir todos los servicios anteriores, se trata de una magnífica opción para saber lo que se va a gastar mes a mes, ya que no hay ningún tipo de sorpresa. A ello se le suma que cuentan con una flota actualizada y numerosa, por lo que siempre hay disponibilidad de vehículos. Y es que, a diferencia de cuando se compra un vehículo nuevo, no es necesario esperar semanas e incluso meses para que el mismo esté disponible.

El renting es un servicio en constante crecimiento y todo parece indicar que esta tendencia se mantendrá, no solo este 2024, sino también en los próximos años, ya que se ha convertido en la solución más práctica, asequible y sencilla para tener acceso a todas las ventajas de disponer de un vehículo, ya sea para trabajo o simplemente para uso personal.