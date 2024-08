​Migraciones y muchos voluntarios

Es cierto que los centros de acogida, especialmente los canarios, estan saturados, y que la insuficiencia de infraestructuras dificulta una acogida acorde con los derechos humanos de los menores no acompañados. Sin duda, esa es una razón más para valorar el trabajo de muchos voluntarios que se dedican a acoger e integrar a las personas migrantes. Pienso, Sr. Director, es prioritario crear una cultura del encuentro, superar la fobia al extranjero, luchar contra las mafias y favorecer el desarrollo en los países de origen. No es fácil, pero, con las palabras del Papa Francisco, podemos decir que afrontar estos desafíos es una tarea verdaderamente humana en la que no hay que desanimarse y para la que tenemos que seguir construyendo cada día redes de amor y faros de esperanza que iluminen las sendas de una nueva humanidad.