Repara tu Deuda Abogados cancela 15.368 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada sufrió un ERTE en la empresa en la que trabajaba como consecuencia del COVID-19 y no pudo asumir sus deudas El Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Madrid ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que ha quedado liberada de una deuda de 15.368 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “llegó a la situación de insolvencia porque, inicialmente, comenzó a utilizar tarjetas financieras para cubrir gastos de primera necesidad. Como no pudo hacerle frente, se vio en la obligación de solicitar un préstamo para cubrir las cuantías adeudadas. Más tarde solicitó nuevamente un préstamo ya que cambió de residencia y necesitó comprar muebles necesarios para ello. Poco después, sufrió un ERTE en la empresa en la que trabajaba por culpa del COVID-19 y eso derivó en una situación insostenible de sobreendeudamiento”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Aunque durante unos años hubo un cierto desconocimiento sobre esta herramienta, lo cierto es que cada vez son más los que piensan en ella para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. De hecho, son ya más de 26.000 los particulares y autónomos que se han puesto en manos del despacho de abogados.

Una de las claves fundamentales para saber que hemos elegido correctamente es ponernos en manos de un bufete con casos de éxito, para no ser víctimas de información atractiva pero falsa. En la actualidad, Repara tu Deuda ha logrado superar la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas.

Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora en la difusión de esta legislación para llegar al mayor número de personas. “Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que permite a particulares y autónomos dejar atrás sus problemas con los pagos pendientes. Por esta razón, es muy importante contar con rostros conocidos para que ningún potencial beneficiario se quede sin saber que existe un mecanismo previsto para la cancelación de sus deudas”.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.