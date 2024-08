Transformar los espacios con un toque de sofisticación y elegancia y admirar la belleza del travertino natural

La historia del travertino

Desde los años más remotos, se usa la piedra natural Travertino, como material de construcción, pues ya en la Antigua Roma, el travertino, era el material de construcción idóneo para crear templos, anfiteatros, baños, jardines y multitud de lugares históricos y emblemáticos. Estos son, claros ejemplos de la durabilidad y resistencia que caracteriza a esta preciosa piedra natural, construcciones con siglos y siglos de antigüedad que Mediterranea Stone trae.

Hoy en día, esta piedra natural de carácter porosa, no deja de destacar, ya que sigue siendo una de las piedras naturales más nobles y elegantes, muy querida por los grandes del mundo del diseño y la decoración, para incorporar en sus maravillosas obras de arte, por la belleza y las ventajas que ostenta la piedra travertino.

Características del travertino La resistencia y durabilidad: La piedra travertino, se caracteriza por la durabilidad que tiene el travertino, al ser un material natural usado desde las épocas más remotas, como material de construcción, así como por la resistencia que ostenta ante los golpes, el paso del tiempo, la abrasión o la humedad, por lo que es el material natural ideal para incorporar tanto en interiores como en exteriores, ya que resiste muy bien el calor.

Los colores y la belleza del travertino: Suelen ser suaves y neutrales, encaminados en la paleta de colores naturales de los tonos beige claro y tierra. No obstante, en Mediterranea Stone, cuentan también con el espectacular travertino Rioni, que se caracteriza por sus tonos tierra fuerte.

Mediterranea Stone cuenta con los dos extremos de colores de la piedra travertino. Por un lado, el bello travertino Savannah, el cual destaca por su dulzura y serenidad, recordando al dulce atardecer en la playa, con la calma y la paz del sonido de la marea, al romper las olas. Y, por otro lado, Mediterranea Stone cuenta con el famoso travertino Rioni, un maravilloso travertino que se distingue por su fuerza y personalidad, siendo un travertino de tonos tierras oscuras, característica de esta preciosa piedra natural, que hace que te transmita el travertino Rioni increíbles sensaciones con sabor a bosque, las cuales transportan asombrosa y mágicamente a la naturaleza más deseada, bella y preciada.

Mantenimiento del travertino: Este material natural tiene muy fácil cuidado, ya que no requiere productos químicos para su limpieza, pues basta con agua y jabón.

Los acabados del travertino: Los acabados del travertino van, desde pulido (que es el acabado más característico), hasta el acabado en bruto de la propia piedra en su estado natural, pasando por acabados como el arenado, abujardado, envejecido o, apomazado.

¿Por qué elegir travertino? Los grandes del mundo del diseño y la decoración incluyen en sus proyectos la piedra travertino por diferentes motivos, ya que hay grandes ventajas cuando se elige la piedra travertino:

Además de las características que abarcan la piedra travertino, que se han destacado en el apartado anterior, el travertino es una de las piedras naturales que más se utiliza en múltiples formatos, así como en múltiples estilos de decoración, pues se trata de un producto natural atemporal que combina a la perfección con cualquier estilo de decoración.

De hecho, la piedra travertino se ha podido ver siempre en paredes, suelos, mobiliario de baños y cocinas, no obstante, hay una demanda al alza, por incorporar la piedra travertino en artículos de decoración, como es en mesas de comedor de travertino, o en mesas de salón de travertino. La piedra travertino se está incluyendo actualmente, para crear todo tipo de mobiliario, a conjunto del revestimiento, con esta preciosa piedra travertino.

En espacios exteriores, el travertino es un material natural ideal para revestir cualquier zona exterior, ya sea para revestimiento de fachadas, zonas ajardinadas e incluso piscinas.

La versatilidad y características que posee la piedra travertino, hacen que sea el material idóneo para incorporar en cualquier proyecto.