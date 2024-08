Tecnología de venta sencilla para concesionarios de automóviles en el mercado Avtopro

Las piezas usadas de automóviles, como cualquier otro producto, son mucho más cómodas de seleccionar y pedir en línea que en el mundo real. En respuesta a la demanda del mercado, los concesionarios de automóviles se están digitalizando, pero se enfrentan a muchos retos en el camino. Antes de empezar a vender, hay que desmontar el coche y dedicar mucho tiempo a clasificar cada pieza, para las que puede no encontrarse un comprador. El marketplace avtopro.es ha decidido ayudar en esta difícil tarea lanzando su servicio de desmontaje virtual de coches.

Primero vender - ¡después desmontar!

Avtopro es un mercado especializado en la compra y venta de piezas de automóviles, incluidas las usadas. Se pueden encontrar de dos formas: a través de una búsqueda general por código/descripción de pieza utilizando el filtro de usados, o a través del catálogo especial recambio verde de desguace. En el catálogo especial, los compradores no buscan por pieza, sino por coche donante, como es habitual en el ámbito de los concesionarios. Sin embargo, una vez encontrado el coche, ¡empiezan las diferencias!

Al coche del catálogo se le puede adjuntar una lista de precios de las piezas del mismo que están disponibles. Cuantas más piezas, más destacado estará el coche en los resultados de búsqueda. Pero, ¿cómo se elabora una lista de precios de este tipo? ¿Con un largo y monótono trabajo manual? No! Se puede utilizar el servicio de desguace virtual de coches en la misma plataforma. Aquí basta con introducir el número de bastidor del coche para obtener una lista de precios lista, que se puede poner inmediatamente a la venta. La lista de precios puede ser generada automáticamente o recogida manualmente por los expertos de Avtopro. En el segundo caso, el riesgo de errores e inexactitudes es prácticamente eliminado. El resultado automático tendrá que ser finalizado, pero esto es mucho más fácil que hacerlo todo desde cero.

Solo después de encontrar un comprador para una pieza en particular, se puede empezar a desmontar. Según las estadísticas del mercado, hasta el 70% de las piezas de automóvil pueden venderse de esta forma, y esto es mucho más que el 20-30% habitual en las ventas fuera de línea.