​Kia EV3, EV6 y EV9, diferentes interpretaciones, para diferentes segmentos, de una misma historia

La gama EV es la encarnación de la nueva Kia y representa la vanguardia de la marca en movilidad de cero emisiones, fabricación sostenible, seguridad y tecnología. También supone un punto y aparte en diseño, con una nueva identidad visual que nace de su concepción eléctrica y de la libertad creativa que propicia la plataforma E-GMP.



El Kia EV6 fue el primer vehículo diseñado bajo la nueva filosofía de diseño de la marca, "Opposites United", que se inspira en contrastes de la naturaleza y de la humanidad. Los EV9 y EV3 han seguido sus pasos, con una identidad visual que aprovecha la tensión creativa generada por los valores divergentes de la naturaleza y la modernidad para ofrecer un conjunto armonioso. El dinamismo estético se complementa con una funcionalidad bien estudiada, que permite a toda la gama EV de Kia ofrecer una cuidada aerodinámica y las mejores cotas de espacio interior de sus respectivos segmentos.

Tres visiones, una filosofía

Para Karim Habib, Vicepresidente Ejecutivo y Director del Centro Global de Diseño de Kia, “con el EV6 pretendimos crear un diseño distintivo e impactante mediante una combinación de características sofisticadas y de alta tecnología en volúmenes puros y ricos, al tiempo que creamos un eléctrico con el objetivo de definir nuestro futuro".

El lateral del EV6 muestra una estética moderna, elegante y aerodinámica, de inspiración crossover. Una línea de carácter recorre la parte inferior de las puertas curvándose hacia los pasos de rueda y enlaza con los grupos ópticos traseros, lo que alarga visualmente el perfil del coche. La parte trasera muestra un pilar C inclinado y un prominente alerón de techo que canaliza el aire hacia un alerón situado por encima del exclusivo grupo óptico trasero, que en su última actualización dispone de un nuevo patrón de iluminación.

En el EV9, "hemos compartido nuestra visión de que la naturaleza y lo hecho por el hombre pueden coexistir en armonía. El exterior, inspirado en el pilar de diseño 'Audacia por naturaleza' de "Opposites United", rinde homenaje a la perfección del entorno natural, mientras que el intuitivo interior ofrece parte de nuestra tecnología más avanzada hasta la fecha".

El diseño del EV9 es como una "hermosa escultura sobre una roca", en palabras de Sang-hyeok Han, miembro del equipo de diseño del EV9. “Las ruedas y los pasos angulares crean la sensación de una roca en la naturaleza, y la superficie lisa y conectada de la carrocería transmite una sensación relajada de espacio que armoniza audazmente con la naturaleza. El volumen del guardabarros, duro como una roca, conforma la imagen de un SUV seguro”.

Cuando habla del EV3, Karim Habib resalta que “encarna a la perfección nuestra filosofía de diseño: una combinación de estilo lúdico y funcionalidad inteligente. Aunque compacto, su inspirador exterior envuelve un espacio interior diáfano. Su estética futurista está realzada por la elección de colores atrevidos. En el interior, el espacioso habitáculo y la incorporación de nuevos materiales orgánicos expresan una sensación juvenil de energía y alegría”.

Basado en el tema "Alegría desde la razón", uno de los cinco atributos de la filosofía Opposites United, el diseño exterior del EV3 combina estilos lógicos y emocionales con un volumen mejorado y gráficos llamativos. La carrocería geométrica, la línea del techo dinámica y los patrones nítidos de las llantas de 19 pulgadas transmiten una imagen futurista. La combinación armoniosa de una cabina voluminosa y una línea del techo baja crea una silueta elegante, complementada por las manijas de las puertas traseras integradas con la moldura para una apariencia limpia. La parte trasera del EV3 refleja la imagen robusta e imponente de un SUV.

Le evolución de la Digital Tiger Face

El EV6 fue el primer modelo de Kia que reinterpretó el "Tiger Face" para la era digital. Como parte de esta "Digital Tiger Face", las luces diurnas muestran un aspecto elegante y moderno e incluyen un patrón de luz dinámico "secuencial". En la zona inferior, una toma de aire baja amplía visualmente el frontal del coche, acentuando su imagen de alta tecnología.

El EV9 llevó este concepto más allá, con una nueva generación de la Digital Tiger Face de la compañía. Los distintivos grupos ópticos verticales LED incluyen una esbelta lente de proyección o, en el caso del GT-line, un pequeño proyector cúbico. “La iluminación frontal se inspiró en las constelaciones del cielo nocturno y la belleza lineal de la naturaleza” comenta Sang-hyeok Han, miembro del equipo de diseño del EV9. “Ideamos un diseño del sistema de iluminación que denominamos Star Map (mapa estelar): la línea que conecta la estrella más brillante (luz de carretera) con las estrellas más pequeñas (luces de circulación diurna) forma un faro”.

El EV3 luce una nueva y robusta interpretación del icónico diseño Tiger Face de Kia con el moderno concepto de firma lumínica Star Map de la marca. Dispuestas verticalmente, las luces de circulación diurna enfatizan aún más la imagen de Tiger Face para proyectar una imagen de gran confianza. Una aerodinámica vanguardista para consumir menos energía

La gama EV de Kia está diseñada con una meticulosa consideración del rendimiento aerodinámico, porque reducir la resistencia contra el aire significa llegar más lejos.

Los EV6, EV9 y EV3 disponen de un diseño analizado en modelos virtuales de simulación de dinámica de fluidos y en el túnel del viento del centro de investigación y desarrollo de Namyang; con unas líneas, volúmenes y elementos específicos que reducen la resistencia contra el viento. El perfecto enrasado de todos los elementos de la carrocería de un Kia denota calidad de fabricación. Todos los elementos se conectan a la perfección con las superficies circundantes para permitir que el flujo de aire pase sin problemas y no se produzcan vórtices.

Los tres modelos disponen de bajos completamente carenados y de unas llantas que se ajustan al concepto de diseño general del coche y trabajan alineadas con el flujo de aire que recorre toda la carrocería. También tienen aletas de aire activas, que se abren cuando hay necesidad de refrigeración y se cierran cuando no la hay; y tiradores de las puertas enrasados, para mejorar la eficiencia aerodinámica.



La parte trasera del EV6 dispone de varios elementos que trabajan en conjunto para mejorar la resistencia, aportar carga y crear un flujo de aire que limpia la luneta trasera. El alerón situado en el techo canaliza el aire hacia la forma de cola de pato. En el EV9 y el EV3, la carrocería tiene forma de cola del barco y va estrechándose hacia atrás. La parte inferior del parachoques está inclinada para evitar turbulencias y la forma angular de las esquinas traseras también ayuda al rendimiento aerodinámico.

Una paleta de colores diferencial

La paleta de colores de la gama EV de Kia refleja su carácter vanguardista y espíritu sostenible. El EV6 está disponible en nueve tonalidades, ocho en acabado brillante, Yacht Blue, Gravity Blue, Runway Red, Steel Grey, Glacier, Snow White Pearl, Interstellar Gray y Aurora Black Pearl; y una mate, Moonscape. El EV9 se comercializa en siete tonalidades, cinco con acabado brillante, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Flare Red, Pebble Grey e Iceberg Green; mientras que el color Ocean Blue, heredado del Concept EV9, puede aplicarse en acabado mate o brillante.

En el EV3, su estética futurista y carácter joven está realzada por la elección de colores atrevidos. De los nueve colores disponibles de carrocería, dos de ellos han sido creados exclusivamente para el nuevo modelo: Aventurine Green y Terracotta.

