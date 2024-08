La durabilidad en la robótica, un deber, no una opción

Atlas Robots ha innovado siempre en sus soluciones. No obstante, el siguiente robot no destaca por ser nuevo, sino por todo lo contrario: llevar 9 años al servicio de un cliente.

Así es, Atlas Robots no solo se encuentra al servicio de la innovación, sino que también crean instalaciones diseñadas para durar años sin más paradas que las correspondientes a sus mantenimientos rutinarios.

Su funcionamiento no está dotado de mucha complejidad. El saco entra por un par de transportadores y el robot lo coge y lo apila con su mordaza especial.

El robot se puede ver funcionando aquí.

No obstante, es en su sencillez donde radica su extrema durabilidad. Estos robots no incorporan elementos innecesariamente complejos, sino que, por otro lado, están equipados con piezas sencillas, pero robustas, justo lo que una PYME necesita para automatizar su producción.

Haciendo un cálculo rápido, se puede saber con certeza que esta célula robótica ha sido capaz de mover más de 9 millones de sacos en los años que ha funcionado, o lo que es lo mismo, 360 millones de kilos de pienso.

Añadido a todo lo anterior, desde Atlas creen que, con la cantidad de robots que llevan instalados y con todos los que quedan por instalar, conseguirán reducir considerablemente la huella de carbono de la industria productiva. Ya no solo porque los robots sean reacondicionados, sino, también por su extrema durabilidad.

Para conocer las soluciones que Atlas ofrece pinchar aquí.