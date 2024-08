​Caja Rural-Seguros RGA cierra un fructífero Tour du Limousin con Orluis Aular en el podio

Imagen: Sprint Cycling

Cuatro días en Francia en el Tour du Limousin que se cerraron este viernes con la sensación del trabajo bien hecho por parte de Caja Rural-Seguros RGA. El equipo cerró la carrera con Orluis Aular en el podio final (2º) después de pelear la general cada día y de haber sido líder tras su triunfo en la primera etapa. Junto a él, un inspirado Jefferson Cepeda concluyó en quinto lugar. Todo ello con la guinda del premio al mejor equipo de la carrera, muy merecido por e gran trabajo colectivo.



Ha sido una carrera en la que el rendimiento global fue sobresaliente, ya que se consiguieron dos victorias parciales -la de Aular el primer día y la de Cepeda en la etapa reina disputada ayer- además de un buen número de buenos puestos que se tradujeron en un buen botín de puntos UCI (un total de 176).

El venezolano, por su parte, no se bajó del top-10 en toda la carrera, cerrando con un séptimo puesto en la meta de Limoges y prolongando así su buen nivel de forma tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, Cepeda volvió a buscar la sorpresa, atacando desde el pelotón pero sin la colaboración necesaria para abrir camino.

Aritz Bagües (director deportivo): “Sabíamos que la general estaba muy muy complicada, pero viendo que el equipo estaba en racha y con mucha fuerza y confianza, hemos decidido probarlo en la última parte. Teníamos planeado tensar un poco la carrera y probarlo con Jefferson, que ha conseguido irse pero no había colaboración delante. Obviamente sabíamos que era muy complicado y, una vez que hemos visto que ya no le iban a dejar, después de unos kilómetros hemos decidido que parase. Y a partir de ahí hemos apostado 100% por Orluis para la etapa y la verdad que todos han vuelto a hacer un trabajo increíble. Hoy no hemos tenido la suerte o las piernas para estar ahí. Nos han ganado, pero estoy igual de contento porque al final el trabajo ha sido el mismo como cada día”.