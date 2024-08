The Pains Of Being Pure At Heart se reúnen para celebrar el 15º aniversario de su primer disco

Para celebrar el decimoquinto aniversario de su homónimo álbum de debut, la banda neoyorquina The Pains Of Being Pure At Heart dará once conciertos entre febrero y marzo con cuatro de sus miembros originales (sí, sabemos que para esas fechas ya serán dieciséis los años que habrán pasado desde aquel lanzamiento, pero…The Pains Of Being Bad At Math!, como ellos mismos se definen ante ese hecho). Para realzar aún más este acontecimiento, Slumberland Records, el sello que sacó el disco, hará también una reedición en vinilo coloreada de ese álbum, disponible en los conciertos de la gira.





El itinerario ibérico de esta gira, bautizada como “The Pains Of Being At Heart plus support” (el nombre del artista telonero será hecho público más adelante), es el siguiente: el 19 de febrero en Oporto (Mouco, dentro del ciclo SON Estrella Galicia), el 20 en A Coruña (Garufa Club, dentro del ciclo SON Estrella Galicia), el 21 en Oviedo (Almacenes), el 22 en Tarragona (Sala Zero), el 23 en Madrid (Lula Club, dentro del ciclo Jaguar), el 24 en Sevilla (Sala X), el 26 en Murcia (Sala REM), el 27 en València (16 Toneladas), el 28 en Barcelona (Razzmatazz 2), el 1 de marzo en Zaragoza (Las Armas, dentro del ciclo SON Estrella Galicia) y el 2 en San Sebastián (Dabadaba).









Atención: la preventa para el concierto de Barcelona se pondrá en marcha este hoy viernes, 16 de agosto, a las 11 horas. Para participar en ella hay que registrarse aquí. Por su parte, la venta general para todos los conciertos de la gira, los once, empezará el martes 20 de agosto, también a las 11 horas.





The Pains Of Being Pure At Heart no giraban juntos con su primera y recordada alineación desde que en 2012 acabaron el tour de su segundo disco, “Belong” (2011). Después siguieron grabando y girando, pero con otros componentes y varios cambios en su formación, hasta que se anunció su disolución oficial en 2019. Así que en este tour de febrero y marzo subirán al escenario Kip Berman (cantante, guitarrista y compositor principal), Peggy Wang (teclista), Christoph Hochheim (guitarra) y Kurt Feldman (batería). No ha podido unirse a la cita Alex Naidus (“por estar atendiendo muy buenas cuestiones personales”, ha dicho Berman), así que del bajo se ocupará Eddy Marshall, quien también se encarga de ese instrumento en The Natvral, el proyecto que Kip lidera desde hace cinco años.





“Tocaremos entero nuestro primer disco y también algunas canciones de aquella época. Gracias a todos los que han hecho esto posible. Es más que impresionante que haya gente que todavía se acuerda tanto de ese disco y quiero vernos tocarlo. No sé si haremos más veces esto en el futuro. Pero por ahora estamos encantados de tener esta oportunidad de poder volver a interpretar juntos estas canciones que, bastante literalmente, cambiaron nuestras vidas”, ha comentado Berman.





The Pains Of Being Pure At Heart comenzaron su singladura allá por 2007. Compartían admiración por bandas como Smashing Pumpkins, The Field Mice, Black Tambourine y Nirvana, y supieron hacer pasar todo eso por un cedazo que los llevó a triunfar, dentro y fuera de su país, teniendo como brújula a The Jesus And Mary Chain o My Bloody Valentine, pero sin olvidarse de The Smiths. Composiciones románticas con fuzz guitarrero algo neurótico y melodías con mucha resonancia emocional. Noise-pop que enganchaba, fresco, que no ocultaba sus limitaciones porque así no escondía su gran bandera, la de la juventud.





Primero llamaron la atención en MySpace (sí, hablamos de esos tiempos) y con su primer EP, de 2007 y autoeditado, pero cuando en 2009 salió su homónimo LP de debut en el sello Slumberland Records, canciones como “Contender”, “Come Saturday” y “This Love Is Fucking Right” volaron ya bien alto, con reseñas en webs como Pitchfork y Stereogum remachando la jugada. El segundo disco, el al principio mencionado “Belong”, aún hizo más grande y alta su ola. Fue en marzo de aquel 2011 donde, si no nos falla la memoria, dieron nada menos que once conciertos en el South By Southwest de Austin. Igual alguno más. Ahí ya habían reclutado a Kurt Feldman como batería. Fue su dream team. Llegaron al # 92 en Billboard 200 y también fueron Top 100 en países como Bélgica, Francia, Reino Unido… y España. Pero para cuando se alzó el telón de su tercer álbum, “Days Of Abandon” (2014), Peggy Wang y Alex Naidus habían dejado de formar parte de la formación. Con una influencia creciente de la nueva ola y el pop ochenteros, siguieron publicando trabajos -léase los discos “The Echo Of Pleasure” (2017) y una versión al completo del álbum de Tom Petty “Full Moon Ferver” en 2019, así como un par de EPS-, con diferentes músicos acompañando tanto en el estudio como en el escenario a Kip Berman, que se quedó al timón como único capitán del barco Y en noviembre de 2019 Berman anunció el fin de The Pains Of Being Pure At Heart, con él iniciando a partir de ahí un nuevo proyecto en solitario, The Natvral.