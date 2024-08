España batirá su récord histórico de participación femenina en los Juegos Paralímpicos de París 2024

La delegación española que participará entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre en los Juegos Paralímpicos de París marcará un récord histórico de cuota femenina, ya que un 36% de los deportistas son mujeres, un porcentaje al que contribuyen principalmente la natación, el baloncesto en silla de ruedas y el atletismo.

El Equipo Paralímpico Español está compuesto por 259 personas, de las cuales 150 son deportistas (139 con discapacidad más 11 deportistas de apoyo, como guías de atletismo y triatlón, y timonel de remo) y 109 miembros más, entre entrenadores, médicos, fisioterapeutas, mecánicos y personal de organización y de oficina.

Los deportistas españoles competirán en 16 de los 22 deportes del programa paralímpico: atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, halterofilia, judo, natación, piragüismo, remo, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro, tiro con arco y triatlón.

Un total de 54 deportistas de España son mujeres, lo que representa un 36% del total, algo que no se había alcanzado anteriormente en la historia de los Juegos Paralímpicos. Sin contar a los deportistas de apoyo, esa cifra se incrementa hasta el 38%.

ECLOSIÓN EN BARCELONA’92

El deporte paralímpico en España eclosionó a partir de los Juegos de Barcelona'92. En calidad de país anfitrión, el equipo nacional consiguió clasificar a 227 deportistas con discapacidad, de ellos 161 hombres (71%) y 66 mujeres (29%).

Ese porcentaje femenino no fue superado en ninguna edición paralímpica posterior (26% en Atlanta'96, 25% en Sidney, 22% en Atenas 2004, 24% en Pekín 2008, 22% en Londres 2012 y 24% en Río 2016) hasta Tokio 2020, donde las mujeres representaron un 31% de los deportistas españoles.

París 2024 superará esa cuota femenina de deportistas hasta elevarla a un 36%, incluyendo a deportistas con discapacidad y deportistas de apoyo. No obstante, las mujeres serán mayoría en esgrima en silla de ruedas y halterofilia (100%), y boccia (67%), y superarán la media en baloncesto en silla de ruedas, judo, remo y taekwondo (50%); natación y triatlón (38%), y atletismo (37%).

En términos absolutos, la edición paralímpica de París 2024 será la segunda con más mujeres deportistas de España, con 54, solo superada por la de Barcelona’92.