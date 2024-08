Un estudio desvela la apasionante historia hasta ahora desconocida de los asaltos a ferrocarriles en España en el libro ‘Salteadores de trenes en España (1858-1924)’ de Ignacio Perurena.

CÍRCULO ROJO.- ‘Salteadores de trenes en España (1858-1924)’ es un libro para quienes quieran conocer de primera mano la historia de los asaltos a ferrocarriles durante el siglo XIX y XX en nuestro país. Su autor, Ignacio Perurena, nos conduce por los diferentes episodios que jalonan el relato con un lenguaje ameno, riguroso y lleno de frescura que logra sumergirnos en el ambiente en que se movieron los numerosos personajes que iremos encontrando a lo largo de sus páginas.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, a través de su lectura seremos testigos según palabras del autor, “de un relato apasionante, ameno y lleno de vida, la de aquellos que protagonizaron los sucesos reales que se dieron en aquellos años de los siglos XIX y XX. El lector va a encontrar emoción, historia, entretenimiento y el descubrimiento de muchos aspectos de nuestro pasado que seguramente son desconocidos para él”.

SINOPSIS

Este libro pretende arrojar un poco de luz sobre los asaltos a los ferrocarriles que se dieron en la España peninsular a partir de la información obtenida en archivos y prensa de la época. Lo hace reviviéndolos de mano de sus protagonistas, mujeres y hombres que, casi desde la inauguración de la primera línea en 1848, tuvieron a este nuevo medio de locomoción en el punto de mira de sus ambiciones: es así como nos encontraremos a lo largo de sus páginas con personajes como el Horrible y Gorrinero, la Rubia, Boca de lata, la Pintá, o una banda de salteadores que se llamaban entre ellos por números. Los relatos de asaltos a ferrocarriles han estado muy arraigados en la cultura popular desde hace ya muchas generaciones. Los hemos revivido una y otra vez de mano del cine y la literatura, en un escenario que pocas veces varía: las extensas llanuras del lejano Oeste allá por la segunda mitad del siglo XIX. En raras ocasiones se va más allá, y en ello tiene mucho que ver la creencia común de que este tipo de asaltos es algo propio de América, y raramente ocurre en otros países, que hace aún muy pocos años, en 2017, manifestaba la norteamericana Criminal Justice Review. Esta no es sino una versión simplista de lo que fue todo aquello en realidad, pues este tipo de salteadores actuaron allá donde circulaba un ferrocarril: en lo que es ahora Italia se dio el que podría haber sido el primero de todos, pero ocurrieron también en Latinoamérica, China, Francia, India, el Reino Unido y, como no, en España. Era gente decidida, dispuesta siempre a todo, decía la prensa de principios del siglo pasado. Gente a la que acompañaremos a lo largo de este libro junto a otros personajes, como periodistas que les siguieron y entrevistaron en prisión, grupos de matuteros compinchados con funcionarios corruptos, renguistas, espías, estafadores, y muchos más que formaron parte también de ese universo tan particular y olvidado como es el de la historia de los salteadores de trenes en España.

AUTOR

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Compatibiliza su actividad profesional con la investigación histórica y la escritura.

Es autor de Apuntes para el estudio del bandolerismo en Guipúzcoa (1795-1808), publicado en 2003 por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, así como de Al fin del mundo: vivencias de dos peregrinos en el Camino de Santiago (2011). Es, además, coautor de El Conde de Fuentes: Vida, prisiones y muerte de Armando Pignatelli, obra publicada en 2009 por la Institución Fernando Católico, y premiada con un accésit por la Asociación los Sitios de Zaragoza. También tiene en su haber varios artículos relacionados con los Sistemas de Gestión de la Calidad en el sector del transporte, diferentes investigaciones genealógicas, y algunas colecciones de poemas en revistas especializadas.

Con el seudónimo de Charles de Batz ha firmado artículos sobre arte e historia en diferentes publicaciones tanto en papel como electrónicas, ha participado en programas radiofónicos de difusión cultural, y es autor del blog Pasto de aves, donde se recogen anécdotas y sucesos poco conocidos.