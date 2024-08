Calcular la prima de un seguro de decesos con la ayuda de Seguros Academy

Naturalmente, hablar del seguro de decesos es una situación incómoda para muchas personas, ya que supone pensar en su propia muerte o en la de sus seres queridos. Sin embargo, es importante abordar este tema con seriedad y responsabilidad, ya que de esto depende la tranquilidad de la familia frente a los gastos asociados a un fallecimiento.

Ahora bien, uno de los asuntos que genera más dudas al contratar una póliza funeraria es cómo se calcula la prima. Al respecto, Seguros Academy explica que, en general, se debe considerar que existen dos tipos de servicios. Por un lado, se encuentran los que están incluidos por defecto en el precio del plan asegurador y no se pueden elegir individualmente, ya que son indispensables para el cumplimiento de la póliza. Por el otro lado, están los servicios personalizables, que permiten que el tomador incorpore determinadas coberturas adicionales.

Coberturas incluidas en la prima del seguro de decesos Seguros Academy precisa que la prima básica del seguro de decesos se fundamenta en servicios que son imprescindibles para que se cumpla la cobertura ante un fallecimiento. Por ello, los asegurados no tienen la opción de reducir la cuantía. En concreto, la compañía aseguradora señala que esta prima incluye gastos funerarios, relacionados con la preparación del cuerpo, la compra del ataúd, el servicio velatorio, el entierro o la cremación, el traslado del cuerpo, etc.

Asimismo, esta prima básica incluye la asistencia a los familiares para agilizar los trámites administrativos y legales derivados de la muerte. Por lo general, esto implica la obtención del certificado de defunción, gestiones para pensiones de viudedad u orfandad, así como el certificado de Últimas Voluntades para tramitar las herencias. Igualmente, esta prima abarca el Consorcio, que se refiere a una mínima cuantía dedicada al organismo que se ocupa de ayudar a quienes tengan problemas con seguros de terceros.

Coberturas extras Por otra parte, las compañías aseguradoras suelen ofrecer beneficios extra, cuyas primas no están incluidas en el precio base del seguro. Por consiguiente, el tomador es quien decide si quiere incorporar estos servicios y pagar la prima correspondiente. En ese contexto, Seguros Academy señala que una de estas coberturas es la responsabilidad civil familiar, que ayuda a cubrir a la familia en caso de que alguno de sus miembros cause un daño involuntario a un tercero. Esta cobertura permite indemnizar al afectado, hasta los límites establecidos por la póliza.

Además, la compañía de seguros menciona que también se puede añadir una prima por intervención quirúrgica. Se trata de una indemnización que va desde los 5 a los 30 euros diarios en caso de que el asegurado deba someterse a una operación y permanezca más de tres días hospitalizado. Finalmente, cabe destacar que en el cálculo de la cuota también influye el tipo de prima, que puede ser nivelada, natural o mixta.