El Range Rover Sport SV es la cota de referencia en su segmento con tecnologías pioneras e inigualables y capacidad dinámica en una visión imponente e innovadora del lujo deportivo.



Range Rover anuncia la continuación de su emblemático SUV de alto rendimiento con la presentación del Range Rover Sport SV EDITION TWO.

El nuevo Range Rover Sport SV EDITION TWO ofrece un espectacular diseño exterior de alto rendimiento con cuatro nuevos estilos anunciados para 2024. Cada estilo se ha seleccionado con detalle para garantizar una presencia firme y una potente personalidad deportiva en carretera: Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss y Sunrise Copper Satin.

Cada uno combina una exclusiva paleta cromática exterior con nuevos acabados en fibra de carbono y asientos SV Performance en varios colores que permiten a los clientes elegir entre tejidos innovadores o piel Windsor para conseguir un espacio interior dinámico, técnico y acogedor. Además, el Range Rover Sport SV EDITION TWO incorpora una exclusiva marca en el splitter delantero, la consola central, los estribos y las luces de orientación para denotar el inconfundible lujo deportivo.

Geraldine Ingham, Managing Director de Range Rover, declaró: “El Range Rover Sport SV despierta un gran interés por su combinación exclusiva de prestaciones dinámicas, un diseño de lujo deportivo moderno, su tecnología sensorial vanguardista y su abanico de prestaciones. Durante el primer año, solo estaba disponible para los clientes mediante reserva. Hoy anunciamos el siguiente paso en nuestra gama SV, Range Rover Sport SV EDITION TWO, disponible con nuevos estilos de diseño que ofrecen a nuestros exigentes clientes la oportunidad de disfrutar de cuatro personalidades distintos de nuestro SUV de lujo de alto rendimiento”.

El Range Rover Sport SV es el Range Rover Sport más potente y dinámico hasta la fecha. Su maravilloso rendimiento y dinamismo se combina con sus inigualables capacidades, su refinamiento y el diseño minimalista de Range Rover. Entre su gran variedad de tecnologías que mejoran el rendimiento se incluye el sistema de suspensión más potente de su clase y un sistema de audio sensorial con beneficios para el bienestar.

Un diseño exclusivo con flujo de aire mejorado, inherente a las credenciales de alto rendimiento del Range Rover Sport SV, ofrece una estética más imponente y sólida. Las opciones de materiales técnicos y ligeros funcionales en todo el conjunto refuerzan sus capacidades de alto rendimiento.

Exclusivamente equipado con un motor de gasolina V8 biturbo MHEV de 4,4 litros con 635 CV y 750 Nm de par. El nuevo Range Rover Sport SV puede pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos3 y su velocidad máxima es de 290 km/h. Este extraordinario rendimiento se consigue gracias a una combinación de características que permiten un ahorro de peso de hasta 76 kg. Se incluye la opción de frenos carbonocerámicos y las mejoras aerodinámicas de serie, como un capó de fibra de carbono.

Además, los clientes pueden especificar un neumático de verano especialmente diseñado para el Range Rover Sport SV, que amplía sus prestaciones al tomar curvas con una aceleración lateral continua de hasta 1,2 g en seco (0,1 g más que el neumático de serie válido para todas las estaciones).

Creado en colaboración con el socio técnico Michelin, el neumático Pilot Sport S 5 (275/40R23 delante y 305/35R23 detrás) presenta compuestos diferentes a lo largo del dibujo para maximizar el rendimiento dinámico y el desgaste.

Para uso en invierno o todo terreno, se recomiendan los neumáticos estándar Michelin Pilot Sport válidos para todas las estaciones, que incorporan una construcción, un patrón de dibujo y un compuesto únicos.

SV EDITION TWO: VEHÍCULOS DE DISEÑO

Los cuatro nuevos acabados exclusivos de la SV EDITION TWO ofrecen variaciones con un llamativo diseño visual.



La especificación Blue Nebula, cuyo color se inspira en las costas del océano Atlántico Norte, llama la atención de inmediato con un acabado mate que incorpora un toque de verde y muestra un efecto de cambio de color. Se combina con el nuevo Satin Forged Carbon exterior pack, un capó de fibra de carbono pintado y llantas de aleación forjadas de 23 pulgadas en negro, que se complementan con pinzas de freno Blue Nebula. En el interior, los asientos SV Performance cuentan con un acabado en piel Light Cloud y Ebony Windsor.

El segundo estilo incorpora un exterior en Marl Grey Gloss combinado con un Gloss Carbon Twill exterior pack, capó expuesto en Carbon Twill y llantas de aleación de 23 pulgadas en Carbon Gloss con pinzas de freno Sunrise Copper. En cuanto al interior, se ofrece en Rosewood y Ebony Windsor. El tercer estilo ofrece un acabado exterior Sunrise Copper Satin, con Satin Carbon Twill exterior pack, capó de fibra de carbono pintada y llantas de aleación forjadas de 23 pulgadas en negro con pinzas en rojo anodizado. Los asientos interiores están tapizados en piel Ebony Windsor.

El cuarto y último estilo exclusivo presenta un exterior Ligurian Black Gloss con Satin Carbon Twill exterior pack, capó expuesto de fibra de carbono y llantas Carbon Gloss de 23 pulgadas con pinzas de freno Nano Yellow en contraste. El interior cuenta con poliuretano UltrafabricsTM y textiles en Cinder y Ebony.

Los clientes pueden optar por llantas alternativas en todos los modelos, incluidas las nuevas llantas de aleación de 22 pulgadas con acabado de pulido a espejo y Satin Dark Grey en contraste, y pinzas de freno de distintos colores. El exterior de cada SV EDITION TWO puede equipar con un techo en el color de la carrocería, un nuevo Satin Forged Carbon Fibre Pack o el Twill Carbon Fibre Pack del SV EDITION ONE, según las preferencias del cliente y el acabado de la pintura exterior.

En el interior, se pueden seleccionar nuevos acabados de los revestimientos en Satin Forged Carbon Fibre a juego con el exterior, con acabados de los revestimientos en Twill Carbon Fibre y respaldos de los asientos de fibra de carbono a juego. Todos los vehículos SV EDITION TWO incorporan asientos Body and Soul (BASS) y la opción de textil y poliuretano UltrafabricsTM o piel Windsor.

DISEÑO INTERIOR

El diseño interior del Range Rover Sport SV mejora la conexión entre el vehículo y el conductor, reflejando su carácter más preciso y deportivo sin comprometer ni el lujo ni el refinamiento. Los exclusivos asientos delanteros SV Performance cuentan con reposacabezas integrados, respaldos de fibra de carbono, un logotipo de SV iluminado y refuerzos más acolchados para que el conductor y el pasajero del asiento delantero vayan firmemente sujetos durante la conducción de alto rendimiento. Los asientos ajustables en 16 posiciones cuentan con la función de masaje y con climatización (frío/calor) para ofrecer el máximo confort. La vanguardista tecnología sensorial Body and Soul Seat está integrada en el vehículo y va equipada de serie.

Los asientos traseros a juego (también con climatización frío/calor) presentan un diseño más dinámico con un acolchado lateral muy marcado, pero conservan la reclinación eléctrica y la funcionalidad de plegado dividido 60/40.



El volante rediseñado del Range Rover Sport SV tiene empuñaduras para los pulgares más prominentes, un revestimiento más grueso y un exclusivo botón del modo SV iluminado. Una pulsación corta pone el vehículo en modo SV, configurando inmediatamente su suspensión, tren motriz, dirección, transmisión y escape activo para obtener el máximo rendimiento. Una pulsación larga abre el menú Configurable Dynamics, donde el conductor puede adaptar las características dinámicas del Range Rover Sport SV a sus preferencias.

Las levas de cambio ampliadas incorporan la innovadora tecnología LED Edge-Lighting. Los símbolos +/- se iluminan en blanco al encender el vehículo. Cuando se activa el modo SV, la iluminación cambia a rojo.

La frase del Campeón del Mundo Lewis Hamilton: “No aspiro a ser como otros pilotos, aspiro a ser único a mi manera”