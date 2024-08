La guerra ha llegado a la Tierra Media en "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" con el nuevo tráiler de la segunda temporada

Prime Video ha desvelado hoy el tráiler final de la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder antes de su estreno en el que se muestra la Tierra Media sumida en la discordia sembrada por Sauron y el engaño y la manipulación que condujeron a la creación de más Anillos de Poder. En medio del fuego se forjan difíciles alianzas y se ponen a prueba las verdaderas amistades. Los peligros ya no acechan en la sombra sino que se deslizan hacia la luz. Decisiones complicadas reposan sobre los reinos de Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor y las tierras intermedias mientras la seguridad y la paz de estos reinos penden de un hilo. La nueva temporada estará disponible en Prime Video como parte de la suscripción Prime.





Esta temporada presenta la esperada Guerra de Eregion, una batalla definitiva en la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, de la que no todos salen con vida. Los estandartes se alzan y la devastadora guerra contra Sauron no ha hecho más que empezar. Los tres primeros episodios de la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder se estrenarán el 29 de agosto de 2024, con un nuevo episodio disponible cada semana hasta llegar al apasionante final de la temporada programado para el 3 de octubre de 2024.

Sauron regresa en la segunda temporada de Los Anillos del Poder. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el naciente Señor Oscuro debe confiar ahora en su propia astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder que le permitirán someter a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad. Después del éxito y la ambición épica de la primera temporada, la nueva temporada presenta a sus personajes más queridos y más vulnerables en una oleada de oscuridad cada vez mayor, desafiándolos a encontrar su propio lugar en un mundo que está cada vez más al borde de la calamidad. Elfos y enanos, orcos y hombres, magos y pelosos, a medida que las amistades se resienten y los reinos comienzan a fracturarse, las fuerzas del bien lucharán cada vez más ferozmente por aferrarse a lo que más les importa a cada uno... los demás.

Sobre El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Prime Video trae por primera vez a la pantalla las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico tiene lugar miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien y llevará a las audiencias a una era en la que fueron forjados grandes poderes, en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, en la que héroes poco probables se pusieron a prueba, la esperanza pendía de los hilos más finos y una era en la que el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mundo de oscuridad. La serie empieza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al impresionante reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes construirán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido.

La primera temporada de Los Anillos de Poder fue un éxito sin precedentes, vista por más de 100 millones de personas en todo el mundo, con más de 32.000 millones de minutos reproducidos. La esperadísima serie atrajo a más de 25 millones de espectadores a nivel global en su primer día, convirtiéndose en el mayor estreno en la historia de Prime Video, y también debutó como la serie número 1 en la lista general de Nielsen en su primer fin de semana. El final de la temporada también provocó un gran momento cultural, con varios hashtags relacionados con la serie, incluyendo #The RingsofPower entre otros, estando en tendencia en 27 países en X durante un total de 426 horas acumuladas en el fin de semana.

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder está producida por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay. A ellos se han unido en la producción ejecutiva Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill y Jennifer Hutchison, junto a la co-productora ejecutiva y directora Charlotte Brändström, los productores Kate Hazell y Helen Shang, y los co-productores Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins y Matthew Penry-Davey. Las nuevas directoras para la segunda temporada incluyen a Sanaa Hamri y Louise Hooper. Los ocho episodios de la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder están disponibles en exclusiva en Prime Video.