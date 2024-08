El poder de la melatonina; Proteger la piel en verano con MEL13

El verano es una estación maravillosa, pero también trae consigo retos significativos para la piel. Los cambios climáticos, el sol abrasador, y los baños en el mar y piscinas pueden empeorar afecciones cutáneas como el acné y los eccemas. Aquí es donde entran en juego las cremas MEL13 RX y MEL13 Health de los laboratorios Pharmamel Dermo, formuladas con melatonina y Coenzima Q10, para ofrecer una protección y regeneración celular avanzada.

La melatonina: Un aliado esencial para el verano La melatonina, conocida principalmente por regular el ciclo del sueño, también es un ingrediente clave para el cuidado de la piel. Esta molécula tiene unas propiedades fisicoquímicas que le permiten atravesar todas las capas de la piel, permitiendo una acción profunda y efectiva. Durante el verano, la piel está expuesta a factores que aumentan la producción de radicales libres, como el sol y los agentes ambientales. La melatonina combate estos radicales libres, reduciendo el estrés oxidativo y, por tanto, protegiendo las células de la piel, lo que previene el envejecimiento prematuro y otras patologías cutáneas.

Además, la melatonina mejora la función mitocondrial, lo que es crucial para mantener una piel joven y revitalizada. Las mitocondrias, encargadas de generar energía en las células, son la diana terapéutica de la melatonina. La melatonina aumenta la función y la eficiencia de las mitocondrias, lo cual es especialmente importante después de la exposición solar. También posee propiedades antiinflamatorias que calman la piel irritada y previenen daños mayores. La capacidad de la melatonina para reducir la inflamación proporciona alivio y protección adicional.

La melatonina influye en la expresión genética de las células de la piel, activando genes relacionados con la protección y reparación cutánea. Esto optimiza la respuesta de la piel frente a daños y agresiones externas, asegurando que mantenga sus funciones protectoras y regeneradoras activas, incluso en condiciones extremas.

Protección de la piel en verano En los meses estivales, la piel está expuesta a una mayor radiación ultravioleta, lo que puede causar daños significativos. Las cremas MEL13 RX y MEL13 Health están diseñadas para contrarrestar estos efectos. Su formulación patentada, que combina melatonina y Coenzima Q10, no solo protege la piel de los efectos nocivos del sol, sino que también ayuda a reparar y regenerar las células dañadas.

De esta forma, estos productos ofrecen una hidratación profunda, crucial para mantener la piel flexible y saludable en condiciones de calor extremo y humedad. La melatonina, en sinergia con la CoQ10, no solo repara el daño celular existente, sino que también fortalece las defensas naturales de la piel, mejorando su resistencia a futuras agresiones. Con el uso regular de MEL13 RX y MEL13 Health, es posible mantener una piel corporal radiante y protegida durante toda la temporada estival, evitando la sequedad y otros problemas comunes del verano.

Rutina del cuidado de la piel con Mel13 RX y Mel13 Health Para mantener una piel sana y protegida durante el verano, es fundamental seguir una rutina diaria de cuidado que incluya tres pasos esenciales:

Preparación del cuerpo: Antes de comenzar con la aplicación de productos, es importante preparar la piel del cuerpo mediante una ducha o baño tibio. Esto ayudará a abrir los poros y a eliminar las impurezas superficiales, facilitando la absorción de las cremas MEL13 RX y MEL13 Health.

Aplicación de MEL13 RX o MEL13 Health: MEL13 RX está más orientada a tratar las zonas más dañadas del cuerpo, como el escote, el cuello, quemaduras, eccemas, y cualquier área que requiera una reparación intensiva. Además, esta crema es ideal para hacer la piel más resistente al sol, por lo que es recomendable aplicarla antes de ir a la playa. Por otro lado, MEL13 Health está diseñada para mantener la hidratación corporal, siendo perfecta para aplicarla después de una jornada de playa, piscina o excursiones, ayudando a calmar e hidratar la piel.

Crema solar habitual: Aunque MEL13 RX y MEL13 Health ofrecen protección contra el daño solar, no contienen filtro solar, por lo que es crucial aplicar una crema solar con un SPF adecuado después de utilizar estos productos.

Calma la piel después de la exposición solar: En caso de haber estado expuesto al sol, es recomendable la aplicación de MEL13 RX para ayudar a reparar y proteger la piel, reduciendo la inflamación y promoviendo la recuperación. Después, el uso de MEL13 Health hidratará profundamente y mantendrá la piel suave y saludable.

MEL13 o MEL13 Plus son las opciones recomendadas para el cuidado del rostro, mientras que MEL13 RX y MEL13 Health están diseñadas específicamente para el cuerpo. Es importante reparar y proteger con MEL13 RX e hidratar con MEL13 Health para un cuidado completo.

La línea MEL13 está disponible en la web oficial: www.mel13.com

Pharmamel Dermo: Innovación y ciencia al servicio de la piel Pharmamel Dermo es una empresa biotecnológica surgida de la Universidad de Granada. Sus directores científicos, los doctores Germaine Escames y Darío Acuña, llevan más de 30 años investigando los efectivos y mecanismos de acción de la melatonina. Los productos MEL13 RX y MEL13 Health son el resultado de años de investigación y desarrollo, ofreciendo una solución eficaz para la piel irradiada e irritada. Con su innovadora combinación de melatonina y CoQ10, estos productos no solo protegen la piel, sino que también promueven su reparación y regeneración.