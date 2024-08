¿Queda algo normal en esta sociedad?

Sí, lo anormal. Si en mi juventud, a los 15 o 20 años, digo que íbamos a tener esta sociedad, directamente me habrían llevado al manicomio. Esto, traducido a la actualidad, en “román paladino”, es decir con toda claridad, significa que la situación actual de esta sociedad es un manicomio de personas anormales. Sin ánimo de ofender a nadie, ¿cómo se entiende que una persona que ha huido por dos veces de la justicia sea el protagonista de actualidad? Esta es una sociedad donde abundan los psiquiatras que no dan abasto a tanta demanda. Este manicomio no es producto de males materiales, es consecuencia de enfermos espirituales, que es una enfermedad muchísimo más grave, y cuyo origen es la falta de Dios. Al hacerse una Iglesia nueva, modernista, en la cual a Dios ni le nombran, todo se ha trastornado. Y eso, sin duda alguna, es lo que ocurre en el mundo que era cristiano y ya no sabe ni lo que es, pero vendrán los musulmanes que ya están aquí, y entonces este manicomio ya no tendrá enfermos mentales, tendrá esclavos.