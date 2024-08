Jorge Humberto Gonçalves Romero narra la historia de Venezuela en su libro, ‘De paradero a Venus’.

CÍRCULO ROJO.- A través de la historia de Antonio, de origen portugués y de Carlota, venezolana, Jorge Humberto Gonçalves Romero, se reviven acontecimientos políticos que se dieron en Venezuela durante la década de los sesenta, mostrando cómo estos afectan a las personas. “La tensión entre la vida cotidiana y los desafíos de una sociedad en transformación es un tema central. Además, resalto la mezcla cultural que enriquece la trama y añade una dimensión única a la historia”, explica él mismo.

‘De paradero a Venus’ es la historia del protagonista y la de muchos venezolanos. “Me inspiró la fascinante historia de Venezuela y la experiencia de los emigrantes europeos, como Antonio, que buscaron un nuevo comienzo en un país en transformación. Quería explorar la mezcla cultural con la cultura local venezolana, mostrando cómo diferentes tradiciones y modos de vida pueden coexistir e influenciarse mutuamente”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “similitudes con la situación política actual, donde la migración ocurre en forma inversa, de Sur América hacia Europa, pero por razones similares. Las familias se separan y los abuelos no conocen a sus nietos. La diferencia es que ahora la comunicación se realiza por WhatsApp, mientras que antes era en forma epistolar”.

“Además, verán cómo los problemas de un país muchas veces tienen su origen en intereses extranjeros, importados a través de corrientes ideológicas internacionales donde participa una élite de intelectuales que termina afectando la vida del resto de la población. En el libro se presentan comunistas que toman whisky y vienen de familias acomodadas, cuyas costumbres distan mucho de parecerse a las del pueblo por el cual abogan”, añade el mismo.

Una historia real convertida en novela “Parte de lo que me motivó a escribirla fue haber sufrido, entre los 4 y 5 años, el estar en medio de la línea de fuego entre la guerrilla urbana y las fuerzas de seguridad del estado. Esta experiencia personal me dejó una marca profunda y me impulsó a contar una historia que pudiera reflejar la complejidad y las dificultades de ese período”, explica él mismo.

A través de las páginas de ‘De paradero a Venus’, Jorge narra la historia del origen de la intervención de Cuba en Venezuela, “que comenzó poco tiempo después de que Castro llegó al poder. A principios de los 60, llegaban armas desde La Habana y se coordinaba la toma del gobierno antes de que terminara el período presidencial del presidente electo del momento. Este libro es fundamental para entender la situación de Venezuela en los últimos 25 años. La sociedad venezolana de los 60 fue víctima indirecta de la Guerra Fría de una manera innecesaria, ya que era uno de los pocos países del mundo que, debido a sus riquezas petroleras, tenía la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes. Este potencial permitía una revolución industrial y educativa sin la necesidad de luchas de clases, sino a través de la redistribución del ingreso petrolero, que era suficiente para todos. La intervención cubana solo contribuyó a desestabilizar la vida democrática, que apenas comenzaba a restablecerse tras una larga dictadura”, narra él mismo.

SINOPSIS

La novela nos traslada al comienzo de la década de los sesenta en Venezuela. En ella, se reviven los acontecimientos políticos a través de la vida de sus personajes principales, que se ven afectados por los hechos históricos.

Los protagonistas son una joven pareja formada por un emigrante de origen portugués (Antonio) y una venezolana (Carlota), quienes viven en Caracas en una época en que Venezuela acaba de salir de una dictadura y comienza a restablecer su vida democrática. Esta familia se ve afectada por la guerrilla urbana auspiciada desde la Habana. El régimen cubano, a pesar de estar en sus comienzos, tiene ya injerencia en Venezuela, una nación ubicada estratégicamente al norte de Suramérica, con grandes reservas petroleras. La vida normal se hace imposible. Su vivienda se convierte en un campo de batalla al quedar entre las dos líneas de fuego, entre la guerrilla urbana y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La trama comienza en 1962, en medio de una balacera. La familia presencia el enfrentamiento. La situación es insostenible. Luego de dormir varias noches sobre colchones a nivel del piso, toman la decisión de buscar un sitio más seguro. Carlota está embarazada, y al nacer la bebé se muda provisionalmente a la casa de su madre, quien vive junto a sus hijas solteras en un barrio habitado principalmente por judíos.

En medio de la violencia, la pareja celebra el bautizo de la recién nacida. Las cartas se cruzan entre Venezuela y Portugal. La abuela paterna disfruta las fotografías de sus nietos en medio del drama de las familias separadas por un océano. Antonio, al igual que muchos de sus compatriotas, había emigrado, tratando de escapar de los problemas, políticos y económicos, producto de la dictadura de Salazar, de la posguerra y de la decadencia de las colonias portuguesas. Ahora se enfrenta a una crisis similar en su nuevo país de acogida, por lo que ponía en duda la posibilidad de un futuro estable.

Buscando estabilidad, terminan mudándose entre las esquinas de Paradero y de Venus. Se trata de un pent-house con vista panorámica de la ciudad y del cerro Ávila, montaña imponente que separa Caracas del mar. Una vez establecidos allí, se dan cuenta de que su nueva vivienda no está exenta de los problemas políticos que invaden a la capital. En el edificio mora un vecino que trabaja para el servicio secreto. Por su causa, el vecindario está rodeado de escoltas. Esto los hace sentirse observados y vigilados por personas que semejan ser funcionarios de la nefasta seguridad nacional de la antigua dictadura.

A más de un año de mudados, el edificio de Paradero a Venus se convierte en el blanco de francotiradores. Un escuadrón del ejército se instala sobre la terraza del apartamento de Antonio y Carlota. Su vida se trastoca por completo, y convierte su vivienda en una trinchera que les permite protegerse de las balas que reciben de edificaciones aledañas. En las escaleras del edificio encuentran el cadáver del único muerto reportado el día de las elecciones de 1963.

AUTOR

Jorge Gonçalves Romero nació en Caracas, Venezuela, en 1958. En 1981 se graduó en la Universidad Simón Bolívar en Ingeniería eléctrica.

Posteriormente, se doctoró en Alemania en Electrónica. Ejerció como profesor en la UCV y perteneció al equipo de investigadores del Centro Científico de IBM Caracas desde 1989 hasta 1991, cuando se mudó a Viena, Austria. Allí hizo una carrera técnica diplomática en organismos internacionales tales como la OPEP y el Fondo OPEP.

Polifacético, Jorge Gonçalves Romero se convirtió en un hombre del renacimiento al combinar la ciencia y el arte. En 1976 comenzó su carrera como pintor bajo la influencia del maestro español Francisco Olmedo. Su carrera artística avanzó en forma dinámica a nivel internacional, siendo hoy por hoy uno de los pintores venezolanos de arte contemporáneo más conocidos en Austria, con participación en actividades artísticas de relevancia en varios países y continentes. Además, es promotor de la cultura latinoamericana a través de Radio Orange 94.0 y produce el podcast Personajes de la Venezuela virtual.

Paralelamente, se ha dedicado a la labor de escritor, teniendo en su haber una recopilación de cuentos, La pequeña Venecia (1990), Sopa de letras (1992), Los santos viejos no hacen milagros (1994) y Mundo cibernético (1998).