Rubén Monllor presenta Digitalizando, un podcast que acerca el marketing digital a su audiencia

En un mundo cada vez más conectado, la digitalización ya no es una ventaja, sino más bien una necesidad crucial para los emprendimientos que desean destacar y crecer. En este sentido, la presencia online ya no es una opción. En cambio, se trata de una obligación para que un negocio pueda prosperar en el mercado global.

Si bien existen múltiples maneras de adentrarse en este contexto, actualmente hay un podcast marketing digital que está marcando la diferencia. Se trata de Digitalizando, de Rubén Monllor. Los contenidos que allí se ofrecen contribuyen a que los negocios incipientes de España y de otros países den el salto al mundo digital. En particular, estas emisiones ayudan a que más emprendedores entiendan de este universo en línea de manera fácil y accesible.

Digitalizando, con Rubén Monllor, el podcast de marketing digital Este programa semanal, que se emite en Radio San Vicente desde la localidad de Alicante, es una fuente de conocimientos y recursos para aquellos que desean embarcarse en una aventura digital.

El conductor, Rubén Monllor, es un experto en marketing digital con vasta experiencia dictando conferencias, mentorías y clases al respecto. Capítulo tras capítulo este podcast ofrece múltiples herramientas que permiten iniciarse desde cero y convertirse en un experto en lo que respecta a estrategias de marketing en línea.

Junto a la periodista Loly Otero, este programa ofrece una guía completa sobre temas esenciales para el éxito en el mundo digital. El enfoque es que los conceptos complejos sean accesibles para todos. De esta manera, los oyentes pueden aprender de forma sencilla y práctica, con episodios que abordan tanto los fundamentos como las tendencias más avanzadas.

Desde emprendimiento y publicidad online, hasta el diseño web, la estrategia SEO, la gestión de las redes sociales y la utilización de la inteligencia artificial, Digitalizando cubre todos los aspectos clave que se deben saber sobre marketing digital. Además, este programa incluye entrevistas con referentes del sector, quienes comparten la riqueza de sus experiencias y casos de éxito.

Tal es el caso del episodio 25, en el que se celebraron las 25 transmisiones con la participación de la renombrada Ana Ivars, figura destacada de la industria que proporcionó su perspectiva sobre las mejores prácticas y estrategias en el marketing digital, así como también consejos para quienes buscan iniciarse en la digitalización.

El marketing digital, por Ana Ivars Al ser entrevistada por Rubén Monllor y Loly Otero, esta especialista ofreció su mirada sobre distintos temas vinculados con la digitalización. En primer lugar, señaló que el marketing digital se diferencia de otros métodos tradicionales porque los usuarios tienen todo al alcance de su mano. En este sentido, los resultados se pueden medir al segundo.

Por este motivo, se trata de una herramienta clave y apropiada para pequeños negocios que están comenzando a operar y que buscan crecer. Al permitir un mayor control, el marketing digital facilita la toma de decisiones inmediatas y, por lo tanto, se pueden aprovechar los recursos invertidos de una mejor manera.

Además, Ana Ivars señaló que lo primero que hay que hacer para comenzar a trabajar en el mundo digital es definirse. Por ejemplo, es necesario establecer si una marca es personal o comercial. A partir de estas decisiones se pueden emplear distintas herramientas para potenciar el branding. Esta especialista también señaló que siempre hay que tener en claro cuáles son los objetivos.

En este mismo sentido, los negocios locales que desarrollan campañas deben estructurar sus acciones en torno a estrategias pensadas para captar nuevos clientes. Nuevamente, esto permite que la inversión rinda. Por último, Ana Ivars destacó que la página web es un elemento central para cualquier negocio. Al respecto, comentó que los demás canales, como por ejemplo las redes sociales, deben dirigir hacia el sitio web. “Es fundamental el diseño estratégico para posicionar porque el más visible siempre le gana al mejor”, cerró.

Un podcast para digitalizarse El podcast de marketing digital Digitalizando ha logrado trascender las fronteras de España, contando con una audiencia internacional que incluye oyentes de Argentina, México, Bulgaria y Perú, entre otros países. El alcance global del programa refleja la relevancia y universalidad de los temas abordados, así como también la calidad del contenido ofrecido para oyentes de todo el mundo que buscan digitalizar sus negocios.

Para Rubén Monllor, contribuir al crecimiento de personas y emprendimientos es un verdadero placer. Su misión de guiar a los emprendedores hacia el éxito en el mundo en línea se ha hecho realidad con este podcast marketing digital, que ofrece conocimientos y la fortaleza para crear, lanzar y posicionar negocios, aprovechando al máximo las oportunidades del entorno digital.