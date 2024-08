Pastelería Oiartzun, la pastelería de referencia en Donostia para degustar los mejores postres artesanales de la región

La exquisitez de sus postres es uno de los sellos que identifican a San Sebastián. En esta ciudad, vecinos y visitantes tienen la oportunidad de degustar dulces que se caracterizan por su calidad y originalidad. Pero, ante la amplia y deliciosa gama de opciones, es habitual que tanto locales como turistas se debatan entre qué postre pueden considerar su favorito. En general, los postres de Donostia que gozan de la preferencia de los comensales son la tarta de queso y el pastel vasco. Sin embargo, en la Pastelería Oiartzun este dilema queda resuelto fácilmente, bajo el concepto de que lo mejor es pedir los dos.

Pastelería emblemática de Donostia La Pastelería Oiartzunha ha logrado posicionarse como una referencia de la buena en Donostia. De hecho, el establecimiento de esta empresa se ha convertido en una de las esquinas más emblemáticas de la ciudad. Esto se debe a su excelente ubicación en la Parte Vieja de Donostiarra, permitiendo incluso observar la iglesia de Santa María y el Ayuntamiento desde su terraza. De manera que esta pastelería ofrece una experiencia completa, en la que se combina el disfrute de una ubicación privilegiada con el ambiente, los aromas, la belleza y el sabor de lo artesanal.

El principal sello distintivo que le ha permitido a la pastelería consolidar su posición como un punto de visita obligatorio, es la calidad. Esto es clave porque para David Martín, chef pastelero y jefe de obrador, resulta innegociable certificar que todos los ingredientes y técnicas sean de primera categoría. Como consecuencia, el pastel vasco y la tarta de queso que se elaboran en esta pastelería dejan encantados a los cientos de turistas y locales que pasan por el establecimiento cada día.

Los postres estrellas de Pastelería Oiartzun En lo que se refiere a la tarta de queso donostiarra, destaca su cremosidad interior, en combinación con el rico tostado de su exterior. Mientras tanto, el pastel vasco ofrece un aroma único, además del sabor y textura de la pasta de almendra marcona, junto con un delicioso relleno de crema cocida y almendra marcona molida. Todo esto le da toques inigualables que no dejan indiferente a nadie. Pero si bien el cheese cake y el pastel vasco son las principales estrellas de la Pastelería Oiartzun, también hay que destacar otros postres igualmente excepcionales, como el pastel de milhojas de crema y nata, el postre borracho, los dulces de coco, las tartaletas, el rascacielos, el pastel ruso, el petisú, etc.

Recientemente, la Pastelería Oiartzun ha dado un paso importante en el uso de las tecnologías digitales, estrenando una tienda online desde la cual se pueden realizar pedidos que se entregan a domicilio, a partir de las 9:00 am.