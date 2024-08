Kit Digital, ¿Fracaso de la digitalización de los autónomos en España?

El programa Kit Digital, una iniciativa diseñada para impulsar la digitalización de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y autónomos en España, ha generado una respuesta agridulce desde su lanzamiento. A pesar de las expectativas iniciales, la realidad es que un gran número de autónomos, en el momento de la publicación de este artículo, no ha aprovechado esta ayuda.

Según datos recientes, solo un 18,6% los autónomos ha solicitado, o tiene planes de solicitar, las ayudas del Kit Digital. En contraste, el 70,7% los trabajadores por cuenta propia ha indicado que no solicitará estas ayudas, mientras que un 6% asegura desconocer su existencia. Estos números reflejan un panorama donde las oportunidades de digitalización están siendo subutilizadas, a pesar de las claras ventajas que pueden ofrecer a los pequeños negocios en su competitividad frente a grandes compañías.

Sin embargo, las cifras no son del todo negativas. Según datos del Gobierno, más de 310.000 autónomos se habían beneficiado del Kit Digital a finales de 2023, lo que demuestra que, cuando las ayudas se gestionan de manera efectiva, pueden generar un impacto considerable en la modernización de los negocios.

Obstáculos en el Camino hacia la Digitalización El bajo nivel de penetración del Kit Digital puede atribuirse a varios factores. La complejidad del proceso de solicitud, la falta de información clara y la incertidumbre sobre cómo implementar las soluciones digitales son algunos de los principales obstáculos que enfrentan los autónomos. Además, la percepción de que el proceso es tedioso o que las ayudas no se ajustan a sus necesidades ha disuadido a muchos de dar el paso hacia la digitalización.

"Durante el 2023, debido a la avalancha de información y falta de claridad en los trámites, la solicitud del Kit Digital fue algo "compleja". Sin embargo, a día de hoy es un trámite bastante sencillo. En Clickmi, como Agentes Digitalizadores en el Kit Digital, recibimos diariamente autónomos y PYMEs que quieren beneficiarse de esta gran ayuda. Contando con información básica de la empresa, en unos pocos minutos, puede quedar tramitada la solicitud del Kit Digital", reconoce Rodrigo Hernández, CEO de Clickmi.

El Margen de Implementación: Un Espacio para la Mejora A pesar de estos desafíos, el Kit Digital aún ofrece un gran margen de implementación para aquellos que decidan aprovecharlo. La transformación digital no es solo una tendencia, sino una necesidad en el mercado actual, donde la competencia es cada vez más feroz y la tecnología juega un papel crucial en la supervivencia y el crecimiento de los negocios.

Empresas especializadas en soluciones de marketing digital y digitalización para PYMES y Autónomos, como Clickmi, son clave en este proceso, ayudando a los autónomos a navegar por el complejo panorama del Kit Digital y asegurando que las soluciones implementadas realmente beneficien a sus negocios.

Ampliación de las Ayudas: Más Recursos para Pequeños Negocios Recientemente, el Gobierno ha anunciado una ampliación en las ayudas del Kit Digital, incrementando la subvención de 2.000 € a 3.000 € para autónomos y pequeñas empresas con hasta tres empleados. Esta medida busca fortalecer el apoyo a los negocios más pequeños, que son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia y los que más necesitan de la digitalización para competir en un mercado cada vez más exigente.

Esta ampliación representa una oportunidad crucial para los autónomos que aún no han solicitado la ayuda, permitiéndoles acceder a otras soluciones del Kit Digital que con antes no podían llegar debido al reducido importe de la ayuda. Además, es un incentivo para que aquellos que han dudado en dar el paso, reconsideren su decisión y aprovechen esta ocasión para mejorar sus procesos, aumentar su visibilidad online y, en última instancia, fortalecer su negocio.

Para conseguir los 1.000 € extra solo se tiene que hacer la solicitud de ampliación de tu Kit Digital. Si bien las empresas que lo pidan ahora recibirán los 3.000 € directamente, las empresas que ya solicitasen el Kit, independientemente de si lo han gastado o no, pueden acceder a los 1.000 € de la aplicación.

La Importancia de la Elección del Agente Digitalizador En el proceso de digitalización de un negocio, la elección del Agente Digitalizador es un paso crucial que no debe tomarse a la ligera. No se trata solo de seleccionar a una empresa que gestione la tramitación del Kit Digital; es esencial que el mismo agente que tramita la ayuda sea también quien ejecute las soluciones tecnológicas y lleve a cabo la implementación del proyecto en su totalidad. Clickmi, Agente Digitalizador en Kit Digital, ofrecen una llave en mano a las empresas que quieren solicitar el Kit Digital.

¿Por qué es esto tan importante? En primer lugar, el Agente Digitalizador que se encarga de todo el proceso, desde la tramitación hasta la implementación, asegura una mayor coherencia y efectividad en la ejecución del proyecto. Este enfoque integral minimiza los riesgos de malentendidos, retrasos y problemas técnicos que pueden surgir cuando varias partes están involucradas en diferentes etapas del proyecto.

Además, un Agente Digitalizador como Clickmi, que ofrece un servicio completo, tendrá un conocimiento profundo tanto de las necesidades del negocio como de las herramientas digitales más adecuadas para satisfacer esas necesidades. Esto permite una personalización y optimización de las soluciones que se traducen en resultados tangibles para el negocio, como una mayor eficiencia operativa, un incremento en la visibilidad online y, en última instancia, un aumento en la rentabilidad.

Por lo tanto, al seleccionar un Agente Digitalizador como Clickmi, es recomendable optar por aquel que no solo tenga la experiencia y conocimientos necesarios, sino que también ofrezca un servicio integral que abarque desde la gestión del Kit Digital hasta la implementación efectiva de las soluciones, garantizando así un proceso de digitalización exitoso y sin contratiempos.