Santiago Uribe, un embajador tecnológico de talla mundial

Santiago Uribe ha consolidado su lugar en el mundo creativo a través de su colaboración con Sony Ecuador, que lo ha llevado a formar parte del prestigioso programa ‘Alpha Partners’ en Latinoamérica. Este programa tiene como objetivo establecer una plataforma colaborativa entre fotógrafos y productores audiovisuales talentosos. La trayectoria de Uribe, su formación y su pasión por la tecnología y el arte lo han posicionado como un referente en la innovación tecnológica dentro del ámbito creativo. Su rol no solo impulsa la creatividad local, sino que también proyecta el talento ecuatoriano a nivel internacional.

La Colaboración con Sony y el Programa Alpha Partners Santiago Uribe se destaca por su asociación con Sony Ecuador, que lo llevó a integrar el programa ‘Alpha Partners’ en Latinoamérica. Esta iniciativa busca crear una plataforma colaborativa entre talentosos fotógrafos y productores audiovisuales, proporcionando soluciones tecnológicas avanzadas. Sony selecciona a sus embajadores estratégicamente, buscando aliados que reflejen la esencia empresarial de la marca y puedan contribuir a la comunidad con innovaciones tecnológicas. Uribe es uno de los cuatro representantes seleccionados en Ecuador para ser ‘Alpha Partners’, demostrando su capacidad y compromiso con la tecnología y la creatividad. Este programa no solo promueve la colaboración, sino que también potencia la proyección internacional del talento local.

Formación y Logros de Santiago Uribe Santiago Uribe posee una formación en Ingeniería en Diseño Digital y Multimedia, complementada con una Maestría en Pedagogía especializada en Entornos Digitales. Su pasión innata por conjugar el arte y la tecnología se refleja en su trabajo con cámaras de inteligencia artificial. Además de su rol en Sony, Uribe está encargado de establecer lazos con universidades, institutos y centros educativos, promoviendo el potencial creativo de Ecuador a nivel internacional. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones, destacándose en festivales internacionales como el Drone Focus Film Festival en Estados Unidos y el Festival Internacional de Artes y Turismo en Ucrania, donde obtuvo el primer lugar en la categoría de fotografía de vida salvaje en 2024.

La trayectoria de Santiago Uribe en el mundo creativo y tecnológico es un testimonio de su dedicación y talento. Su colaboración con Sony Ecuador y su papel como ‘Alpha Partner’ no solo destacan su habilidad para integrar arte y tecnología, sino que también subrayan su compromiso con la innovación y la proyección del talento ecuatoriano en el ámbito internacional. Uribe continúa impulsando la creatividad y la tecnología a través de su trabajo, dejando una marca significativa en la comunidad creativa global. Para más información y seguir su trabajo, se puede visitar su instagram: [http://instagram.com/santiagouribe.ec/] y Tiktok [http://tiktok.com/@santiagouribe.ec]