Dr. HC Jaime Parejo acreditó Escuela de Fuerzas Especiales de Ecuador como la sede mundial del Método Arcón

La Escuela de Fuerzas Especiales N.9 "Capitán Alejandro Romo Escobar" del Ejército de Ecuador, ha sido seleccionada a nivel internacional por el Dr. HC Jaime Parejo García para otorgarle la máxima distinción y acreditación internacional, con carácter permanente, como el CIFHMA principal y sede oficial a nivel mundial del Método Arcón El Dr. HC Jaime Parejo tras haberse atenido a criterios extremadamente sólidos y estrictos de funcionalidad, ética, profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad, disciplina, honestidad, efectividad y operatividad, informó que tras realizar un riguroso análisis específico relativo a todo el periodo que comprenden las tres últimas décadas (y respectivos procesos de consolidación en las distintas instituciones), así como de las circunstancias específicas actuales a todos los efectos, respecto a las instituciones (militares, policiales y de bomberos) que aplican oficialmente el Método Arcón, en los diversos países, ha resuelto firmemente (con la pertinente aceptación recíproca de la Dirección relativa a la institución docente acreditada), con fecha de inicio legal del 23 de septiembre de 2024, distinguir y acreditar, a nivel internacional, con carácter permanente, como el CIFHMA principal y sede oficial a nivel mundial, del Método Arcón, a la Escuela de Fuerzas Especiales N.9 "Capitán Alejandro Romo Escobar" del Ejército de Ecuador (legal y documentalmente acreditada como Centro Internacional de Formación y Homologación del Método Arcón CIFHMA, para todas las especialidades de búsqueda y detección canina, desde el día 14 de marzo de 2019).

Entre los numerosos motivos y antecedentes relativos a las Fuerzas Armadas del Ecuador, respecto al Método Arcón, que sustentan la citada resolución, se destacan por ejemplos, que la referida institución militar constituye uno de los importantes organismos (militares, policiales y de bomberos) de diversos países, que han incrementado sustancialmente su efectividad operativa, hasta el punto de optimizarla, al sustituir oficial y responsablemente el generalizado sistema tradicional por el internacionalmente reconocido avance científico Método Arcón, habiéndose convertido, demostrablemente, en la primera potencia militar a nivel mundial, en lo que respecta al grado de efectividad real en búsqueda y detección canina (frente a desastres, explosivos, etc.). Y más específicamente las Fuerzas Especiales del Ejército de Ecuador, las cuales aplican con carácter oficial el Método Arcón, debido exclusivamente a que una de sus prioridades principales es la de intervenir con la máxima efectividad posible, oficial y rigurosamente constatada, habiendo verificado de forma continua, rigurosa y oficial desde 2004 (tanto en simulacros como en operaciones reales, de gran envergadura, en todos los aspectos), que el Método Arcón es el único medio que logra realmente optimizar el nivel de efectividad operativa, pudiendo así conferir el máximo nivel posible de seguridad y protección real a toda la ciudadanía y a sus numerosos soldados intervinientes.

La Escuela de Fuerzas Especiales N.9 "Capitán Alejandro Romo Escobar" del Ejército de Ecuador ha sido legalmente acreditada por el Dr. HC Jaime Parejo García como Centro Internacional de Formación y Homologación del Método Arcón CIFHMA, para todas las especialidades de búsqueda y detección canina, desde el día 14 de marzo de 2019,

Los especialistas del Pelotón Canino de las Fuerzas Especiales y de otras secciones caninas de búsqueda y detección, de las Fuerzas Armadas de Ecuador, se han formado hasta la fecha en un total de 20 Cursos Método Arcón, oficiales, tanto en Ecuador como en otros países (Colombia, Chile…), en diversas especialidades de búsqueda y detección canina, siempre optimizándose su nivel de efectividad, y demostrando el alumnado un nivel de excelencia insuperable.

Está aprobado por Acuerdo Ministerial nº 009 de 27 de enero de 2004 de Ministerio de Gobierno de Ecuador, que el Método Arcón sea el sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda.

En febrero de 2004 fueron oficialmente formados y homologados para intervención frente a desastres mediante Método Arcón, los primeros perros y soldados de las Fuerzas Armadas del Ecuador, tras un Curso internacional Método Arcón, gubernamentalmente oficial, impartido por el Dr. HC Jaime Parejo.

Constituye un objetivo de esencial importancia y necesidad, en bien de la humanidad, que el Método Arcón (al constituir verificadamente la única respuesta altamente efectiva frente a todo un conjunto de situaciones específicas, siendo galardonado junto a su creador por numerosas instituciones debido al trascendente avance que constituye, como por ejemplo la ISDR de las Naciones Unidas) se transmita mediante cursos oficiales prioritariamente a las instituciones militares (por obvias razones de superioridad operativa, logística y funcional), también a países del resto de continentes, naciones seleccionadas afectadas por mayor nivel de riesgo respecto a desastres naturales (terremotos, erupciones volcánicas, aludes, deslizamientos, huracanes, tornados, etc.) y antrópicos (bombardeos en conflictos bélicos, fallos estructurales, explosiones, potencial existencia de artefactos explosivos, etc. ).

Complementariamente, la UEMPE (Unidad que se rige por la doctrina establecida de Naciones Unidas, observando los principios universales de libertad, equidad y solidaridad para garantizar la paz y la seguridad mundial), podría constituir un vínculo extremadamente positivo para favorecer el establecimiento de canales a efectos de esta expansión docente (contando también con la plena y responsable disposición de colaboración respecto a la materialización de esta importante y necesaria expansión, por el reciente Director de la UEMPE el Teniente Coronel de E.M Juan Carlos Zapata, transmisión oficial docente de carácter metódicamente progresivo y mundial, que estaría liderada por la Escuela de Fuerzas Especiales Nº 9 "Capitán Alejandro Romo Escobar", la cual dispone de varios instructores homologados del Método Arcón, siendo el Director de la misma el Teniente Coronel de E.M Carlos Andrés Silva, quien de forma especialmente admirable y responsable mantiene su sólida motivación porque se lleve a efecto la máxima expansión posible de este destacado avance científico (el cual constituye una respuesta eficaz a muchas situaciones donde antes de crearse el mismo, no existía).

