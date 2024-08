Como elegir el licenciamiento de Microsoft para maximizar la inversión en Seguridad

En un mundo empresarial donde la ciberseguridad es una prioridad, encontrar el licenciamiento adecuado de Microsoft que no solo optimice la productividad, sino que también proteja la información crítica de una empresa, es esencial. La elección correcta del plan de Microsoft puede ser la diferencia entre una operación eficiente y segura y un elevado gasto que no se ajusta a las necesidades de las empresas y los trabajadores.

Por ello, es necesario saber cómo seleccionar y gestionar los planes Microsoft 365 Business Standard, Business Premium, E3 y E5 y centrarse en las facetas de seguridad que cada uno de ellos ofrece y qué mejor que un Partner de servicios de Microsoft, como HSI Group, para explicar cómo llevar a cabo este proceso:

La Importancia de un Licenciamiento Adecuado Elegir el licenciamiento correcto de Microsoft puede ser un reto debido a la amplia gama de opciones disponibles. Cada plan ofrece diferentes niveles de productividad y seguridad, adaptándose a las necesidades específicas de cada negocio.

Microsoft 365 Business Standard: La Base Sólida para la Productividad Microsoft 365 Business Standard proporciona herramientas robustas para la productividad y la colaboración, pero también incluye características básicas de seguridad:

Correo Electrónico Seguro: Ofrece 50 GB de almacenamiento en Exchange por usuario, asegurando que los correos electrónicos se manejen de manera eficiente y segura.

Protección de Datos: OneDrive con 1 TB de almacenamiento por usuario, protegiendo archivos con características de recuperación ante desastres y respaldo.

Aunque este plan proporciona una base sólida, las empresas que manejan información sensible podrían necesitar funcionalidades de seguridad más avanzadas, que se encuentran en el plan Business Premium.

Microsoft 365 Business Premium: Seguridad Avanzada para Pymes Microsoft 365 Business Premium incluye todas las características de Business Standard, pero añade importantes capas de seguridad adicionales:

Microsoft Defender for Office 365: Protege contra amenazas avanzadas como phishing y ransomware, asegurando que los correos electrónicos y documentos estén protegidos.

Intune: Facilita la gestión de dispositivos y aplicaciones, garantizando que los datos de la empresa estén seguros, incluso en dispositivos personales.

Acceso Condicional: Permite controlar cómo los usuarios acceden a la información de la empresa, estableciendo políticas basadas en la ubicación y el dispositivo.

Azure Information Protection: Clasifica, etiqueta y protege documentos y correos electrónicos según la sensibilidad de la información.

Con estas características avanzadas, Microsoft 365 Business Premium es ideal para empresas que necesitan una protección integral.

Microsoft 365 E3 y E5: Seguridad avanzada Para grandes empresas con necesidades más complejas, Microsoft 365 ofrece los planes E3 y E5. Ambos proporcionan una solución completa de productividad y gestión, pero el E5 se distingue por sus funcionalidades avanzadas de seguridad.

Microsoft 365 E3

Gestión de Derechos de Información de Azure: Protege documentos y correos electrónicos mediante la encriptación y la configuración de permisos.

Prevención de Pérdida de Datos (DLP): Evita que información sensible sea compartida accidentalmente.

Microsoft 365 E5

Microsoft Defender for Office 365 Plan 2: Ofrece protección avanzada contra amenazas sofisticadas, incluyendo ataques de phishing y ransomware.

Microsoft Defender for Endpoint: Protección avanzada contra amenazas en dispositivos finales, con capacidades de detección y respuesta.

Azure Active Directory Premium Plan 2: Proporciona herramientas avanzadas de gestión de identidades y accesos, incluyendo protección de identidades y gestión de privilegios.

Cumplimiento y Auditoría: Herramientas avanzadas para la gestión de cumplimiento, auditoría y retención de datos, asegurando que la empresa cumpla con las regulaciones más estrictas.

Con estas características, el plan E5 es ideal para organizaciones que requieren un alto nivel de seguridad y cumplimiento.

La Importancia de un Análisis de Necesidades Personalizado Para rentabilizar al máximo los costos del licenciamiento de Microsoft, es crucial realizar un análisis detallado de las necesidades de cada empresa. Este análisis debe considerar los diferentes perfiles de usuarios dentro de la organización, asegurando que cada uno tenga acceso a las herramientas y niveles de seguridad adecuados para sus funciones específicas. Un análisis exhaustivo permite identificar las soluciones más eficientes y económicas, adaptándose a los requerimientos únicos de cada negocio.

Contar con un Partner de servicios de Microsoft, como HSI Group, es altamente recomendable para llevar a cabo este proceso de manera efectiva. Estos expertos no solo tienen un conocimiento profundo de las opciones de licenciamiento disponibles, sino que también están al tanto de las mejores prácticas y las últimas actualizaciones en seguridad y productividad.