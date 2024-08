La Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia logra su embarazo número 6.000

Las tasas de éxito son prometedoras, con un 60% de embarazos en cada intento de fecundación in vitro y un 30% en el caso de la inseminación artificial La Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa acaba de lograr su embarazo número 6.000 desde que inició su actividad, consolidándose como uno de los centros de referencia en reproducción asistida de la comunidad autónoma vasca y el sur de Francia, pionero en la implantación de las técnicas más vanguardistas y con una tasa de éxito de embarazo en 9 de cada 10 mujeres tratadas.

"Estamos muy contentas por haber alcanzado el hito de 6.000 embarazos. Quiero agradecer a todo el equipo, porque sin ellos no podríamos haber conseguido este objetivo, así como a nuestros pacientes, por confiar en nosotros para hacer realidad su sueño", explica Estefanía Rodríguez, jefa del servicio de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa.

Rodríguez recuerda que, para aquellas personas que estén buscando el embarazo, la primera consulta es gratuita: "Vamos a hacer una evaluación de cada uno de los casos y con las recomendaciones más personalizadas, para que este número que hemos alcanzado pueda seguir agrandándose", asegura la ginecóloga.

En los más de 30 años de experiencia de la unidad, la doctora Miren Mandiola, directora del Laboratorio de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, explica que en Gipuzkoa "hemos sido pioneros en todas las técnicas; fuimos los primeros en conseguir un nacimiento mediante fecundación in vitro, mediante microinyección, pioneros también en biopsia testicular, así como en la realización del primer diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, hemos sido pioneros en todo y nos hemos esforzado siempre en estar en la cresta de la ola, siempre con la última tecnología".

La doctora Miren Mandiola, reconocida recientemente como una de las mejores expertas de nuestro país en técnicas de reproducción asistida, asegura que las mujeres están retrasando cada vez más la decisión de ser madres, por lo que las técnicas de reproducción más exitosas para ayudar a estas mujeres a quedarse embarazadas son las que utilizan óvulos de donantes: "El éxito en reproducción asistida siempre va unido a la edad de la mujer, ya que las mujeres nacemos con unos óvulos determinados, y con el paso del tiempo, su cantidad y calidad van disminuyendo. Por ello, las técnicas más exitosas son las que utilizan óvulos de donante, que no dejan de ser óvulos de mujeres jóvenes para intentar embarazar a mujeres de edad más avanzada".

Estefanía Rodríguez, ginecóloga y jefa del Servicio de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, explica que "el perfil más frecuente que acude a la unidad son mujeres de más de 35 años, que llevan ya un tiempo buscando el embarazo sin éxito" y anima a las mujeres a preservar sus óvulos en la veintena para poder recurrir a sus propios óvulos cuando deseen ser madres.

"Habitualmente -explica Estefanía Rodríguez- encontramos una reserva ovárica baja y algún tipo de alteración en el estudio de la fertilidad de la mujer y el hombre". Sin embargo, explica que "las tasas de éxito son prometedoras, con un 60% de embarazos en cada intento de fecundación in vitro y un 30% en el caso de la inseminación artificial".

La jefa del servicio de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Donostia, Estefanía Rodríguez, subraya que, "mediante la inseminación artificial, el tiempo medio para conseguir el embarazo es de tres o cuatro meses para alcanzar un 50% de posibilidades. En fecundación in vitro, normalmente en 1 o 2 meses de media se suele conseguir el embarazo".

