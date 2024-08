Prime Video ha compartido hoy las primeras imágenes de la película Unstoppable, protagonizada por Jharrel Jerome y basada en la vida del luchador Anthony Robles, que desafió todas las expectativas para convertirse en campeón nacional de lucha libre. La película marca el debut como director de William Goldenberg, ganador del Oscar por el montaje de Argo y nominado a otros premios por The Imitation Game, La noche más oscura, Seabiscuit, más allá de la leyenda y El dilema. Unstoppable estará disponible próximamente como parte de la suscripción Prime.



A pesar de haber nacido sin su pierna derecha, Anthony Robles (Jharrel Jarome) consigue convertirse en un campeón de la División 1 de la NCAA en lucha libre, ganando finalmente el campeonato nacional contra la escuela que lo rechazó, el poderoso programa nacional de Iowa. La película está basada en el libro Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion, de Anthony Robles y Austin Murphy.

Jharrel Jerome protagoniza Unstoppable, y para este papel entrenó durante meses y trabajó muy de cerca con Robles para establecer el físico y la determinación necesarios. Además de Jerome, completan el reparto Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle y Jennifer Lopez. El propio Anthony Robles aparece en la película como doble de Jerome realizando los complejos movimientos de lucha y acrobacias.

La película está escrita por Eric Champnella, Alex Harris y John Hindman, basada en la novela de Anthony Robles y Austin Murphy. La película está producida por Artist Equity con Ben Affleck, Elaine Goldsmith-Thomas, Anthony Robles, Andrew Fraser, Gary Lewis y David Crockett como productores.