Siete juegos eróticos para disfrutar con tu pareja

Después de un tiempo con nuestras parejas, todo se hace rutinario con facilidad: los besos, las caricias, los encuentros sexuales… es por ello que añadir alicientes diarios se vuelve una tarea casi imprescindible. Es por ello que las webcam porno parejas son una gran alternativa para crear ese ambiente especial.

Es por ello que hemos reunido en esta lista los mejores juegos eróticos y sexuales para que pruebes con tu pareja. Ya no tienes excusa para dejar que la monotonía se apodere de vosotros. Con un poco de ganas e imaginación, lograréis una velada inolvidable!

Lista completa de juegos sexuales para probar en pareja

1. Ojos vendados. Tápate o tapa los ojos de tu pareja con una cinta, y déjate llevar. El que mantiene los ojos abiertos será el encargado de la sesión. Comienza tocando su cuerpo y deteniéndote allí donde está el placer. Le encantará!

2. Regístrate en una webcam porno. Si lo que os apetece es no complicaros mucho, podéis recurrir a los servicios online de sexo. Hay miles de webs online con salas de modelos, listas para hacer vuestras fantasías realidad!

3. Verdad o reto. Este juego es todo un clásico. Se trata de ir poniéndole pequeños retos a tu pareja, como abrir la puerta desnudo o hacer la comida sin ropa. Todo un subidón de adrenalina!

4. Strip-póker. Otro clásico que lleva años en la recámara de todo jugador empedernido. Al típico juego de cartas se le suma un aliciente: el perdedor tiene que ir quitándose prendas de ropa cada vez que pierda, lo que hace la partida mucho más excitante.

5. Body painting. Otra sexy y divertida actividad para probar en pareja. No hace falta que seas un Da Vinci o Miqueangelo, solo necesitas algunas pinturas (que sean aptas para la piel, por supuesto) y ganas de pasártelo bien.

6. El striptease: todo un clásico por excelencia. En nuestra lista no podía faltar el más top de los top de los juegos sexuales. Quítatelo todo, pero poco a poco! Puedes practicar en el espejo hasta encontrar tu punto más sexy y caliente, para dejar a tu pareja sin habla. Siempre puedes tomar unas clases extra de Pol dance, si quieres un toque más profesional ;)

7. Con pelucas y a lo loco. Alguna vez os habéis detenido a pensar si vuestro primer encuentro hubiese sucedido de otra manera? Podéis usar otro estilo completamente distinto, iros a una cafetería, y simular que sois unos completos desconocidos. El morbo está más que asegurado!

Conclusión

Desde encuentros premeditados online hasta juegos eróticos divertidos con tu pareja, nuestra selección no te dejará indiferente. ¡El aburrimiento no está permitido en tu vida sexual!

Es muy fácil para cualquier pareja caer en la trampa de la monotonía, por lo que probar cosas nuevas se vuelve algo completamente imprescindible. Y esto no solamente es bueno para contrarrestar la monotonía sexual, sino que también aumentará tu confianza en ti mismo/misma y hará que te veas con otros ojos.