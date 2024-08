La despigmentación láser como herramienta en la micropigmentación

La industria de la estética y específicamente la despigmentación láser consciente que ofrece iQuantum han avanzado significativamente en los últimos años. En ese sentido, figuras como Patricia Benito se han distinguido entre los profesionales más destacados en este ámbito, gracias a su trayectoria que abarca décadas de innovación y dedicación.

Como gerente y directora de iQuantum Academy, Patricia Benito es considerada una pieza clave en la formación y la promoción de técnicas avanzadas en el sector de la despigmentación. Ha sido precisamente este último punto lo que la ha llevado a ser nombrada embajadora del primer Congreso Internacional de Despigmentación que se celebrará en Sao Paulo, un evento que se espera revolucione la industria y establezca nuevos estándares de excelencia.

Cuéntenos un poco sobre sus inicios en el campo de la despigmentación láser. ¿Qué le llevó a especializarte en esta área?

La necesidad que presentaba el sector de la micropigmentación y el microblading hizo ver que todos mis esfuerzos se aunasen en conseguir ofrecer un proceso efectivo y seguro en el proceso de eliminación.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado en su carrera y cómo los ha superado?

Sin duda la multitud de pigmentos a los que debes enfrentarte en el proceso, sus variaciones y cambios han sido todo un desafío.

¿Qué logros personales y profesionales destacaría a lo largo de su trayectoria en la despigmentación láser?

Uno de los logros que más me gratifica es la gratitud de esa persona que durante décadas lleva cubriendo su micropigmentación y gracias a procesos como los que llevo a cabo pueden salir a la calle sin tapar esas micropigmentaciones mal logradas. Por supuesto también es gratificante ver que compartiendo mis conocimientos, no solo ayudo yo, sino que doy la posibilidad a que otras muchas profesionales también lo hagan.

¿Qué significa para usted ser la embajadora del primer Congreso Internacional de Despigmentación en Sao Paulo?

Es el reconocimiento público de tantas horas de estudio y trabajo en la "sombra", es un orgullo poder representar a la profesión en un congreso como ese.

¿Qué responsabilidades y actividades implica el rol como embajadora del congreso?

Debes demostrar tu capacidad, conocimiento y ejecución de los procesos de despigmentación, presentando mediante proyecto tus logros de forma detallada. En mi caso presenté un proceso de despigmentación de microblading de cejas y micropigmentación de labios.

¿Qué temas o innovaciones se presentarán en el congreso que considera más relevantes para los profesionales de la despigmentación?

Sin duda, la información verídica sobre qué caminos debe seguir la micropigmentadora a la hora de no solo trabajar los procesos, sino a la hora de elección de formación y equipo con el que trabaja en su día a día. No todo vale.

¿Qué objetivos espera alcanzar el congreso y cómo cree que impactará en la industria de la despigmentación?

El objetivo principal es informar a las profesionales de la micropigmentación y de la estética de los procesos correctos y dar así visibilidad a un tratamiento que es indispensable el mundo de la "micro". Por supuesto que la creación de unión y alianzas es vital en el sector.

iQuantum Academy ha sido un pilar en la formación de profesionales en despigmentación. ¿Cuáles han sido las innovaciones más importantes que han implementado recientemente?

Crear nuestro propio método de despigmentación láser, donde garantizamos que cada uno de los procesos se lleve a cabo de forma segura y completamente efectiva.

¿Qué visión tiene para el futuro de iQuantum Academy y la despigmentación láser en general?

Seguir creciendo y formando a profesionales, sin perder, por supuesto, nuestra filosofía que se basa en la atención personalizada y el apoyo vitalicio a nuestras alumnas.

¿Cómo cree que las nuevas tecnologías impactarán en el campo de la despigmentación y qué papel jugará iQuantum Academy en este desarrollo?

Actualmente, nos encontramos en la era tecnológica eso no podemos evitarlo, ¡ya está aquí! Así que desde iQuantum Academy hemos creado unos recursos digitales en torno a la despigmentación láser que ayudarán a las alumnas a reforzar conocimientos, afianzar sus creencias y conseguir seguridad en sus procedimientos. Esperamos que 2025 nos traiga la posibilidad de conectarnos con nuestras alumnas de forma virtual sin tener que solicitar día y hora para una tutoría, sino que podamos resolver las dudas mediante una "Patricia Benito virtual" resolviendo dudas a cualquier hora y cualquier día. Pero como digo, esperamos que sea lo que nos depare 2025.

Además de su influencia en eventos como el Congreso Internacional de Despigmentación, Patricia Benito destaca por su desempeño en la formación de profesionales de excelencia en esta industria y asistencia a Congresos Internacionales de Estética como CosmoBeauty Barcelona, que se celebrará el próximo mes de marzo de 2025. Su visión y liderazgo, han contribuido a dar un impulso a la academia, manteniéndose a la vanguardia en la difusión de conocimientos innovadores, que puedan especializar a la generación futura en este ámbito.