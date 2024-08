Experto en comunicación social advierte del peligro de las pantallas en verano y de la necesidad de proteger especialmente a los niños

El experto en comunicación social de la Fundación Casaverde, Julio García Gómez, advierte del peligro del abuso de las pantallas en verano por disponer de más tiempo libre. Es necesario mantener alejados a los niños de los teléfonos móviles y ordenadores con acceso a Internet porque puede provocar importantes desajustes familiares. Para evitarlo es necesario que los adultos sigan cinco reglas de oro.



Cinco reglas a seguir para evitar el abuso de las pantallas en verano

1.-Que midan y ajusten el uso de dispositivos a lo estrictamente de utilidad y provecho como consultar horarios de lugares a visitar en vacaciones y de medios de transporte.

2.- Que fijen al día los minutos de uso del teléfono móvil según las necesidades. Según los casos, no más de 15 minutos para mensajería escrita y no más de 20 minutos para conversaciones verbales.

3.- Que se evite el uso de pantallas solo para distracción y entretenimiento predominando las actividades presenciales de relación personal como reuniones con familia y amigos.

4.- Que se delimiten “zonas libres de móviles” en el hogar o residencia familiar en verano, que son las estancias donde se comparte en comunidad o se dedican al descanso y la privacidad: cocina, comedor y dormitorios.

5.- Controlar el contenido de las páginas a visitar en Internet y acceder a las estrictamente informativas para consulta de noticias, o de carácter cultural para conocer ciudades, historia o monumentos.

Según un reciente informe de la organización Save the Children, el 58% utiliza internet de manera habitual desde los 11 años, y casi uno de cada tres la emplea frecuentemente desde antes de cumplir los 10. Por ello es muy importante que los padres tomen conciencia de la necesidad de establecer unas reglas en el uso de móviles y dispositivos de Internet para evitar la incomunicación familiar, el aislamiento y el fracaso escolar que en ocasiones está provocado por es uso indiscriminado de plataformas y redes sociales.