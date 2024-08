Genio y figura

A lo largo del verano me encuentro en ocasiones con un vecino playero. Periodista curtido en muchas redacciones. Con toda una brillante carrera que culminó como Presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga. Se trata de Rafael Salas.



Cada vez que nos encontramos nuestra conversación deriva hacia los libros, la prensa y la radio, de los que somos auténticos forofos. Acabamos transmitiéndonos nuestras inquietudes y detallando el desarrollo de nuestro segmento de plata.

Creo que no desvelo ningún secreto si les digo que Rafael ha montado un pequeño estudio en su casa en el que realiza maravillas como la que pueden ustedes contemplar si acceden a https://podcasters.spotify.com/pod/show/almalaqui55/episodes/Boabdil-Yo-no-fui-un-traidor-e2l02s4. Se trata de una entrevista ficticia a Boabdil sobre la entrega de Granada a los Reyes Católicos.

Otra entrega muy interesante desarrolla una entrevista al Gran Capitán, https://open.spotify.com/episode/7CTQhu3aYyBL6NH7WwRB1s

Un auténtico trabajo de artesanía periodística nacido de una vocación sin límites. Nuestro amigo periodista, como tantos otros, no sabe hacer otra cosa que aprender, investigar y transmitir sus conocimientos a trabes del espacio ENTREVHISTORIA, todo un compendio de entrevistas que pudieron ser.

Cuando yo sea mayor quiero parecerme a Rafael Salas.