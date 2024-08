Cómo proteger tu hogar durante las vacaciones

Según estudios realizados, durante los meses de verano, principalmente julio y agosto, la cantidad de robos incrementa en torno a un 4,5% en comparación con la media de los meses del resto del año. ¿El motivo principal? Es el momento del año en el que las viviendas suelen estar más desprotegidas, dado que es más habitual tener vacaciones y viajar o bien pasar el verano en una segunda residencia.

Para minimizar las consecuencias de estos imprevistos, es fundamental contar con una buena protección. Los seguros para hogar de Verti ofrecen amplias coberturas que te brindarán tranquilidad en caso de siniestro. Pero además, siguiendo algunas sencillas recomendaciones, podrás reducir el riesgo de sufrir daños en tu hogar.

Por otro lado, además de un posible hurto, una vivienda también puede vivir otro tipo de situaciones que precisen de la ayuda de un seguro todo riesgo, como un incendio o una fuga de agua, por ejemplo.

A continuación, vamos a conocer todos los consejos necesarios para que sepas cómo proteger tu hogar e irte de vacaciones con total tranquilidad.

Consejos para mantener la casa segura mientras se está fuera

En primer lugar, vamos a conocer distintas acciones de lo más sencillas para poder proteger tu hogar durante tus vacaciones, tanto de intrusos como de posibles averías.

Tips para proteger tu hogar de hurtos y allanamientos

Lo más recomendable para evitar que una persona ajena entre en tu casa durante las vacaciones es hacerle pensar que hay alguien en el interior, para ello, algunas acciones que puedes llevar a cabo son las siguientes:

Contar con un dispositivo que te permita programar el encendido de luces durante algunas horas cada día.

Avisar a los vecinos de tu ausencia, solicitando que estén pendientes de cualquier movimiento extraño en los alrededores de tu vivienda.

Revisar tanto las puertas de acceso como las ventanas. No únicamente que se encuentren perfectamente cerradas a la hora de irse, sino también que estén correctamente selladas, dificultando así que se puedan llegar a forzar.

Guardar los objetos de valor en un lugar seguro, ya sea una caja fuerte dentro de la propia vivienda, en un lugar escondido, o bien en una caja de seguridad de un banco, por ejemplo. En este caso, se recomienda guardar tanto objetos valiosos como joyas, como dinero y papeles importantes.

No realizar actualizaciones en las redes sociales. Estos novedosos medios de comunicación son un método utilizado por los ladrones para verificar que los inquilinos de una vivienda se encuentran lejos de la misma, garantizando así que tienen vía libre para actuar. Para evitar que esto ocurra, se recomienda no incluir datos sobre la posible dirección de la propia casa, ni de la ausencia de los habitantes de la misma.

Contar con una alarma y un buen seguro del hogar son dos medios básicos y muy efectivos en casos de posibles robos.

Maneras para evitar cualquier otro tipo de riesgo

Pero los hurtos y allanamientos no son los únicos riesgos a los que se enfrenta una vivienda cuando está vacía, ya que también puede presentarse algún tipo de avería con los propietarios a kilómetros de distancia. Para evitar que esto suceda o bien para minimizar las posibles consecuencias de estas situaciones, se recomienda llevar a cabo las siguientes comprobaciones antes de viajar.

Protege tus electrodomésticos frente a posibles sobrecargas eléctricas: las tormentas eléctricas son muy comunes durante el verano. Para evitar que estas puedan dañar alguno de los electrodomésticos de la vivienda durante la ausencia de los propietarios, lo más recomendable es dejarlos desenchufados. En el caso de la nevera, si el viaje es de larga duración, se aconseja vaciarla y descongelarla. En caso de que el viaje sea de unos días, se entiende que es necesario que siga conectada para poder mantener la comida en perfecto estado.

Verifica el correcto funcionamiento de las alarmas contra incendios: es importante controlar que las alarmas de humo funcionan correctamente. También se recomienda, antes de irse de viaje, cambiar las baterías por si estuviesen al límite de acabarse.

Revisa las tuberías y los grifos: el mayor daño que pueden sufrir estos elementos suele ser durante los meses más fríos del año, dado que corren el riesgo de congelarse. Ahora bien, antes de salir de vacaciones, se aconseja revisar y garantizar que no existe ningún tipo de fuga en ninguno de los puntos del sistema, dado que estos pueden llevar a una gotera o cualquier otra avería similar.

Recoge los elementos de los espacios exteriores: este consejo podría incluirse también en el apartado anterior, ya que dejar cualquier elemento al alcance de un ladrón puede conllevar a que este pueda llevárselo. Pero también puede suponer un riesgo de rotura del mismo si se cae, o incluso de rotura de algún cristal, si hay viento y este choca contra una ventana, por ejemplo.

Cómo un seguro adecuado puede ayudarte

Se recomienda siempre la contratación de un seguro para el hogar con buenas coberturas, no solo en estos casos; sino también por motivos obvios, ya que permite minimizar el impacto de posibles situaciones como averías o robos. Ya que estas pólizas suelen ofrecer coberturas tales como:

Responsabilidad civil, que cubre los daños que se puedan causar a otras personas que visiten tu vivienda.

Protección de la vivienda si esta está desprotegida, además de servicios urgentes como cerrajeros, fontaneros, electricistas y cristaleros.

Daños materiales provocados tanto en la propia vivienda como el mobiliario a causa de agentes externos como un robo o rotura de elementos, fugas de agua, incendios, actos vandálicos o incluso fenómenos atmosféricos.

Daños asociados a las situaciones previamente mencionadas.

Restauración estética necesaria en caso de algún siniestro que modifique la estructura de la vivienda.

Defensa jurídica en cualquier situación relacionada con la propia vivienda.

Además de existir otros tipos de asistencias y coberturas opcionales.

¿El resultado de todo esto? La tranquilidad de viajar sabiendo que tu hogar está totalmente protegido, ¿se puede pedir algo más?