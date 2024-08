Repara tu Deuda Abogados cancela 48.350 € en Gipuzkoa (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado sufrió una importante reducción salarial que le impidió hacer frente a las deudas contraídas con anterioridad Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 48.350 euros en Gipuzkoa (País Vasco) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: “su estado de insolvencia se originó en el momento en el que los deudores tuvieron que solicitar diversos préstamos para cambiar de piso de alquiler, puesto que la arrendataria decidió vender aquél en el que estaban viviendo. Asimismo, también tuvieron que financiar unos tratamientos dentales necesarios y adquirieron un nuevo vehículo para acudir al trabajo, ya que el que tenían era muy viejo y se averiaba a menudo. Inicialmente, los deudores podían satisfacer las cuotas de dichos prestamos con los ingresos que percibían mensualmente, puesto que ella trabajaba en tres casas limpiando por horas y él tenía unos ingresos medios de 1400 euros mensuales. Aun así, cuando los deudores no podían satisfacer la totalidad de los gastos mensuales y se les juntaban recibos de varios meses, usaban una tarjeta Revolving para poder sufragarlos. Posteriormente, el deudor sufrió una reducción salarial de unos 400 euros mensuales, lo que les llevó a empezar a usar la tarjeta para pagar sus gastos más básicos. Esto ocasionó que los intereses de dicha tarjeta se incrementasen exponencialmente y la cuota fuera cada vez más difícil de abonar, llegando al punto de no poder satisfacerla. Los deudores acabaron cayendo en una clara situación de sobreendeudamiento”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, pueden empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Irun (Guipúzcoa) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que quedan libres de todas sus deudas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especialización en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En todo este tiempo, ha logrado superar la cantidad de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Esta cantidad crece como consecuencia de la crisis económica derivada del COVID-19 y de la agilización del proceso tras la reforma de septiembre de 2022.

El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 26.000 particulares y autónomos que han confiado su caso al bufete para cancelar las deudas contraídas a las que no pueden hacerle frente a pesar de los deseos de hacerlo. Algunos de los que han empezado el proceso lo han hecho tras la recomendación de algunas personas que ya han iniciado los trámites o que han conseguido el resultado beneficioso.

El perfil de personas que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, pequeños empresarios que montaron un negocio o que tuvieron resultados negativos en algunas de sus inversiones, personas que se encuentran en difíciles circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.