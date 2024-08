Patricia Pérez y Mireia Martínez, un sueño conjunto

Un sueño en común. Una ilusión conjunta. Patricia Pérez y Mireia Martínez cuentan las horas para saltar al tapiz de París 2024. Recién llegadas a la Villa Olímpicas, las valencianas se preparan para sus primeros Juegos.



El camino ha sido largo. Y aunque la clasificación para París la consiguieron hace casi dos años, la preparación ha sido dura. Los resultados, acompañan. La ilusión también. Mireia y Patri sueñan juntas. Una ilusión conjunta hacia el Olimpo del deporte.

Ambas se sientan y sonríen. Además de controlar los nervios sobre el tapiz, los micrófonos tampoco les incomoda. Y así, con la misma soltura que arrojan y cogen cada aparato, se disponen a responder las preguntas:

¿Cómo estás viviendo estos momentos previos?

Mireia: Bueno, pues lo primero es que estamos intentando disfrutar del camino y disfrutar de cada entrenamiento y de cada puesta en escena de preparación de cara a nuestro debut olímpico. Estamos con mucha ilusión y trabajando. Estamos manteniendo la calma en esta recta final con los psicólogos y todo el equipo técnico. Así que yo creo que estamos más preparadas que nunca para intentar dar nuestra mejor versión.

Imagino que el hecho de haber clasificado quizás hace 2 años hace que la preparación haya sido diferente…

Patricia: La exigencia siempre ha sido máxima. Los resultados nos fueron acompañando en las competiciones internacionales. Creo que la valoración de este último año es muy positiva. Gracias a haber clasificado tan pronto creo que hemos podido afrontar este año con más ilusión, con más fuerza y con más optimismo, sobre todo porque se está viendo también en los resultados de las últimas competiciones internacionales.

Patricia, imagino que ir a los Juegos Olímpicos debe ser una ilusión inmensa, ¿eres consciente de que vais a vivir un sueño?

Patricia: Creo que este año la verdad está siendo muy duro, la exigencia es mayor. Al final buscamos un objetivo aún más grande de todos los que teníamos otros años y bueno, pero al final es por 1 por 1. Sueño todos los días con este momento. Vamos a disputar unos Juegos Olímpicos. Será increíble.

¿Quería preguntarte cómo recuerdas esa clasificación, ese momento donde consiguen esa plaza olímpica?

Mireia: Fue uno de los momentos más felices de mi carrera deportiva. Al final no lo esperábamos y lo conseguimos, así que fue súper gratificante. Estuvimos llorando con las entrenadoras, todas abrazándonos. Cuando vimos a nuestras familias fue un momento súper feliz. Al final notas que todo lo que has hecho durante ese año ha valido la pena y se ha visto recompensado.

¿Cómo recuerdas el Mundial de Valencia?

Patricia: Ha sido el mejor mundial de que he vivido y creo que es el mejor de la historia. Creo que la afición española es la mejor. Hemos tenido mucha afición de varios países, pero cuando salimos nosotras pues se caía el pabellón. Parecía que se iban a caer las gradas. Espectacular.

¿Qué significa para vosotras representar a la gimnasia valenciana?

Patricia: Bueno, pues para las dos o para cualquier deportista valenciano es un orgullo poder representar y llevar la Senyera de nuestra Comunitat a lo más alto.

Mireia: Es un orgullo y estamos súper contentas de poder demostrar que en la Comunitat Valenciana hay un nivel altísimo, especialmente, en la gimnasia rítmica. Somos una comunidad que tiene un amplio número de gimnastas y que tiene mucho nivel. Estoy muy orgullosa y me hace muy feliz poder representar a nuestra tierra.

¿Qué significa para vosotras la gimnasia en vuestra vida?

Mireia: Bueno, pues yo creo que la gimnasia rítmica es todo. Llevo practicándola desde muy pequeña. Apenas me acuerdo de cuando empecé con este deporte, así que para mí supone todo en de esta vida. Llevo practicando gimnasia casi toda mi vida y me ha aportado valores como el esfuerzo, la perseverancia, la dedicación y el compañerismo.

Patricia: Pues como bien ha dicho Mireia es parte de mi vida, como si fuera un brazo más de mi cuerpo. Creo que no sería quién soy ahora sin la gimnasia. Me ha dado un equipo maravilloso, he conocido a mucha gente que me guardaré para toda la vida y creo que es muy especial.

¿Cómo se presenta París 2024?

Mireia: Bueno, ahora mismo yo creo que estamos a tope y esperamos estarlo aún más para París. Nuestro principal objetivo es disfrutar del momento y demostrar todo el trabajo, que no es poco, que llevamos haciendo detrás. Son muchísimas horas de esfuerzo. Este año hemos aprendido a tener más días buenos que malos y eso se está notando. El objetivo es disfrutar y hacer el trabajo de la mejor forma y caiga alguna medallita o diploma.

Y tú Patri, ¿sueñas cada noche con los Juegos Olímpicos?

Patricia: Sinceramente tengo que decirte que hace poco he tenido un sueño de los Juegos. Es algo que no controlamos. Nunca había soñado, pero hace pocos días soñé con los Juegos. los Juegos De hecho, se lo dije al equipo que era la primera vez que había soñado algo así. Y como ya imaginarás, al igual que los deseos, no lo puedo contar, je.