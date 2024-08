​El momento clave para los robos: los martes de 02:00h a 03:00h

En España, la mayor parte de las intrusiones ocurren por lo general de noche. Especialmente, durante la franja entre las 00:00 horas y las 04:00. Concretamente, la hora más crítica de la semana son los martes de 02:00h a 03:00h. Por el contrario, la franja más segura es la comprendida entre las 07:00h y las 10:00h los días de diario La seguridad en los hogares y negocios del Observatorio Securitas Direct.



Además, el estudio revela que los inmuebles ubicados en plazas, avenidas y pasajes suelen sufrir más intrusiones que los del resto de tipo de vías. Los parajes y fincas, es decir, los tipos de vía más aisladas son los que menos intrusiones suelen tener, registrando la mitad de los robos que las plazas y las avenidas.

Por otro lado, el tipo de vivienda también influye en las probabilidades de sufrir un robo. Concretamente, el riesgo de sufrir una intrusión en un chalé es el doble que en un piso o apartamento.

Las técnicas de robo más utilizadas en hogares

Los robos en viviendas suelen darse en inmuebles vacíos, se usan herramientas básicas y se aprovechan descuidos de los propietarios. No es lo habitual pero también hay asaltos. Los ladrones son menos organizados, pero muy hábiles y ligeros por si deben escalar o saltar vallas.

Uno de los métodos de robo más utilizados en las viviendas es el bumping, que consiste en el uso de una llave especial, modificada para abrir una gran mayoría de cerraduras. Esta técnica funciona logrando que todos los pistones de la cerradura salten al mismo tiempo, lo cual permite que la llave gire y, consecuentemente, la puerta se abra. Es una técnica silenciosa y eficiente que no deja muchos rastros de manipulación, lo que la hace difícil de detectar.

Por otro lado, el impressioning es una técnica que se basa en replicar la forma de la llave original para abrir la cerradura sin necesidad de forzarla. Para realizar esta técnica, el ladrón coloca una lámina dentro de la ranura de la cerradura. Luego, introduce la llave para abrir la puerta y, posteriormente, retira la lámina. Esta lámina contiene una impresión de la forma de la llave, lo que permite al intruso fabricar una copia exacta de la llave original del bombín.

El escalo es un método que implica trepar por las fachadas de los edificios o saltar las vallas de los chalés para acceder a ventanas, balcones y techos. Los ladrones a menudo utilizan tenazas para cortar las vallas y herramientas como patas de cabra o palancas para forzar puertas o ventanas. Este tipo de robo requiere habilidad física y se realiza generalmente en viviendas de varios pisos o en chalés que tienen acceso directo desde el exterior.

Otra de las técnicas más utilizadas es la ganzúa, una técnica que se aplica a cerraduras vulnerables. Los ladrones insertan una ganzúa, conocida como topolino, en la cerradura y manipulan los mecanismos internos hasta lograr que la puerta se abra. Este método es efectivo cuando el dueño del inmueble no ha echado la llave, permitiendo que la cerradura sea abierta sin mayores dificultades.

Por último, el resbalón es un método sencillo pero eficaz que consiste en deslizar una tarjeta de crédito, un trozo de plástico o una radiografía entre la puerta y el marco. Al resbalar este objeto por el espacio entre ambos, se puede hacer que la cerradura se abra, siempre y cuando la llave no esté echada. Este método se utiliza principalmente en cerraduras que no tienen pestillo de seguridad adicional.

España, un país seguro

A pesar de ello, del Observatorio de Securitas Direct se extrae que España es un país seguro. Así lo consideran el 76,89% de los españoles. Sin embargo, la percepción de seguridad ha cambiado en el último año. Más de la mitad de la población (53,33%) opina que España es un país menos seguro que hace dos años. Este cambio en la percepción de seguridad está alineado con el Índice de la Tranquilidad de Securitas Direct/Verisure*. Este índice, que se mantuvo estable en España entre 2021 y 2022, ha aumentado en 2 puntos en el último año.

El estudio destaca que el 93% de los españoles está preocupado por la protección de su hogar o negocio. En concreto, los robos son el principal factor de inquietud para más de un 71% de los españoles. Seguido de los incendios e inundaciones que se sitúan en segunda posición con un 54%, un 17% más que en el año 2023.

* El Índice de la Tranquilidad se calcula en función de la relevancia que tiene para las personas sufrir una intrusión y las posibilidades de sufrirla. Los niveles del índice oscilan entre 0 (ninguna preocupación) y 200 (máxima preocupación).