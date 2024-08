Jaume Guardeño se corona una vez más como mejor joven de la Volta a Portugal

La Volta a Portugal vivió este domingo su desenlace a diez etapas con una contrarreloj en Viseu que sirvió para aupar a Jaume Guardeño como mejor joven de la carrera por segundo año consecutivo, demostrando una gran solidez y regularidad ante rivales potentes.



El alicantino completó la crono con un tiempo de 37’10”, afectado por una avería mecánica que le apartó de un top-10 en la general que tenía antes de la última etapa. Finalmente, ocho segundos han sido los que han apartado a Jaume de acabar entre los diez mejores, en undécimo lugar. A pesar de ello, ha demostrado solvencia en carreras largas como la Grandíssima, con puestos de honor en etapas duras de montaña (4º y 5º).

Por su parte, el mejor hombre de Caja Rural-Seguros RGA en la lucha contra el crono fue el catalán Abel Balderstone, a 1’52” del ganador, demostrando un buen nivel después de haber peleado en dos escapadas en las jornadas anteriores. Junto a él, cabe destacar el papel de Javier Ibáñez, que en su primera carrera como stagiaire se filtró en dos fugas de calidad.

Jaume Guardeño: “Han sido dos ediciones especiales de Volta a Portugal para mí. He podido tener el privilegio de ser portador de uno de los maillots y conseguirlo finalmente, por lo que sí, se podría decir que le tengo cogida la medida a esta carrera. Sabía que sería un verano intenso haciendo Qinghai Lake y Portugal seguidas pero sabía que me vendría bien la altitud de China para preparar Portugal, y así ha sido. Soy un corredor muy fondista y las vueltas largas me vienen muy bien, es cierto que estando bien voy a más con los días. Para mí esto supone una recompensa al trabajo que hay detrás, ha sido mucho el trabajo y tiempo que le he dedicado para poder estar a este nivel y aunque siempre busco mejorar los resultados, este es muy bueno en una carrera con mucho nivel”.

El calendario no da tregua para Caja Rural-Seguros RGA, ya que desde mañana afrontará una nueva edición de la Vuelta a Burgos. Cinco etapas en las que pelear por todo con un bloque liderado por el ecuatoriano Jefferson Cepeda. Junto a él, tomarán la salida David González, Mulu Hailemichael, Calum Johnston, Jokin Murguialday, Gorka Sararrain y Álex Díaz, en lo que será su debut como stagiaire.