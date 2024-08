¿Cómo conocer Colombia en moto y visitar las playas y pueblos más impresionantes?

Colombia es conocido como uno de los países turísticos más visitados en toda Latinoamérica debido a su diversidad natural, que puede apreciarse en más de 26 parques nacionales protegidos. De igual forma, este país tiene una gran variedad de playas paradisíacas, un clima templado y agradable durante todos los meses del año, así como una hospitalidad ciudadana única. Debido a esto, Motorbeach Adventures ha incluido un viaje a Colombia en moto para mostrar a sus clientes españoles la maravilla del territorio, incluyendo carreteras y curvas rodeadas de paisajes impresionantes.

¿Qué se puede observar en el viaje a Colombia en moto de Motorbeach? Motorbeach Adventures ha preparado un viaje en moto al país colombiano de 9 días y 8 noches con habitación doble para cada uno de los motoristas. El objetivo de esta aventura es recorrer las carreteras más sinuosas e impactantes de Colombia, las cuales atraviesan picos andinos, montañas impresionantes y selvas tropicales. De igual manera, muchas de estas carreteras están rodeadas de playas tropicales de agua cristalina y parques nacionales reconocidos a nivel internacional. La planificación de Motorbeach Adventures da inicio a la aventura en Medellín hacia Guatape, para subir a la piedra del Peñol y observar pueblos pintorescos. En los siguientes días se realizan los traslados a Doradal con sus selvas vírgenes, hasta Villa de Leyva, Barichara uno de los pueblos más bellos del territorio, y Bucaramanga para atravesar el popular Cañón de Chicamocha. En los últimos 5 días, el equipo de Motorbeach Adventures visita Mompox junto a los motociclistas, Cartagena de Indias (ciudad top internacional), Caucasia y, por último, el regreso a Medellín.

¿Qué ofrece y qué no Motorbeach en su viaje a Colombia? El viaje a Colombia en moto de Motorbeach Adventures incluye una habitación doble lo suficientemente espaciosa para que cada motorista pueda descansar con total confort. A esto la compañía añade desayuno, transporte de equipaje mediante vehículos de asistencia en carretera y un equipo de mecánicos preparados para resolver cualquier incidencia. También ofrece gasolina para todos los motoristas y guías españoles y colombianos para mejorar la experiencia de viaje. La intensidad del viaje es media-alta, mientras que la dificultad es media-baja e involucra un 70% de recorrido On Road y un 30% Off Road. Por supuesto, es importante mencionar que la empresa no cubre los costes de vuelo ni las comidas y cenas. Motorbeach Colombia tampoco incorpora planes de seguro dentro de este viaje en moto. Los participantes deben estar al tanto de estos elementos y tomar las medidas preventivas correspondientes antes de embarcarse en la aventura.

Finalmente, Motorbeach Adventures y su equipo se aseguran de garantizar un viaje repleto de recorridos por aldeas rurales, restaurantes gastronómicamente exquisitos, minas de oro, zonas de avistamientos animales, ciudades amuralladas y zonas indígenas reconocidas.