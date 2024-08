​Todas las canciones animalistas que se han hecho con letras y poemas de Ángel Padilla

Hace un tiempo publiqué un texto con la compilación de canciones que se han compuesto, hasta la fecha, sobre mis letras y a partir de versos y/o poemas míos. Hoy, 3 de agosto de 2024, he puesto al día todo este material, que es diverso y rico, pero en algunas ocasiones muy escurridizo. Cuando una banda musical o un artista, cantautor, etc., desea convertir en canción un poema mío, me escriben y nos ponemos de acuerdo. Eso es en la mayoría de las ocasiones. Otras, pocas pero también las hay, soy yo el que ha propuesto a tal cantante o banda realizar un trabajo conjunto, o sea hacer una canción de tal o cual poema mío, con libertad musical absoluta, por supuesto. En ocasiones, cuando un grupo se ha puesto en contacto conmigo, ya sabían qué poema querían hacer canción. También ha habido la situación específica en que me han pedido que escriba una letra de canción y ellos le generarían música. En todos los casos hablamos, por mi parte, de poemas. Casos de músicos que me han pedido letras, podrían ser Lyvon, para los que hice varias, entre ellas la más conocida “Llora Britches”, o Jhon Conde, quien se puso en contacto conmigo para pedirme un poema antitaurino para una música de base que ya tenía trabajada pero en bruto, de donde surgió la canción “Toro”, cuyo aplaudido videoclip tiene ya más de 50.000 visitas en youtube.



En esta relación de trabajos musicales que se han realizado, hasta la fecha, con textos poéticos míos, he incluido, en su parte final, los recitados de profesionales como los de la actriz de doblaje Nuria Rubio, pues considero estos trabajos alto arte, por tanto las incluyo en el monto de “canciones”, por su relevancia y vigor artístico sonoro.

Finalmente, detallo algunos de los recitados de poemas míos que he grabado para que sean coreografiados y danzados por distintas/os artistas.

Aquí, en la última sección, entra la situación posible de las que en el inicio describí, la de unos artistas que han realizado un trabajo artístico con algún texto poemático mío, y yo no me he enterado. Como fue el caso de la fantástica y poderosa danza que la Compañía de Danza Contemporánea Sarao (de Guayaquil, Ecuador) realizó sobre la inspiración de mi poema “El puente de los mártires”, trabajo artístico que descubrí por casualidad a través de la red. Por mi parte, lo que hice es ponerme en contacto con el director de teatro y alguna de las bailarinas, pero únicamente, por supuesto, para darles las gracias y felicitarles por el montaje, con el que hicieron honor a mi poema y lo hicieron mejor. Ya decía Alberti que un poeta no lo es hasta que sus poemas son cantados por la calle, y añado yo: y los actores y bailarinas los interpretan.

CANCIONES CON LETRA DE ÁNGEL PADILLA

Canciones

1. «A los poetas», composición musical y voz: Graciela Folgueras. —Temática: La literatura humana no recoge las necesidades de los animales no humanos. El tema musical “A los poetas” representa una llamada a las y los autores, narradores y poetas para que integren en sus cantos, sobre todo si son de protesta, también a los animales no humanos. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “A los poetas” +Ángel Padilla.

2. «La guerra del gato», composición musical y voz: Txus Bixquert. —Temática: El infierno que viven los gatos abandonados en las calles, que tienen que buscarse la vida conformando colonias, enfermando por los rigores de la intemperie, siendo constantemente maltratados y asesinados, casi siempre impunemente. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “La guerra del gato” +Txus Bixquert.

3. «Decir de los silenciados», composición musical y voz: Electric Xandra. —Temática: el tema aborda con voces en primera y tercera persona la violenta y criminal realidad de los animales destinados a alimentación humana, quienes son esclavos martirizados y asesinados, y ellos no entienden por qué deben soportar esos infiernos, si nacieron para vivir sus propias y libres vidas. En “Decir de los silenciados” podemos oír en el declamado poético de Ángel Padilla, tanto como en los versos cantados por Electric Xandra, los reclamos de los animales esclavos, dolientes, a punto de morir, de ser asesinados por una humanidad que cree ser buena pero no lo será hasta que respete al resto de los animales y sea, por supuesto, vegana. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda "Decir de los silenciados" +Ángel Padilla.



4. «Te quiero», música y voces: Vayabahía. —Temática: El poema surgió cuando Ángel Padilla vio una fotografía en que aparecen dos cerditos, separados por un muro de mediana altura a las puertas del matadero, ambos intentan subir el muro para juntar sus hocicos, sucios y aterrados sus ojos. El poema busca mostrar cuánto amor e inocencia mata el humano, sin detenerse -egoístamente- a pensar en ello, y cuánto drama y dolor genera, aquel que ha sido partícipe y conoce las obras más altas de la dramaturgia, la belleza y el amor plasmadas en la literatura, la escultura, la pintura, la música, el cine... Y ¿de qué le sirven? ¿De qué nos ha servido Shakespeare, Milton, Neruda, Whitman, Bécquer? —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda "Te quiero" +Vayabahía.

5. «Te quiero», musicalizado por el guitarrista Samuel Sánchez y danzado por La Madueño. —Temática: Se trata del mismo poema convertido en canción por Vayabaía. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Danza del poema vegano Te Quiero".

6. «Te quiero», composición musical de Patricia Rabiossi, donde se escuchan recitados del poema en multitud de idiomas del mundo. —Temática: Viendo que el poema “Te quiero” era uno de los más populares de su producción, Ángel Padilla pensó que, como reunía todo el concepto antiespecista y era sencillo en su ejecución, sería una buena idea iniciar un plan para que fuera traducido y recitado en el mayor número de idiomas posibles del planeta. Y unir esos recitados en un punto de la red. Para ello habló con Patricia Rabiossi, y crearon el espacio de facebook: “Ayuda al Te Quiero vegano a que se exprese en todos los idiomas”. Se recibieron recitados del poema en muchos idiomas, entre ellos, en ruso, en francés, alemán, italiano, inglés, sueco, náhuatl, árabe, serbio, esperanto, catalán, rumano, indonesio, holandés, galés, asturiano, polaco, euskera, hindi, portugués, hebreo... —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Te quiero (poema de Ángel Padilla-Composición Musical Patricia Rabiossi)".

7. «Vuelve Reina», composición musical y voz: Graciela Folgueras. —Temática: Reina era una perrita que vivió durante trece años con Ángel Padilla cuando era muy joven y era la primera vez que era impactado por la marcha de un bienamado perro con el que convivió muchos años. La partida de Reina dejó desolado al poeta, y solo le consoló escribir la letra del poema “Vuelve Reina”, que desde el inicio fue pensado para que le pusiera música y lo cantase Graciela Folgueras, dejando así un homenaje al grandísimo amor que dejó y conmocionó esa perrita a la que el poeta llama, desde la vida a la muerte, solo para sentir una vez más su “corazón tan lleno de canciones”. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. “Vuelve Reina” está incluido en el CD musical “Cantos para los animales”, con canciones de Graciela Folgueras sobre la base de poemas de Ángel Padilla; inédito. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Vuelve Reina” +Padilla +Pina

8. «Por nosotros dos», composición musical y voz: Rocío Ro. —Temática: Texto antitaurino escrito en primera persona en el que el toro habla con las vacas (estabuladas, esclavas como él), y con su amada ideal, antes de ser conducido a la plaza de torturas y de ser asesinado. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Por nosotros dos” +Ángel Padilla +Rocío Ro.

9. «Balada para Regina», composición musical y voces: Major Arcana. —Temática: La canción representa un homenaje a la perra Regina, quien esperaba adopción en un refugio de animales en Carcaixent (Valencia) y una noche entraron en las instalaciones unos extraños y mataron varios perros, una de ella fue Regina, a la que destrozaron la cabeza con piedras y abusaron destruyéndola sexualmente. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. La canción “Balada para Regina” forma parte del CD de Major Arcana “Revolution”. Además, la canción “Balada para Regina” pasó a formar parte de la banda sonora de la película “All about ava”, de Santi Serdá. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Balada para Regina” +Major Arcana.

10. «Alba Regina», composición musical y voz: Graciela Folgueras. —Temática: La misma que la anterior canción “Balada para Regina”. La letra de “Alba Regina” es distinta, con imágenes de una potencia poética mayor. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. “Alba Regina” está incluido en el CD musical “Cantos para los animales”, con canciones de Graciela Folgueras sobre la base de poemas de Ángel Padilla; inédito. —Dónde se puede escuchar: inédito por el momento. Audio de la canción en poder de Graciela Folgueras y Ángel Padilla.

11. «Clan Somos Clan», composición musical y voz: Alfredo Pla. —Temática: Animales no humanos y animales humanos, animales todos al fin, conforman una unidad en esta tierra (unidad que el humano se niega a ver, estableciendo, desde el antropocentrismo, un apartheid especista para situarse por encima del resto de los animales y abusar de ellos). La canción llama a “recordar” esa cosa “igual” que nos hace parecidos y familia, aquí, a todas y todos, seamos bípedos o cuadrúpedos, seres acuáticos o alados... —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Clan Somos Clan” +Alfredo Pla.

12. «Laura los Pueblos», composición musical: Toni Cotolí; voz: Rocío Ro. —Temática: Poema dedicado por Ángel Padilla a su sobrina Laura, a quien, viendo en una foto que su padre le hizo, en la flor de su juventud y con toda una vida por delante, imaginó como representante de un gran y alto linaje, el de las mujeres buenas que salvan a los animales y vienen a cambiar el mundo con hechos grandes de un amor inusitado y nuevo. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Laura los Pueblos” +Ángel Padilla.

13. «Flores para Pastora», composición musical y voz: Graciela Folgueras. —Temática: Pastora fue una perrita de mediano tamaño que fue hallada muerta y vaciado su pecho y estómago (rajada de arriba abajo), que se había llenado de flores y rarezas. La policía estimó que había sido presa de un cruento ritual esotérico. El crimen indignó a buena parte de Sudamérica. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. “Flores para Pastora” está incluido en el CD musical “Cantos para los animales”, con canciones de Graciela Folgueras sobre la base de poemas de Ángel Padilla; inédito. —Dónde se puede escuchar: inédito por el momento. Audio de la canción en poder de Graciela Folgueras y Ángel Padilla.

14. «Mujer Pájaro», composición musical y voces: David Fernández Rivera e Irene Pérez; producido por Enrique Estrada. —Temática: “Mujer Pájaro” es una de las primeras letras, o quizá la primera, de Ángel Padilla llevada a canción. El tema es un canto de descripciones de nuestro mundo calcinado y sin alma, en él todos pedimos, a través del Canto-oración, a un ser mitológico (la mujer pájaro) que vuele, porque volando ella nos salvaremos todos, animales no humanos y humanos. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. La canción “Mujer Pájaro” se utilizó en Radio Klara, de Valencia, como intro musical de un programa animalista que se llamaba igual que la canción, “la mujer pájaro”, donde se denunciaba el maltrato animal y el especismo en general. —Dónde se puede escuchar: poema suelto. La canción se puede escuchar en el portal de la revista literaria La sombra del membrillo, escribiendo en Google la clave de búsqueda: “Mujer pájaro” +canción +la sombra del membrillo. Y en Youtube, con clave de búsqueda: “Canción Mujer Pájaro, con letra de Ángel Padilla”.

15. «Llanto de Algemesí», composición musical y voz: Graciela Folgueras. —Temática: Ángel Padilla conocía el martirio que todos los años recibían becerros por los lugareños en las fiestas patronales de Algemesí, en algunas ocasiones acudió a manifestarse contra aquella tortura y recitó poemas condenatorios. Fue cuando Berta, una amiga animalista que por aquel entonces vivía en Algemesí, le contó el horror que padecía cuando llegaba septiembre y cada día “de las fiestas” en que se alanceaba becerros y por la noche se les llevaba al matadero, las calles del pueblo olían a sangre, en la mañana y en la tarde, y ella intentaba no salir de casa, para no oler aquella muerte y llorar sin parar. El poeta decidió reflejar la tragedia fundiendo la tristeza de Berta con la de los becerros, en la canción mujer y toro son un mismo ser, que es violentado y desangrado, sin permitírseles, a mujeres y animales, ser libres de verdad sin rastro de dominación ni de acoso. Sus llantos —de mujeres y animales, pisoteadas por el patriarcado, y el especismo— se funden en un solo llanto y canto con ansia emancipatoria. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”. “Llanto de Algemesí” está incluido en el CD musical “Cantos para los animales”, con canciones de Graciela Folgueras sobre la base de poemas de Ángel Padilla; inédito. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Llanto de Algemesí” +Ángel Padilla.

16. «Sueña el león», música y voz: Graciela Folgueras. —Temática: La canción explora el mundo interior como vía de escape a los sufrimientos de los animales que son martirizados por los humanos. La ciencia humana todavía se permite sentenciar que los animales no humanos no poseen vida mental con abstracciones como la que posee el humano, incluso se duda —así de estúpida, arrogante y falsaria es la ciencia— de si el resto de los animales sueñan. Este tema es un diálogo con un león encerrado en una estrecha y desasosegante jaula del zoo, donde el autor y la cantante intentan consolar al león (por extensión, a todo animal reo), invitándole a soñar que es libre, o que lo será algún día. Se dice, entre líneas, que ningún verdugo logrará nunca aherrojar las almas. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. “Sueña el león” está incluido en el CD musical “Cantos para los animales”, con canciones de Graciela Folgueras sobre la base de poemas de Ángel Padilla; inédito. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Sueña el león” +Ángel Padilla.

17. «Llora Britches», composición musical y voces: Lyvon, 2007. —Temática: Britches era el nombre de un macaco que fue usado durante largo tiempo en un laboratorio de vivisección, con la excusa estúpida de que se estaba experimentando, con él, los efectos que produce en la mente del individuo la ceguera inducida. (Nota: Vemos que por un lado la ciencia afirma saber que el resto de los animales no poseen conciencia como la de los humanos, y por otro los usa en experimentos como si ciertamente la poseyeran, e idéntica a la nuestra, de no ser así, ¿cuál sería la justificación de este 'experimento'? Todo, en la ciencia médica con animales, es estafa, vileza y sadismo, y afán de enriquecimiento con las enormes cantidades de dinero que se mueven para que prosigan los vergonzantes y crudelísimos experimentos). Britches fue aislado, en el experimento de “ceguera inducida” en una jaula, atado a un palo central, se le habían cosido (literalmente) los párpados y tapado los oídos con unos cascos, para que ni viera ni escuchase nada. Por fortuna, ese laboratorio de horrores fue asaltado por el ALF (Animal Liberation Front), y Britches, junto a otros animales, fue liberado. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Llora Britches” +Lyvon +Ángel Padilla. La canción cuenta con casi 150.000 visualizaciones en youtube.

18. «Llora Britches», regrabado por varios músicos, de distintas bandas, en pleno confinamiento mundial por Covid19 en 2020. —Temática: Llora Britches fue hecho canción con título homónimo por Lyvon en 2007. El tema gustó tanto en youtube que mucha gente lo considera un himno animalista. Va camino de las 150.000 reproducciones. Disuelto Lyvon, el tema fue rescatado por Yolanda Lyvon y Ángel Padilla a fin de que, en pleno confinamiento mundial por la Covid -19, fuese regrabado por artistas de distintas bandas, la música y las voces. Para este tema se grabó un vídeo que puede verse en youtube con el nombre “Llora Britches (confinamiento)”, donde intervinieron artistas de bandas como Azrael, SynlakrosS, Sylvania, Abismo, Lyvon, Rocío Ro y algunas componentes de la pionera banda argentina de heavy metal Las Brujas, entre otros. También aparece en él la bailaora de flamenco vegana La Madueño. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Llora Britches (confinamiento)” +2020.

19. «La Voz de tu Crimen», música y voces: Beelzebuth. —Temática: La letra describe el viaje de un cerdo desde las instalaciones de explotación animal, pasando por el desasosegante tránsito en hacinamiento en camión, hacia el matadero y lo que el cerdo, en primera persona, cuenta de su vivencia hasta que muere. La banda chilena de death metal Beelzebuth tardó unos tres años en componer la música y voces para la canción, además de en grabar un terrorífico y extraordinario videoclip sobre la canción, en un matadero de animales abandonado de Chile. La canción la banda la toca actualmente en el repertorio de sus canciones en los conciertos y festivales de black metal y death metal en los que interviene (los grupos y cantautores que han hecho canciones de poemas de Ángel Padilla, si aún están en funciones, y girando, casi todos interpretan la canción que han hecho de tal o cual poema en sus espectáculos). —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “La Voz de tu Crimen” +Beelzebuth

20. «Apaga este fuego», música y voz: Silvina Laura. —Temática: Un animal (cualquiera de ellos) encerrado y sin esperanza ninguna de tener una vida, de conocer la libertad, la amistad, y mucho menos el amor, elabora un discurso romántico de desamor en el que llama, pide, al objeto amado platónico, que lo libere, con todas sus potencias (mar, luz, fuerza) de su encierro y pueda ser feliz junto a “Ella”. La canción la canta Silvina Laura, creadora del Vegan Tango. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: canción en tránsito de grabación y de publicación.

21. «Amigo lobo», composición musical y voces: Silvia Gers. —Temática: El poema convoca, a través de la belleza, serenidad y singularidad del perro lobo, atributos que el humano ha perdido, de vuelta de nuevo aquí. Lo que busca Ángel Padilla a través de esta letra es retirar la injusta demonización del lobo como “animal malo”, más aun, el autor desea que pudiéramos parecernos al lobo en los elementos nobles que atesora el animal, que no son perfectos pero en comparación con la vileza del humano, el lobo simboliza la libertad, una belleza de la que no tenemos noción todavía, por ciegos patológicos que somos, y una unidad con el todo, como la que goza el resto de los animales libres, de la que se desvinculó el humano hace siglos y por eso daña la Tierra por entero y a todas sus criaturas. —Obra poética a la que pertenece el poema: “Es tan culpable el que canta para no oír a los fusiladores que los fusiladores” (Amargord Ediciones). —Dónde se puede escuchar: La canción se puede escuchar en el portal Youtube con la clave de búsqueda “Amigo lobo” +Silvia Gers.

22. «La liberación del pájaro», canción generada en activismo mediante el apoyo de un guitarrista callejero y el recitado del poema del autor. —Temática: “La liberación del pájaro” trata del simple hecho de abrir una jaula y liberar un pájaro, y a partir de ahí abrir todas las puertas donde reos moren. Ángel Padilla, en sus activismos que denomina de “disrupción”, o de desordenar el falso orden, busca introducir elementos inusuales en un contexto, como gente cantando en un lugar de rezo y recogimiento o, como en el tema que nos ocupa, un poeta recitando poesía en un cuartel de la guardia civil. ¿La finalidad era que la guardia civil escuchase el poema? Por supuesto, no. Sino enviar un mensaje de desorden, de disrupción total, de mezclar esto con lo otro, esa sería la única forma en que el sistema humano capitalista y letal, se desorganizase, desgajase y, debilitado, pudiéramos enfrentarlo. El activismo de disrupción sólo funcionaría si cientos, miles de personas en todo el mundo, realizasen por todo el punto y lugar actos disruptivos, que unidos funcionarían como un gran sabotaje. No vemos por el polvo levantado (como en un terrorífico condado del salvaje Oeste). Movernos en forma “distinta” de lo impuesto, removerá ese polvo y podremos hacer nuevamente azul el cielo y ver “los caminos”. —Obra poética a la que pertenece el poema: poemario “Daniela”; inédito. —Dónde se puede escuchar: el hecho musical-poético formó parte de un activismo del que sólo se guardaron dos fotografías, en poder del autor. La idea era grabarlo en vídeo pero la voluntaria que realizaba la grabación fue interceptada tras unos coches por un policía y conducida, junto con músico y poeta, al cuartel, donde fueron interrogados.

23. «Romeo de la muerte», composición musical: Raúl Romero; voz de Aurora Campos (seudónimo de una conocida actriz y cantante española, sobre todo de musicales, que no quiere que le decaiga el trabajo por mostrar su rechazo a la tauromaquia).

—Temática: la letra es antitaurina, en ella se mezcla el drama shakespeariano con la roñosa y sangrienta tauromaquia, el maltrato de género con lo taurino; así, el torero se convierte en un Romeo pero criminal, Julieta sería el toro. El torero afirma ser quien más ama al toro, como el maltratador de mujeres dice ser quien más ama a la mujer que acaba matando. Revestir el crimen taurino con ciertos aspectos del drama de Shakespeare, lo dota del grosor de sangre que emana de las plazas de toros españolas y del amor imposible que quiere cobijar. Para la mujer maltratada, en esta canción, Julieta, la única vía de ser feliz es lejos del tal Romeo, pues ella “en la arena de su amor, es toro herido” (y asesinado) siempre. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda "Romeo de la muerte" +Ángel Padilla.

24. «Romeo de la muerte», cantado a capella por Aurora Ciscar en el teatro Raval de Gandía. —Temática: la letra, el poema, es el mismo que el de la anterior canción de igual nombre. Sólo que aquí, el poema adquiere una fuerza inusitada al ser cantado, a capella, por una niña de ocho años, Aurora Siscar, que hizo ponerse en pie a todo un teatro y los aplausos fueron atronadores. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda "Niña de 8 años canta cancion antitaurina en el teatro Raval".

26. «Romeo de la muerte», cantada por Verito Monetta, en el marco del I Vegan Fest Castellón.

—Temática: antitauromaquia mezclada con el drama shakesperiano y el maltrato de género. La singularidad de esta canción es que la canta Verito Monetta, con su impresionante voz, y en el marco del I Vegan Fest de Castellón. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Verito Monetta canta el Romeo de la muerte, de Ángel Padilla".

27. «Me gustaría», musicalización a cargo de Graciela Folgueras del recitado del autor del poema. —Temática: antiespecista, que parte desde al ámbito antitaurino. En la letra el autor le habla, hipnotizado por su belleza, al toro, como un granito de arena ante una enorme fuerza telúrica; se busca mostrar qué es en realidad un toro, no algo usable, sí un ser maravilloso cuya vida tiene tanta importancia como la de cualquier otro u otra, sea animal no humano o humano. En el poema el toro, según lo ve pasar el poeta, entra en muchos de los lugares de esta ciudad (un hospital, una piscina, una clase en un colegio...), para elevar el drama por contrastes y similitudes. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda "Me gustaría" +"Ángel Padilla".

28. «Oh mami luz», versión de la canción “Mamy blue” (de Pop-Tops), con la letra variada para los gatos de la calle por Ángel Padilla y cantada en cover musical por Rock & Lee. En la canción aparece una intro con un poema escrito, ad hoc, por Padilla. —Temática: “Oh mami luz” nace por un acontecimiento muy trágico, el crimen de la gata Inés. Inés era una madre gata que malvivía en una colonia felina de Alfafar (Valencia); un asesino anónimo le disparó desde un balcón a la cabeza. Inés murió después de una larga agonía, quedando sus hijos lactantes sin madre. El drama de la injusta muerte de la gata y de la orfandad de su camada, los frágiles bebés, algunos de los cuales todavía no habían abierto los ojos, inspiró esta canción, que queda como un testimonio del dolor mental de los gatos que soportan el horror y olvido de las calles. En el “Mamy blue” de The Top Pops, el bellísimo espiritual llama a una madre de todos los humanos; el “Oh mami luz” llama “luz” a la madre el llanto de unos gatos lactantes que se han quedado, de pronto, sin nada, en una oscuridad mental, del corazón, que quizá sea peor que la misma muerte. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda “Oh mami luz" +"Rock & Lee".

29. «Caballo de Picassso», música y voces: Lyvon. —Temática: es una canción antitaurina. En el texto se parte de la base temática de El Guernica, de Picasso, en concreto, se focalizan el toro que sube la cabeza con insondable tristeza y el caballo que grita amargamente; el drama de la obra pictórica El Guernica se solapa con el drama del toro torturado, el bombardeo de Guernica y la masacre resultante, con la muerte con alanceamiento, banderillas incrustadas y a espadazos, del toro. En conclusión, se confronta arte contra simple y oscura y destructiva tortura, y se pide un arte sin nadie que sufra en contraposición a la tauromaquia, que llaman arte cuando sólo se trata de “la invasión y bombardeo” de un cuerpo inocente, hasta su destrucción completa. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”. —Dónde se puede escuchar: en el portal Youtube, con clave de búsqueda "Caballo de Picasso" +Lyvon, donde la canción va camino del medio millón de visionados.

30. “Jesucristo de los parques”, música: Samuel Sánchez. Recitados: Ángel Padilla y rapeados de la letra por voluntarios de Aspac. —Temática: La aparición de un gato ahorcado en el Grao de Castellón dio pie a protestas ciudadanas y en concreto a una manifestación organizada por Aspac y Escuadrón KAT, en cuya finalización se interpretó el tema de denuncia del suceso “Jesucristo de los parques”. La canción no se llegó a grabar en estudio y sólo se conserva, de ella, grabaciones en vídeo (fragmentos) de la actuación de los intérpretes. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. —Dónde se puede escuchar: se puede rastrear la noticia de la manifestación donde se interpretó el tema en el periódico Levante, con clave de búsqueda en internet "Protesta contra el maltrato de gatos", del día 22 de enero de 2017. No fue esta la única protesta que se realizó, pues ese día se convocaron, desde el movimiento de defensa de los gatos Escuadron KAT, varias protestas por España —en Madrid, Valencia, Castellón, Tarragona, Huelva, Zaragoza, Almería y Asturias— con artistas actuando en ellas; en la de Valencia actuó Txus Bixquert; en la de Tarragona, el conocido cantautor animalista Oscárboles. Más información de las protestas y las canciones en el periódico Levante de fecha 14 de enero de 2017, con titular: "Unas 30 asociaciones se unen en defensa de los gatos tras aparecer ahorcado uno en el Grau".

31. «Toro de la Vega». La canción “Toro de la Vega”, de Lyvon, se vertebra con grabaciones de recitados a gritos en acciones de protesta reales de Ángel Padilla de su poema “Volante”. —Temática: Protesta de la sangrienta, cruenta y despiadada fiesta del “toro de la vega”, que cada año celebra Tordesillas alanceando caballistas a un toro indefenso, hasta la muerte. Hoy en día —debido a las multitudinarias protestas que cada año se producían en Tordesillas con miles de personas llegadas de toda España incluso de otras partes del mundo—, el alanceo del toro se ha prohibido, pero “la fiesta” se sigue celebrando. Los lugareños alegan que al toro no se lo alancea, sin embargo se le sigue hostigando con palos y varas en punta, de distintos tamaños, y muere torturado, igualmente. Para la creación de este tema, Yolanda Pérez, cantante y compositora de Lyvon, decidió cantar el tema en clave de rap (el grupo Lyvon hasta el momento siempre había cantado temas de rock, y rock pesado de guitarra eléctrica, duro). Fue un gran acierto, la canción avanza muy emocionante con la declamación rapera de Yolanda, y en varios puntos de la canción que la cantante consideraba que sumaban, incluye algún audio de trozo de poema recitado, sobre todo los recitados más furiosos y a gritos, del poema “Volante”, de Ángel Padilla, en manifestaciones y protestas animalistas. —Obra poética a la que pertenece el poema: el poema “Volante” pertenece al poemario“La guadaña entre las flores”. La canción “Toro de la Vega” se grabó en un single por Lyvon. —Dónde se puede escuchar: en el portal youtube con clave de búsqueda "Toro de la Vega" +Lyvon

32. «Mañana», musicalizado y cantado por Gema Elagua (improvisadamente). —Temática: el poema “Mañana” narra la liberación completa de pronto de todos los animales cautivos, aquí, en las visiones, son los caballos los que recorren todo punto y altura de la ciudad, como poseyéndola al liberarse, mostrando con su multitud equina libre que ya nunca serán reos; y, por extensión, el resto de los animales. —Obra poética a la que pertenece el poema: “Camino/The Path” (Hispanorama ediciones), poemario bilingüe, publicado en inglés y castellano. —Dónde se puede escuchar: no se han encontrado, por el momento, registros de la actuación de Elagua junto a Ángel Padilla; el poeta espera poder encontrar ambos artistas un espacio en el que grabar la canción en estudio.

33. «Kshamenk», poema recitado por la actriz de doblaje Nuria Rubio. —Temática: el poema está dedicado a la orca Kshamenk presa en Mundo Marino (Argentina) desde hace 30 años; dicho poema ha sido recitado en las constantes manifestaciones que las/os Activistas Animalistas de la Costa (entre ellas, Dalila Lewis y Mary Pérez) realizan a las puertas del acuario para reclamar la liberación de la orca; también se ha usado en iguales acciones la grabación que la actriz de doblaje Nuria Rubio realizó sobre dicho poema. NOTA: En adelante introduciré grabaciones de grandes actores y/o rapsodas en este apartado de “canciones” porque, a todos los efectos, tienen tanta relevancia e impacto por su arte como la que tiene una canción, y discurren por los mismos raíles. —Obra poética a la que pertenece el poema: “Es tan culpable el que canta para no oír a los fusiladores que los fusiladores (Amargord ediciones). —Dónde se puede escuchar: en el portal youtube con clave de búsqueda "Kshamenk Poesía recitada por Nuria Rubio". Nuria Rubio ha trabajado en varias películas y spots publicitarios, es una de las voces de "Julieta", de Pedro Almodóvar.

34. Sinfonía «Odisea» para la orca Kshamenk, composición poética creada para que aparezca recitada en un reportaje abolicionista de la esclavitud de los animales marinos. —Temática: el poema está dedicado a la orca Kshamenk presa en Mundo Marino (Argentina) desde hace 30 años; la intención, con el uso estético y artístico que se haga del poema es la misma que se tuvo con el poema de nombre “Kshamenk”: denunciar la horrible e injusta cautividad de los grandes animales marinos en acuarios de exhibición donde son obligados a realizar espectáculos contrarios a la naturaleza de estos animales. Activistas Animalistas de la Costa trabaja el poema, la ejecutante estética del vídeo que se realiza es la artista Romina Cardone. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. —Dónde se puede escuchar: en este momento se está realizando el montaje.

35. «Cuando algo no es natural», forma parte de la campaña “No a los circos con animales” —Temática: poema escrito para una campaña estatal contra los circos con animales en España. La campaña, orquestada por Aspac, Anadel y Equinac, tuvo un impacto de enorme relevancia. Se componía por un amplio y contundente Informe contra los circos con animales, redactado por la letrada animalista Iratxe Arruti Elguezabal, y un videoclip donde se pueden ver imágenes de los cruentos entrenamientos y el día a día de los animales del circo, además de imágenes de animales (locos y perdidos) atacando a sus domadores y escapando del circo, todo ello vertebrado con la voz de la actriz de doblaje Nuria Rubio, recitando el texto poemático escrito por Ángel Padilla, con título “Cuado algo no es natural”. Dicho videoclip se entregó, como material complementario al Informe de la letrada, a portavoces de todos los partidos políticos en España en el Parlamento de los diputados español. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. —Dónde se puede escuchar: en el portal youtube, con clave de búsqueda: "Cuando algo no es natural, letra Ángel Padilla. Voz: Nuria Rubio". Para ampliar información sobre el empeño, puede rastrearse el hecho en numerosas noticias que aparecen en la red, en concreto se puede buscar el titular "Castelló lidera la batalla contra los circos con animales", aparecida la noticia en el periódico Levante de 2 de julio de 2017.

36. “Los versos del Picador”, musicalización —del poema recitado por el autor— por el guitarrista Jorge Valverde —Temática: antitaurino. “Los Versos del Picador” es el poema que abre el poemario “La guadaña entre las flores”, en su edición definitiva editado por la Asociación Cultural David Fernández Rivera. La plataforma de lucha contra la tauromaquia La Tortura no es Cultura invitó, junto a otros artistas, a Ángel Padilla, a la concentración en frente de la Plaza de torturas de toros madrileña de Las Ventas, ante el anuncio del mundo taurino respecto a que se quería declarar a la tauromaquia “Bien de interés cultural”. En el acto actuó un grupo de gimnastas profesionales de danza con cintas, escritores y personalidades conocidas y Ángel Padilla recitó el poema “Los Versos del Picador”, con el oscuro y certero acompañamiento musical del guitarrista Jorge Valverde. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”, edición definitiva a cargo de Asociación Cultural David Fernández Rivera. —Dónde se puede escuchar: sólo existen, hasta el momento, fotos del evento en poder del autor. Actualmente, Jorge Valverde y Ángel Padilla trabajan por grabar, en estudio, el poema y la melodía de Valverde, en canción y publicarlo.

37. «Los Versos del Picador», recitado por Enrique Cortés

—Temática: antitaurino. “Los Versos del Picador” recitado por Enrique Cortés es el mismo poema del punto anterior tratado. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”. —Dónde se puede escuchar: en youtube, con la clave de búsqueda: "Los Versos del Picador" +Enrique Cortés

38. «Tauromañana», recitado por la actriz de doblaje Nuria Rubio —Temática: antitaurino. “Tauromañana” es un poema perteneciente al libro “La guadaña entre las flores”; se trata de un poema de los que más ha usado el autor en acciones animalistas y más se ha recitado por distintas personas en manifestaciones y otros actos culturales antiespecistas, sobre todo antitaurinos. Es el poema que escogió Padilla para recitar en voz alta, saboteando con ello una charla en el auditorio Juan Varea de Burriana sobre “la próxima temporada taurina”; naturalmente, no se le permitió leerlo más que en su inicio y el poeta fue echado del recinto a golpes y amenazado de muerte varias veces hasta que llegó la policía. Es un poema muy emblemático de la lucha antitaurina en España, y la interpretación grabada y musicada que hace de él Nuria Rubio, lo hace eterno. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La guadaña entre las flores”. —Dónde se puede escuchar: en youtube, con la clave de búsqueda: "No existe la muerte, sino sólo el mirar desde otros ojos" +Nuria Rubio Channel.

39. «La matanza de todos los niños», recitado por la actriz de doblaje Nuria Rubio. —Temática: El 13 de abril de 2018, en Águilas (Murcia), unos operarios entraron con máquinas excavadoras a un descampado donde moraba una colonia felina, para realizar "labores de limpieza" y acabaron con la vida de varias camadas de gatos aún lactantes. Según las voluntarias y protectoras de la zona, “los hechos fueron denunciados ante el Seprona. Las organizaciones expresaron que las horribles muertes de los gatos del solar, aplastados por las pesadas ruedas de las grúas o incrustados en la tierra por las palas, podrían ser constitutivas de sendos delitos de maltrato animal, puesto que es del todo dudoso que no se tuviera constancia por quienes dieron la orden de limpieza, de la existencia de una conocida colonia felina en el lugar, así como de otros felinos que acudían a la misma de forma más o menos habitual. Siendo también objetivamente poco creíble que, tratándose de una zona de hierba baja y buena visibilidad, una vez comenzada la limpieza no se observara la existencia de ninguno de los gatos que fueron aplastados en la zona donde se estaban realizando los trabajos”. “Los voluntarios que alimentaban y cuidaban de estos felinos no obtenían consuelo. Durante días, arrancaron la tierra con sus propias manos extrayéndole cadáveres y sólo en alguna ocasión, alertados por maullidos en algún punto del suelo, lograron sacar alguno con vida, heridos que fueron llevados con urgencia al veterinario”. El poema "La matanza de todos los niños" fue escrito por Ángel Padilla para que este crimen en masa no se olvide nunca, y el poema lo grabó recitado la actriz de doblaje Nuria Rubio / Locución y Doblaje, musicándolo. —Obra poética a la que pertenece el poema: poema suelto. —Dónde se puede escuchar: en Youtube, con la clave de búsqueda: "La matanza de todos los niños. Poesía narrada por Nuria Rubio.

40. «Toro», canción de Jhon Conde, con recitado de Ángel Padilla. —Temática: “Toro” es una canción de repulsa a lo malo del mundo antiguo; en concreto, a la lóbrega tauromaquia, a todo lo vil que trae y representa. En el poema “Toro” el animal se retuerce del martirio en la plaza por el torero, picador, banderillero y monosabios (y público), se levanta cuando parecía estaba muerto caído en la arena y abronca al público, a la humanidad, respecto a qué honra ésta, y es oscuro y letal, y de dónde viene él, que es profundo, puro y lleno de vida y belleza. Comienza así, el poema recitado, el toro hablando: “En mitad de tu arena me levanto. / Aplaudían y ahora callan. / Mi corona de flores refulge. / La primavera no la paras”. —Obra poética a la que pertenece el poema: “La Bella Revolución”. La canción “Toro” pertenece al álbum homónimo primer disco en solitario del músico onubense Jhon Conde, álbum con colaboraciones de multitud de artistas. —Dónde se puede escuchar: en Youtube, con la clave de búsqueda: "Toro", de Jhon Conde. El videoclip (en el que aparece bailando como intervención estelar Sandra La Madueño "La Bestia") tiene más de 50.000 visitas hasta la fecha.



Nota sobre el material que sigue: A continuación se detallarán los espectáculos de danza que se han realizado sobre poemas de Ángel Padilla, en general sobre poemas cuya recitación fue previamente grabada por el autor, danzas que fueron filmadas y editadas en videoclip —en el marco de manifestaciones o en contextos naturales o de estudio— de libre visualización en youtube. Y se citará algunos de los recitados por distintas personas y grupos de poemas de Padilla, aunque el uso de poemas del poeta de los animales en manifestaciones, concentraciones, eventos culturales y demás, es tan seguido y constante que es casi imposible rastrear todos estos actos, relevantes en suma para los animales y nuestra intención emancipadora para ellos, y a los que animo, animo siempre a que la gente use mi material antiespecista para actos antiespecistas; naturalmente, agradezco se pongan en contacto antes conmigo, por temas de carácter técnico (al final de este artículo el lector podrá ver mi correo electrónico, a efectos de lo que se desee). Finalmente, he de decir que inicialmente iba a incluir en esta relación las obras de teatro que se han montado y realizado, en España y en Sudamérica, sobre textos míos, pero he concluido que —aquí— sería excesiva información, y cualquier persona interesada en ello basta con que busque en la red una biografía mía de autor y hallará toda esa información así como la relación de mis libros editados, de poesía, novela o teatro, de ensayos y congresos españoles o internacionales que estudian mi obra, etc.

DANZA «Mañana», danzado por Sandra “La Madueño”. —Tema y obra literaria del poema: El poema “Mañana” habla de la liberación masiva de animales, sobre todo de caballos; visión que llevó a Ángel Padilla a escribir el libro de liberaciones colectivas y mundiales de los animales reos “La Bella Revolución”, que tuvo una primera aparición, pero cuyo texto definitivo publicó en 2024 La Tortuga Búlgara”. “Mañana” pertenece, en concreto, al poemario “Camino/The Path”. —Dónde se puede visionar la actuación: en el portal Youtube, con clave de búsqueda: “Himno para la liberación animal” +Mañana

«El puente de los mártires», coreografiado y llevado a actuación de calle por la Compañía de arte contemporáneo Sarao, de Guayaquil (Ecuador), en el I Encuentro Internacional de artistas contra la violencia. —Tema y obra literaria del poema: “El puente de los mártires” pertenece al poemario antitaurino “La guadaña entre las flores”. —Dónde se puede visionar la actuación: en el portal Youtube, con clave de búsqueda: “Ni arte ni cultura” +Mario Suárez

«Yo llamo a un mundo», coreografiado y danzado por Tzeitel —Tema y obra literaria del poema: “La Bella Revolucion”. —Dónde se puede visionar la actuación: en el portal Youtube, con clave de búsqueda: “Yo llamo a un mundo, de La Bella Revolucion”, danzado por Tzeitel”.

«La Bella Revolución», coreografiado y danzado por Tzeitel —Tema y obra literaria del poema: recitados de algunos poemas del poemario “La Bella Revolución”, danzados por Tzeitel en entornos campestres de Euskal Herria. —Dónde se puede visionar la actuación: en el portal Youtube, con clave de búsqueda: “Tzeitel danza La Bella Revolución”.

«Cómo arreglar una casa», coreografiado y danzado por Tzeitel —Tema y obra de la que viene el poema: antiespecismo. Del poemario “La Bella Revolución”, edición definitiva por La Tortuga Búlgara. —Dónde se puede visionar la actuación: en el portal Youtube, con clave de búsqueda: “Tzeitel danza Cómo arreglar una casa, de La Bella Revolución”.

«Derriba», danzado por Andrea Santamaría Villena —Tema y obra de la que viene el poema: “La Bella Revolución”. —Dónde se puede visionar la actuación: en el portal Youtube, con clave de búsqueda: “LA BELLA REVOLUCIÓN, en Voces del Extremo”. En dicho vídeo se puede ver la representación poética que se llevó a cabo en el marco del festival “Voces del Extremo Tenerife 2024”, donde junto a un grupo de voluntarias/os animalistas veganas/os Ángel Padilla articuló una lectura poética a muchas voces de poemas de La Bella Revolución, espectáculo activista en el que se usaron sonidos de animales, entre ellos elefantes barritando, vacas mugiendo, hubo danza contemporánea y «teatro pánico». Según el organizador del evento, donde acudieron más de 60 poetas, el recital activista poético La Bella Revolución fue el más potente de los llevados a cabo en la ermita de San Miguel Arcángel, La Laguna (Tenerife), y dio sentido a los encuentros que llevan realizándose desde 1999 en Voces del Extremo (partiendo de Moguer, Huelva, donde nacieron), en que han congregado hasta la actualidad alrededor de 2.000 poetas. Los voluntarios veganos que intervinieron en la representación poética colectiva La Bella Revolución fueron Mercedes (animalista), Andrea Santamaría Villena (Danza), Francisco Javier Hernández Reyes (activista), Clemen Mentora del Mundo (niña vegana de 9 años y activista), Danny Lucilla (cantautor), Teresa García (activista), Ipek Birced López de la Cuadra (activista, diseñadora y artista pictórica) y María (activista). Además de la actuación descrita, después del acto algunas de las voluntarias acudieron junto a Ángel Padilla a realizar un activismo vegano y poético, en el bar donde se reunían a comer buena parte de los poetas invitados al evento Voces del Extremo, y que comían animales, para protestar, el grupo de La Bella Revolución, contra ello; Ángel Padilla, ante la mesa de los no-veganos, recitó el poema antiespecista “Te quiero” mientras que tres voluntarias sostenían alta —las tres la misma imagen— de los dos cerdos 'besándose' a las puertas del matadero. Dicha imagen se puede encontrar realizando la búsqueda en red con clave “Revista Sinfin +Te quiero.

RECITADOS DIVERSOS

«Manifiesto sobre la nueva Paz», recitado del poema por José Alberto Portacio. —Información adicional: Se trata de un poema suelto, que no pertenece a obra literaria publicada. Se puede ver en youtube con clave “Manifiesto sobre la nueva Paz” +Alberto Portacio «Toro de Coria», recitado e interpretación grupal del poema por el grupo de teatro de niños Act & Play. —Información adicional: “Toro de Coria” pertenece al poemario “La guadaña entre las flores”. Se puede ver en youtube con clave “Poema antitaurino Toro de Coria”. La actuación de los niños se produjo en un salón de actos en una entrega de premios literarios en los que, en el de poesía, resultó ganador “Toro de Coria”, de Ángel Padilla.

«Escucha, Iratxe». Entrada en pantalla grande en la UNAM de México sobre la antología “Los 43. Poetas por Ayotzinapa”, recitando dicho poema el autor. —Información adicional: “Escucha, Iratxe” es un poema dedicado a los 43 estudiantes “desaparecidos” pero que en realidad fueron quemados vivos en México, según fuentes independientes y de todos los familiares, solo por ser estudiantes y por, aparentemente, no estar de acuerdo con la dictadura del momento. El poema integra la antología dedicada a estas familias y a sus hijos asesinados por la revista literaria Sinfin, de México, antología cuyo título es “Los 43. Poetas por Ayotzinapa”, la que también fue editada en Italia y tuvo segundas ediciones en sendos países. Puede verse y escucharse en youtube con clave de búsqueda “Escucha, Iratxe, poema para los 43 estudiantes, desaparecidos en México: quemados vivos.”