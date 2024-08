La conferencista internacional Ana Ivars considerada como una de las mejores de habla hispana

El poder de la palabra puede transformar la manera en que las personas desarrollan sus proyectos e ideas, algo que la reconocida conferencista internacional de habla hispana, Ana Ivars, sabe de primera mano. En cada tarima y escenario al que sube, genera una combinación de inspiración, conexión, aprendizaje e inspiración. Ella misma dice que estar frente a miles de personas es encender la chispa de la acción y motivación de los asistentes.

España, México, Ecuador, Venezuela y República Dominicana son algunos de los países que han visto a la referente de marketing digital subir al escenario.

El don de la palabra para impactar en negocios y vidas Cada conferencia es una oportunidad para encender la pasión de los asistentes y Ana Ivars lo tiene claro cuando prepara con mimo sus conferencias. Además, ella misma ha indicado que nunca repite la misma en eventos diferentes, ya que el enfoque y contenido se adaptan al público, objetivos y duración. Entiende que todos los profesionales tienen una necesidad imperiosa de comunicar un mensaje al mundo, y el suyo lo tiene muy claro: ayudar a las personas a construir su negocio digital de éxito.

Ana Ivars ha compartido escenario con grandes figuras reconocidas del panorama mundial como es Brian Tracy, Tom Brady, toni Nadal, Marián Rojas Estapé o Elsa Punset entre otros. Y con directivos de grandes marcas como Microsoft, Canon y Nestle.

Desde sus primeros escenarios como conferencista en el año 2019, Ana Ivars despuntaba. Sus imágenes, fotografías y contenido corrían como la pólvora por internet cada vez que pisaba un escenario. Desde entonces no ha dejado de hacerlo de forma presencial y también online, sin importar el medio, siempre conecta. Eso le llevó a lograr su meta de subirse al escenario frente a 10.000 personas en 2023.

El cartel de Ana Ivars va a acompañado de "Sold Out" Solo hay que fijarse en las conferencias, congresos y eventos que participa, el cartel de "sold out" acompaña su ponencia. De hecho, ella misma es creadora del evento formativo NEXTT que tiene lugar cada enero en España, donde edición tras edición lo llena. Ana tiene claro que ser conferencista es una forma de vida, pero trata de ser exclusiva en sus apariciones, su negocio y foco están puestos en el crecimiento continuo.