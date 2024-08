Schneider Electric persigue su ambicioso programa de transformación de la sostenibilidad con una determinación inquebrantable

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha publicado sus resultados de sostenibilidad para el segundo trimestre de 2024, junto con sus resultados financieros semestrales. El seguimiento y la divulgación del progreso trimestral del programa de Schneider Sustainability Impact (SSI) es fundamental para alcanzar sus ambiciones globales y locales para 2021-2025, contribuyendo a sus seis compromisos de sostenibilidad a largo plazo El mes pasado, Schneider Electric encabezó la lista de 'Las empresas más sostenibles del mundo en 2024' elaborada por TIME Magazine y Statista, lo que destaca aún más la importancia estratégica que le otorga al impacto de la sostenibilidad. Este reconocimiento demuestra el liderazgo climático de Schneider Electric a la hora de establecer objetivos ambiciosos y su experiencia en ayudar a los clientes a ser más eficientes energéticamente y a reducir sus emisiones.

"Ocupar el primer puesto en la lista de TIME de las empresas más sostenibles confirma cuánta ambición y dedicación son necesarias para descarbonizar las cadenas de valor y hacer evolucionar los modelos de negocio", ha declarado Xavier Denoly, Senior Vice President of Sustainable Development de Schneider Electric. "Con un año y medio por delante para cumplir nuestras metas de sostenibilidad de 2025, cada una de las iniciativas de transformación globales y locales de Schneider Electric nos ayuda a consolidar de manera constante y deliberada nuestros logros y luchar por un impacto duradero".

Este trimestre, Schneider Electric ha mantenido el ritmo en:

Acción por el clima: se ha superado la barrera de los 600 millones de toneladas de emisiones de carbono reportadas que se han ahorrado y evitado para sus clientes, gracias a productos, software y servicios que ahorran energía. Schneider Electric sigue avanzando con paso firme cada trimestre y va por buen camino para cumplir su objetivo de ayudar a sus clientes a ahorrar y evitar 800 millones de toneladas de emisiones de CO₂ de aquí a 2025. Los esfuerzos para acelerar la descarbonización de los proveedores y abordar las emisiones de alcance 3 también se vieron recompensados con una impresionante progresión desde el 19% del año pasado en estas fechas, hasta el 33% de este trimestre. El Proyecto Carbono Cero de Schneider Electric anima a los proveedores estratégicos a cambiar a energías más limpias, poniéndolos en contacto con proveedores de soluciones y ofreciéndoles apoyo in situ, análisis del mercado de energías renovables y formación especializada.

Empoderar a todas las generaciones y ofrecer oportunidades de aprendizaje y desarrollo para cumplir la ambición de Schneider Electric de formar a 1 millón de personas con conocimientos de gestión energética para finales de 2025. Mediante una amplia colaboración con ONG y animando a los empleados a ofrecerse voluntarios como formadores, 682.000 personas de todo el mundo se han beneficiado de estas oportunidades de educación y emprendimiento. Recientemente, la Fundación Schneider Electric se asoció con INCO en Senegal en un programa de formación digital 'Get into Energy Transition'.

Al final del trimestre, la puntuación del programa Impacto en la Sostenibilidad de Schneider fue de 6,78, camino de alcanzar el objetivo de 7,40 sobre diez para finales de 2024. Para más información, se puede consultar el informe del segundo trimestre de 2024 sobre el programa Impacto en la Sostenibilidad de Schneider, incluido el cuadro de mandos de progreso:

Otros aspectos destacados del segundo trimestre en materia de sostenibilidad:

-Galardonados con el premio al Mejor Documento de Registro Universal en los Premios a la Transparencia 2024

-La Fair Wage Network ha concedido por segundo año la certificación de Living Wage por velar por el reconocimiento y la remuneración justa de todos los empleados.

-Número 1 en el Top 25 de la cadena de suministro de Gartner

-La solución Schneider Home fue reconocida como el Producto Sostenible del Año 2024 por Green Builder

-Lanzamiento del sistema de electrificación rural y energía limpia Villaya Flex para comunidades sin conexión a la red eléctrica