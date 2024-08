La afluencia de pacientes en el servicio de Urgencias de Policlínica Gipuzkoa aumenta de sábado a lunes, especialmente entre jóvenes de 15 a 24 años

Los pacientes que acuden al servicio de Urgencias 24 horas generales y pediátricas de Policlínica Gipuzkoa son valorados, en función de su gravedad, en un proceso de triaje inicial en los primeros cinco minutos tras su llegada "Los lunes y los fines de semana es cuando más pacientes acuden a Urgencias, y en su mayoría son jóvenes entre 15 y 24 años, y sobre todo mujeres y extranjeros" explica el doctor Álvaro Moreno, jefe del servicio de Urgencias 24 horas generales y pediátricas de Policlínica Gipuzkoa.

"Las causas más habituales son las infecciones, los traumatismos y el dolor agudo", añade el jefe de Urgencias, quien también destaca que ha habido algunos cambios en los patrones de conducta de los pacientes que acuden al servicio de Urgencias en los últimos años y lo relaciona con la forma de vivir de la sociedad: "Habitualmente lo queremos todo inmediatamente -explica Álvaro Moreno- y el paciente viene buscando esa inmediatez y a esto hay que sumarle que actualmente los tiempos de citación de algunas especialidades puede verse demorado, lo que provoca que el número de pacientes que acude a los servicios de urgencias no pare de aumentar", añade el especialista.

Para Álvaro Moreno es importante recordar la función y la importancia del triaje en el servicio de Urgencias, que es el modo de clasificar la gravedad y la rapidez con la que deben ser atendidos los pacientes, para que se comprenda por qué a veces hay que atender antes a alguien que ha llegado más tarde.

"Las urgencias médicas son aquellas que demandan atención inmediata, debido a la presencia de enfermedades graves, lesiones agudas o condiciones médicas que amenazan la vida o la salud de las personas" explica Álvaro Moreno, jefe del servicio de Urgencias 24 horas generales y pediátricas de Policlínica Gipuzkoa.

Orden de gravedad

De esta forma, si se acude a urgencias en casos en los que el motivo no sea una urgencia médica, "es probable que veamos cómo atienden a pacientes que, a nuestro juicio, no parecen estar más graves que nosotros, pero que seguramente lo estén, ya que se atiende por orden gravedad y no por orden de llegada". Esta clasificación se realiza mediante el triaje, que "clasifica las urgencias en función de la gravedad, para poder dar una asistencia lo más eficaz posible", explica el jefe del servicio de Urgencias de Policlínica Gipuzkoa.

El triaje es llevado a cabo por el personal de enfermería con el apoyo de un sistema informático, clasificando a los pacientes en 5 niveles clásicos, cada uno con un tiempo ideal de valoración: Reanimación (inmediata); Emergencia (10-15 minutos); Urgente (1 hora); Prioritario (2 horas); y No urgente (4 horas).

Según el jefe del servicio de Urgencias 24 horas de Policlínica Gipuzkoa, "los tiempos que tenemos de media hasta realizar el triaje son de menos de 5 minutos. El tiempo que permanecen los pacientes hasta el alta o el ingreso es de en torno a una hora y media, con una tasa de ingresos hospitalarios alrededor del 4-5%".

Para terminar, el jefe del servicio de Urgencias de Policlínica Gipuzkoa, recuerda la importancia de acudir a un centro donde dispongan de todo el conjunto de medios diagnósticos como son laboratorio y diagnóstico médico por imagen y destaca que "en Policlínica Gipuzkoa disponemos de todos los medios técnicos y profesionales para atender las urgencias médicas con la mayor eficiencia posible. Contamos con equipos de última tecnología y un personal altamente cualificado para realizar pruebas diagnósticas como radiografías, escáner, resonancias magnéticas, con la última tecnología de 3 tesla, así como laboratorio propio de análisis clínicos. Estos métodos permiten una rápida y precisa identificación de cualquier patología, lo que agiliza el tratamiento inmediato".