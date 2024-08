Cómo Hacer el Mejor Seguimiento Después del Networking y sacarle partido a la tarjeta de visita digital Knowee

El networking es una herramienta efectiva para ampliar la red profesional y generar nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, el auténtico valor del networking no reside únicamente en los primeros encuentros, sino en la forma en que se gestionan posteriormente. En este artículo se muestra cómo hacer el mejor seguimiento después del networking y cómo implementar las tarjetas de visita digitales en el proceso.

Actuar Rápidamente

El tiempo es crucial cuando se trata de seguimiento después del networking. Enviar un mensaje de seguimiento dentro de las 24-48 horas agradeciendo a la persona por su tiempo y mencionando algún detalle específico de la conversación demuestra que se prestó atención y que se valora realmente la conexión.

Personalizar la Comunicación

Evitar los mensajes genéricos y hacer que el seguimiento sea significativo es esencial. Mencionar un punto en común, un interés compartido o algo relevante de la conversación ayudará a la otra persona a recordar mejor y a sentir que la conexión fue genuina.

Ofrecer Valor desde el Principio

Mostrar que se puede aportar valor a la relación desde el principio puede hacer una gran diferencia. Compartir recursos útiles, enviar artículos, enlaces o cualquier material que pueda ser de interés para la otra persona demuestra disposición para contribuir y no solo recibir.

Conectar en Redes Sociales

Fortalecer la relación conectándose en plataformas profesionales como LinkedIn es recomendable. Enviar una solicitud de conexión con un mensaje personalizado que mencione el evento y la conversación facilita el mantenimiento del contacto a largo plazo.

Utilizar la Tarjeta de Visita Digital Knowee

Integrar la tarjeta de visita digital en la estrategia de seguimiento puede ser muy efectivo. Incluir la tarjeta de visita digital Knowee en los mensajes de seguimiento permite que la otra persona tenga toda la información de contacto en un solo lugar y pueda acceder a ella fácilmente. También se puede enviar la URL de la tarjeta de visita digital a través de cualquier aplicación de mensajería o correo electrónico, o incluso compartir el código QR para facilitar el acceso.

Agendar una Reunión de Seguimiento

Llevar la relación del ámbito digital al presencial puede ser clave. Invitar a una reunión o llamada de seguimiento para discutir posibles colaboraciones en más detalle asegura que la propuesta sea conveniente para ambos.

Mantener el Contacto Regularmente

El seguimiento no termina después del primer mensaje. Mantener una comunicación regular es esencial. Compartir novedades sobre proyectos, felicitar por logros profesionales y buscar oportunidades para colaborar ayuda a mantener la relación viva y relevante.

Ser Auténtico y Profesional

La autenticidad es fundamental en la construcción de relaciones duraderas. Ser auténtico genera confianza y fortalece las relaciones profesionales. Aunque la relación se vuelva más amistosa, es importante mantener un tono profesional y respetuoso.

Utilizar Herramientas Digitales

Utilizar un CRM o una aplicación de gestión de contactos para organizar la información y los recordatorios de seguimiento es recomendable. Con el plan de empresas de Knowee, se pueden exportar todas las tarjetas escaneadas y/o convertidas a contactos y añadirlos fácilmente a cualquier CRM, lo que simplifica la gestión y el seguimiento de las conexiones. Knowee incluso ofrece un plugin para sincronizar automáticamente con Salesforce.

El seguimiento efectivo después del networking es una habilidad crucial que puede transformar un simple "encantado de conocerte" en un "es un placer trabajar contigo".

Actuar rápidamente, personalizar la comunicación, ofrecer valor, conectar en redes sociales, utilizar la tarjeta de visita digital Knowee, agendar reuniones de seguimiento, mantener el contacto regularmente, ser auténtico y profesional, y utilizar herramientas digitales para gestionar los contactos son pasos que encaminan hacia la conversión de nuevas conexiones en relaciones profesionales duraderas y fructíferas.