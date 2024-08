'¿Pensabas que este verano me iba a quedar en casa?'; La Campaña de Cuidum para Combatir la Soledad Estival de los Mayores

Agosto 2024 - Este verano, Cuidum, el referente en asistencia domiciliaria, ha lanzado una campaña innovadora para revolucionar el concepto del verano para los mayores, promoviendo su inclusión y actividad durante una de las épocas más difíciles en términos de soledad y aislamiento.

La Soledad Estival: Un problema real para las personas mayores La soledad y el aislamiento social afectan de manera significativa a las personas mayores, especialmente en verano. Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el 11,4% los mayores experimentan un aumento en la tristeza y el decaimiento emocional durante esta temporada. La falta de compañía y las limitaciones en la movilidad contribuyen a una sensación de aislamiento que puede afectar gravemente su salud física y mental.

Revolucionando el Verano con Cuidum La campaña de Cuidum busca cambiar esta narrativa y demostrar que las personas mayores pueden disfrutar plenamente del verano con el apoyo adecuado. Bajo el lema "¿Pensabas que este verano me iba a quedar en casa?", Cuidum incentiva a participar activamente en la vida veraniega.

“Queremos demostrar que la edad no es un impedimento para disfrutar del verano. Con el apoyo y el cuidado adecuado, las personas mayores pueden mantenerse activas, disfrutar del sol y crear nuevos recuerdos con sus seres queridos,” explica Vanessa Vargas, Directora de Comunicación de Cuidum.

Para hacer esto realidad, Cuidum ha lanzado una serie de kits de verano y ha salido a las calles para repartirlos entre los mayores. Estos kits incluyen esenciales como gorras, abanicos, botellas de agua y bolsas, diseñados para mejorar la experiencia veraniega y equiparlos para que disfruten del sol, la arena y el mar de manera segura y cómoda.

Abuelas Influencers: Revolucionan el verano Varias abuelas influencers, como @iaiacocinera, @laabumagda, y @teresalapelaya se han unido a la campaña, compartiendo sus vivencias y disfrutando de su kit de verano. Estas abuelas son un ejemplo de que la edad no es un impedimento para disfrutar de la vida ni de mantenerse activas y relevantes.

Fomentando la inclusión y la actividad en la tercera edad Cuidum anima a las familias a integrar a sus familiares mayores en los planes vacacionales y a elegir destinos adaptados a sus necesidades. Además, recomienda contar con cuidadores profesionales para asegurar que reciban la asistencia y compañía necesarias mientras disfrutan de unos días de descanso.

Cuidum se dedica a ofrecer cuidados personalizados y de calidad a personas mayores en su hogar. Con un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, se esfuerza por mejorar la calidad de vida de los mayores, promoviendo su autonomía y bienestar integral.