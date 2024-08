2WIB se especializa en inteligencia y soluciones estratégicas

La agencia de inteligencia privada y consultoría de soluciones estratégicas de 2WIB destaca por su amplia experiencia y un elevado compromiso con la excelencia en la gestión y solución de diversos tipos de amenazas a la seguridad. Mediante la consultoría, el asesoramiento, obtención de información y el manejo de los diferentes equipos multidisciplinares con los que cuentan, ayudan a los clientes a tomar las mejores decisiones para sus proyectos y a minimizar o erradicar los daños a sus principales activos. En la siguiente entrevista, Efren Cairol, director de operaciones de esta compañía, ofrece más información sobre sus servicios.

¿Qué es una agencia de inteligencia privada?

Una agencia de inteligencia es una entidad que obtiene, analiza y proporciona información a nivel gubernamental. Por tanto, la tipología de “privada” hace que esté al alcance de empresas y personas y, por supuesto, instituciones gubernamentales.

¿Qué tipo de servicios ofrece 2WIB?

La Agencia tiene varias divisiones, estancas entre ellas, pero absolutamente colaborativas cuando el proyecto lo requiere. Las divisiones principales de la agencia son: Consultoría y gestión de Riesgos (Seguridad), Ciberseguridad, Formación, Investigación Criminalística Forense HUMINT y Analistas de Inteligencia.

¿Por qué son necesarios los servicios de 2WIB y en qué pueden beneficiar?

Hay una cita que dice: “La información es poder”. Cualquier decisión que tomes en tu vida, ya sea a nivel profesional o personal, está basada en las informaciones que hayas obtenido para tomar la mejor decisión posible. 2WIB proporciona esa información necesaria para que lo hagas y también para que puedas tener una visión más completa de los diferentes escenarios futuros una vez hayas o no tomado esa decisión.

¿Todo el mundo puede pagar vuestros servicios?

Evidentemente, todo contrato está sujeto a una legitimación legal, pero si, nuestros servicios son alcanzables para cualquier persona o empresa que tenga unas necesidades. Nos adaptamos económicamente a las necesidades del cliente y a los recursos que se tienen que destinar para cada operación.

¿Cuál es la experiencia y trayectoria del equipo de profesionales de 2WIB en el campo de la seguridad y la inteligencia privada?

El elenco de profesionales que nutre a la agencia proviene en su mayor parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, así como de diferentes Unidades Especiales de Ejército español. Obviamente, contamos también con grandes profesionales provenientes de diferentes universidades sin experiencia previa en el sector público.

¿Cuál es la capacidad de la agencia para abordar y solucionar proyectos de seguridad a nivel nacional e internacional?

La seguridad engloba mucho más de lo que la gente cree. 2WIB va más allá de la seguridad física con vigilantes de seguridad o instalaciones. El equipo multidisciplinar de 2WIB atiende, analiza y soluciona problemas que puedan tener las empresas tanto en territorio nacional como en el internacional como podría ser, fugas de información, travel risk, informes de inteligencia de zonas concretas del mundo (no solo de países) protocolos de extracción de países de riesgo o alto riesgo, entre muchos otros servicios. Nuestra red de contactos y fuentes a nivel internacional, hace que tengamos una alta capacidad de información y reacción.

¿Cómo promueve 2WIB la solución de escenarios de crisis que afectan a empresas con negocios en España, Portugal o en el extranjero?

La solución no es un secreto. En un muy alto porcentaje la solución es con la anticipación. La anticipación se hace con la información previa que has obtenido y analizado y, por tanto, sabes los diferentes escenarios a los que te puedes enfrentar, y como solucionarlos. La formación a las empresas y los simulacros en diferentes tipologías de crisis son imprescindibles.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta 2WIB en la gestión y solución de amenazas a la seguridad e intereses de empresas y personas?

En muchas ocasiones, los clientes contactan con nosotros porque ya tienen el problema y tenemos que solucionarlo. En un altísimo porcentaje de operaciones, logramos solucionar el problema y también, y más importante, a reestructurar las empresas para que tenga mucho más margen de actuación si el problema volviera a surgir.

¿Cómo se asegura 2WIB de mantenerse actualizado con los avances tecnológicos y las tendencias en este mundo tan cambiante?

Nosotros reinvertimos un porcentaje considerable de dinero en nuevas tecnologías acompañadas siempre de la formación necesaria para su utilización. Nos reciclamos constantemente con cursos que realizan otras empresas, universidades o instituciones gubernamentales y aplicamos en nuestra empresa nuevas metodologías de obtención y análisis aprendidas. Sin lugar a dudas, la mejor experiencia y sabiduría es la que obtenemos y a lo que nos enfrentamos en cada una de nuestras operaciones

En resumen, los servicios de 2WIB son una opción muy conveniente para los que requieren servicios de inteligencia privada de alto nivel. Gracias a su equipo altamente capacitado, y al enfoque integral en la resolución de amenazas, esta agencia es un aliado en el cuidado y protección de intereses estratégicos o en el manejo de crisis, entre otras alternativas.