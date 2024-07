Envapro lanza una campaña para gestionar la declaración obligatoria de envases de los restaurantes

La compañía ofrece un servicio gratuito para gestionar la nueva declaración anual obligatoria de envases ‘take away’, como bolsas, vasos o cajas, gracias a un acuerdo con Ecoembes. Así, facilita que los restaurantes, cafeterías y otros negocios que utilizan envases puedan cumplir con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases, evitando sanciones de hasta 100.000 euros.

La compañía líder en envases desechables Envapro acaba de lanzar un servicio gratuito para ayudar a restaurantes y comercios en la gestión de la nueva declaración anual de envases obligatoria, tal y como establece el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. Esta normativa, que incluye sanciones de hasta 100.000 euros por su incumplimiento, afecta a los llamados ‘envases de servicio’. Éstos son los envases de un solo uso que se llenan en el punto de venta para llevar o enviar a domicilio, esto es, bolsas de plástico o papel; vasos de cartón o plástico, con o sin tapa; cajas de cartón, tarrinas de cualquier material, y papel de aluminio o film, entre otros.

Todos los comercios que venden productos en estos envases, desde restaurantes y cafeterías hasta pastelerías, panaderías y tiendas de ropa están obligados a cumplir con esta normativa. La medida busca asegurar que las empresas gestionen sus residuos de manera eficiente y financien su correcto reciclaje para proteger el medio ambiente. Cada comercio debe declarar anualmente los envases que ha puesto en el mercado y realizar una contribución económica por su gestión, que es independiente del impuesto al plástico y de la tasa de recogida del municipio.

El soporte sin coste que ofrece Envapro permite a los comercios delegar en la compañía toda la gestión necesaria para cumplir con la nueva normativa. Envapro realiza esta labor gracias a su colaboración con Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de envases. La asistencia incluye el cálculo de la aportación correspondiente a los envases puestos en el mercado según sus materiales (plástico, cartón, aluminio, etc.) y la declaración anual de los envases ante el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de Ecoembes, en nombre de los restaurantes. Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la normativa, Envapro ofrece un descuento del 5% en el pago de las facturas de la aportación el primer año, y un 3% en los años siguientes.

Con este nuevo servicio, Envapro reafirma su compromiso con el sector de la restauración y los establecimientos especializados en comida para llevar. La compañía ofrece un amplio Catálogo de más de 3.500 referencias en envases de comidas y bebidas para llevar, en el que destacan los recipientes respetuosos con el medio ambiente. Además, proporciona un servicio de personalización de packaging y asesora a sus clientes en materia de legislación, sostenibilidad y prácticas responsables en la gestión de envases.

Envapro está especializada en packaging para hostelería, restauración y catering. Como referente en el sector, su objetivo es ofrecer las últimas tendencias en envases para delivery y take away, favoreciendo el crecimiento de sus clientes con el mejor vestido para sus productos. De espíritu innovador y abierto, Envapro se distingue por la personalización de envases para mejorar la estrategia de ventas y marketing. La compañía ha sido pionera en nuestro país apostando desde su creación, en 2006, por envases respetuosos con el medio ambiente a través de recipientes fabricados a partir de materiales sostenibles como el cartón kraft, el almidón de maíz o la caña de azúcar. Una atención personalizada gracias a un equipo experto en soluciones para foodservice, unido a unos precios altamente competitivos y un showroom abierto al público complementan el perfil de Envapro.