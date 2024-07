Amaury Millán publica ‘Jugando al escritor’, una obra que desprende sinceridad y libertad.

CÍRCULO ROJO.- Amaury Millán lleva escribiendo desde los cinco años, como él dice, “ha sido como un juego de dar rienda suelta a una necesidad de expresión”. Así surge ‘Jugando a ser escritor’, una obra que de la que él mismo destaca su estilo lúdico, la libertad y la sinceridad con la que se expone ante el público.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “va a mirar en mis sueños y pesadillas. Me va a ver desnudo y, por tanto, quizás se vea a sí mismo. Es un valiente juego de libertad”.

SINOPSIS

En un peligroso juego de exposición personal, nos regala Amaury Millán una serie de seres oscuros y luminosos que invitan a descubrirnos a nosotros mismos. Al sumergirnos en este universo onírico encontramos una suerte de espejo de nuestro interior para el que quizás algunos no estemos preparados. Es este un serio ejercicio lúdico que destaca por su libertad, sencillez y sinceridad, haciéndolo accesible para todos los lectores.

AUTOR

Amaury Millán (Bayamo, 1990)

Dotado de una gran imaginación, estimulada por el entorno rural del oriente cubano donde nació y vivió hasta casi su madurez, encuentra en el teatro un medio de vida y desarrollo personal. Ha dado vida a numerosos personajes también en cine y televisión, en más de diez años de carrera. Nos presenta ahora, como autor novel, esta serie de relatos, una evidente extensión de su universo creativo.